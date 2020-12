Botanist - Photosynthesis Chronique Photosynthesis





Et il y a un groupe comme Botanist qui, dans les années passées à le suivre (soit sept albums en presque dix ans !), donne une impression plus difficile à évaluer : celle d’un projet qui a rapidement trouvé le fond de son discours, changeant par touches ce qui l’habille. Celui-là donne à chaque nouvelle œuvre une réflexion plus complexe, faite de plaisir devant son originalité et de questionnement sur sa pertinence. Après tant de créations explorant les possibilités d’un black metal où le dulcimer remplace la guitare, après tant d’exemples d’atmosphère végétale jouées avec fureur – les débuts



C’est dire s’il m’a fallu du temps pour me forger un avis au sujet de Photosynthesis. Botanist poursuit sa recherche mélodique mise au premier plan lors de The Shape of He to Come : « Light », « Water » et la lourdeur magnifique de « Chlorophyll » épatent d’entrée, prenant avec elles dans ce nouveau disque. Pour autant, l’hermétisme ressenti auparavant empêche de s’impliquer totalement, les mélodies nous parcourant sans nous heurter, dans une sensation étrange d’être mis dans un état statique malgré les soubresauts (bien présents, cf. « Palisade » et sa hargne étonnamment black metal), un état de contemplation extérieure, « végétatif ».



Et voilà bien la réussite de Photosynthesis. Apaisant et torturé en même temps, l’album résonne comme un labyrinthe de feuilles et de branches s’élevant au fur et à mesure, un disque où les notes forment un environnement. Difficile de le voir au départ, tant Botanist met l’accent sur une mélodicité exacerbée, parfaitement mise en valeur par la production de Dan Swanö et son studio Unisound. Un son ample et clair, le meilleur qui a pu servir le style du projet, faisant au départ que l’esprit s’accroche à des passages sans chercher à se laisser porter par un ensemble. Un ensemble qui finit par s’aborder une fois acceptée l’idée de se décentrer de soi et de cette quête de la jolie ligne, l’homme et sa vision de la beauté n’étant pas tant présents ici qu’une peinture d’une vitalité sereine, faisant sienne les remous de la terre et l’air. Si la pureté formelle qu’aiment travailler Otrebor et sa bande depuis quelque temps est là – toujours plus affûtée, vitrifiée –, l’intensité tranquille qui la guide désormais pousse à approfondir et répéter chaque écoute, cette musique difficile car ne parlant pas de soi, de nous, maîtrisant de bout en bout son envie de peinture organique, se nourrissant des éléments.



Il y a les groupes que l'on suit depuis longtemps et dont on vit les hauts et les bas, leurs albums décevants et les coups de cœur qu'ils nous donnent, comme une histoire où l'attachement nous fait rester : on peut être temporairement déçu, on trouve toujours – dans les meilleurs cas – de quoi renouveler notre fidélité envers eux.

