J’adore URFAUST ! Vraiment j’adore, mais bordel ce qu'il m’en a fallu du temps pour apprivoiser la Bête et m'imprégner de tout ce que peut dégager l'oeuvre du duo néerlandais (gratitude éternelle à mon ami B. qui m'a encouragée à persévérer et, au passage, un big-up à ma collègue Dysthymie pour sa chronique de Teufelsgeist à laquelle j'adhère totalement). Si j’évoque ce groupe culte en guise d’introduction, c’est tout simplement parce que l’on va retrouver IX, alias Snake McRuffkin, dans le line-up du groupe qui nous préoccupe aujourd’hui, THE SPIRIT CABINET, et qu'a contrario d'URFAUST, j'ai immédiatement été séduite par ce quatuor, également originaire des Pays-Bas, découvert à l'occasion de la sortie de leur second et irrésisitible album Bloodlines.



Le challenge était pourtant de taille en ce qui me concerne : me faire oublier l'autre pan de la carrière très marquante de son chanteur et revenir aux racines du Mal avec un style plus tradionnel, le Heavy, sur lequel je m'attarde rarement, mais magnifié ici par le Doom et le Black Metal. C'était sans compter sur le plan parfaitement diabolique de nos quatre compères, que j'imagine, après beaucoup d'alcool, à peu près comme ceci :



- Tenez les gars, je vous ai ramené pas mal de choses dans mon étui à guitare, des bons gros riffs de daron bien heavy, de la mélodie gaillarde, mais pas que... j'ai du plus evil aussi qui traîne au fond...



- Hey ! Ça me paraît bien tout ce fatras, mais t'es bien sûr que tu peux faire tout ça tout seul ? Je peux filer un coup de main !



- Ecoute, Snake, ici le gratteux, c'est moi, ok ? Toi, tu chantes et basta, on est bien d'accord ?!?



- Si c'est ce que vous voulez... Ça me fait chier de lâcher ma gratte, mais tu sais à qui tu parles, mec ? Envolées lyriques, montées dans les aigus, growl inquiétant, je gère tout ça, moi, t'inquiète !



- Parfait ! Bon, tu n'es pas Längquist ou Corpsegrinder non plus... (un ange - déchu - passe)...Tout le monde est d'accord, on se le fait ce putain d'album de Heavy ?



- Il ne faut rien s'interdire par contre, ne pas se mettre des oeillères, mais que l'ensemble reste cohérent, hein !?! On va pas tomber dans l'ampoulé et l'emphatique non plus. C'est peut-être bien là le plus périlleux et d'autres groupes bien nazes s'en chargent déjà, hahaha !



- Rien ne nous empêche d'intégrer une bonne grosse dose de Doom, histoire de plomber l'ambiance de temps à autre, c'est vrai que je nous trouve un brin trop guilleret à certains moments...



- Il n'a pas tort, on devrait insuffler un peu plus de noirceur au fil de l'album, je verrais bien une progression constante et sans retour possible vers une atmosphère de plus en plus opaque, à la limite du malsain. Bordel, du plus occulte, quoi !



- T'es pas con toi, des fois ! Mais restons quand même sur quelque chose de très catchy, à se faire un claquage des cervicales : je vous ai trouvé des lignes de basse, les gars, une rythmique à faire se déhancher Satan lui-même, vous verrez, vous verrez !



- Cromwell (non vraiment, c'est pas possible, je préfère t'appeler Quornelius, quoique...), qu'est-ce que tu as de beau à nous proposer à la batterie ?



- Ah bah, ça va te changer de ton alcoolique d'acolyte habituel, Snake, j'ai plus d'un fût et j'ai même, au besoin, une double pédale sur mon kit, hahaha !



- Bon, ben, les gars, je crois qu'on tient un putain de bon truc, là ! Faut se mettre au boulot, maintenant !



- Il nous faut un bon son, un bon gros son, mais suffisamment limpide sur la guitare, ce serait dommage de ne pas mettre en avant cette palanquée de riffs bien sentis !



- Non mais dis donc, c'est pas la modestie qui t'étouffe, toi ! Mais c'est vrai que tu nous as sorti de vrais petits bijoux, mon salaud !



- Et n'oubliez pas de jeter un oeil sur mes propositions de cover, il y en a une qui collerait bien, la rouge, elle claque sa mère ! Surtout si on conserve Bloodlines, comme nom pour cet album.



- Très bien, je crois qu'on a fait le tour ! On se met au boulot ou on se boit une ou deux bières avant ?





Maintenant que les vapeurs éthyliques se sont évaporées, je préfère vous dire plus sérieusement que Bloodines ressemble au montage réussi d'un brillant Meccano musical : pas de pièce manquante ou de pièce en trop dont on se sait trop quoi faire. Les membres de THE SPIRIT CABINET ont assemblé toutes celles dont ils disposaient avec une grande intelligence, comme l'illustre parfaitement un titre comme The Medium in the Mask, qui démarre comme une ballade qui réussirait à offrir au plus boutonneux des adolescents sa première galloche, puis glisse irrésistiblement vers une sauvage accélération Black Metal. A moins que l'on préfère le Heavy sautillant, presque dansant, de Devils in the Details ou Satan the Healer, ou la noirceur d'un Subtle Art of Sleep Paralysis (quelle palette vocale de Snake sur ce titre !), pour le peu que l'on soit ouvert d'esprit (maléfique), on y trouvera forcément son compte de plaisir à grand renfort de riffs plus accrocheurs les uns que les autres.



Comptant parmi ses membres des musiciens d'expérience venus de divers horizons (Black Metal avec Erich Vilsmeier de CIRITH GORGOR, Doom Metal avec Cromwell Fleedwood de HOODED PRIEST, Black/Thrash avec Johnny Hällström de ZWARTKETTERIJ et bien sûr IX que l'on ne présente plus), THE SPIRIT CABINET est un formidable condensé de styles, dont les codes sont parfaitement maîtrisés tout en s'affranchissant de leurs carcans parfois trop étroits.



THE SPIRIT CABINET nous propose avec ce second opus sorti chez Ván Records (of course !), un disque aussi beau dedans que dehors, rapidement addictif, vers lequel on revient avec un plaisir qui ne faiblit pas au fur et à mesure des écoutes. J'ose prédire à Bloodlines un avenir radieux : cette machine à tubes solide, très solide, excitante, impie, parfois baroque, mais surtout très catchy restera intemporelle, tant elle est transcende l'essence de plusieurs genres et sous-genres du Metal et du Metal extrême. C'était un pari audacieux, mais c'est à mon sens un pari gagné !

2020 - Ván Records Heavy/Doom/Black Metal notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (4) 6.83/10

tracklist 01. Devils in the Details 02. In Antique Vortex 03. Satan the Healer 04. The Medium in the Mask 05. Subtle Art of Sleep Paralysis 06. The Celestial Intelligencer

Durée : 46:47

