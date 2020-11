Hallowed Butchery - Deathsongs From the Hymnal of the Church of the Final Pilgrimage Chronique Deathsongs From the Hymnal of the Church of the Final Pilgrimage

Funeral Rites for the Living, en panne d’inspiration après ce premier album – plus de dix ans sépare cette œuvre de celle nous intéressant aujourd’hui –, raconte comme un évènement marquant sur



Mais que vénère cette secte, à qui souhaite rendre justice Hallowed Butchery ? La mort. La mort comme seule vérité et seul Dieu. La mort comme une entité bienfaitrice car elle apporte la paix. La mort qui fait vivre par les sacrifices qu’on lui rend et que l’on consomme. La mort que l’on ne doit pas craindre mais accueillir. Cela est rendu clair par les fichiers donnés en supplément du téléchargement de l’album (dont une édition CD – et, espérons-le, vinyle – est prévue l’année prochaine) mais également par ce que contiennent les trente-huit minutes de Deathsongs From the Hymnal of the Church of the Final Pilgrimage. Une base – peu importe qu’elle soit vraie ou imaginaire – qui transporte le style particulier du Ricain vers des sphères que même l’étrange Funeral Rites for the Living n’avait jamais atteintes jusque-là et où les comparaisons patinent. Swans, Neurosis, Author and Punisher et Evoken réalisant ensemble une bande-originale pour le pendant crépusculaire de Midsommar, film d’horreur folklorique de Ari Aster ? Musique de muscles, de sang, de concret qui pourtant se déploie vers un mysticisme d’autant plus glauque qu’il présente la fin comme une attente ? Sans ironie ou intellectualisme, Ryan Fairfield accouche – le mot est approprié, tant l’album paraît être né dans la gestation et la douleur – d’une musique aussi doom qu’industrielle, une folk enjôleuse et sombre s’invitant par instants, à la grâce continue mettant ses plus beaux habits funèbres pour prêcher avec autorité.



C’est bien cela qui rend le fond de Deathsongs From the Hymnal of the Church of the Final Pilgrimage aussi prenant, et non prétentieux comme cela aurait pu l’être : la forme est décidée à lui rendre honneur, dans un mélange de styles et d’influences fonctionnant parfaitement les uns avec les autres car liés par une même volonté de transmettre l’expérience vécue. Le doom extrême de « Ever Gloom » se mue ainsi naturellement en une complainte nocturne, l’industriel pulsant de sang de « The Altruist » s’élève en une acclamation carnassière de la mort, la claustrophobe « Internment » assujettit l’esprit jusqu’à l’horrible chant d’amour de « On the Altar », déifiant une fin qui ne saurait venir trop tôt... Oui, tout cela pourrait vite devenir ridicule, et pourtant, à aucun moment nous doutons de la véracité des sentiments exprimés ici, de cette conviction qui est transmise avec tout le talent dont est capable Ryan Fairfield.



2020 - Autoproduction Industrial Funeral Doom Metal / Folk notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Hallowed Butchery

Industrial Funeral Doom Metal / Folk - 2007 - Etats-Unis

tracklist 01. Ever Gloom (07:31) 02. The Altruist (07:20) 03. Flesh Borer (06:39) 04. Death To All (07:27) 05. Internment (04:18) 06. On The Altar (04:36)

Durée : 37 minutes 53 secondes

line up Ryan Fairfield / Tout

parution 1 Mai 2020

