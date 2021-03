Engulfed - Vengeance of the Fallen Chronique Vengeance of the Fallen (EP)

Engulfed in Obscurity que je n'ai honteusement jamais pris le temps de chroniquer. Une erreur que je n'imaginais pas reproduire pour ce nouvel EP Vengeance of the Fallen paru en fin d'année dernière sur Dark Descent Records. Car la baffe fut grande, très grande.



Cela fait plusieurs années que Kadıköy nous offre des formations extrêmes plus talentueuses les unes que les autres dans lesquelles on retrouve un peu toujours les mêmes membres. Le trio de Engulfed, le même que sur les deux enregistrements précédents, se compose du chanteur-bassiste Serkan Niron, également éructeur en chef chez Decaying Purity et ex-Horrocious, du guitariste-compositeur Mustafa Gürcalioğlu qui fait aussi partie de Decaying Purity ainsi que de Diabolizer, Hyperdontia et anciennement Burial Invocation, et du batteur Engin "Aberrant" Güngör, membre de Diabolizer, Burial Invocation et ex-Deggial et Impuration, entre autres. Depuis le début de l'année, un second guitariste vient grossir les rangs du combo ainsi devenu quatuor. Il s'agit de Can Yakay Darbaz qui officie aussi chez ... Burial Invocation et Diabolizer, auxquels on peut rajouter Nex Carnis. Ce qui nous fait donc deux membres de Decaying Purity, deux membres de Burial Invocation et trois membres de Diabolizer ! Ici toutefois, l'inceste a du bon quand on voit le résultat !



Vengeance of the Fallen s'impose en effet comme la meilleure production d'Engulfed et sans doute ce qu'il est sorti de mieux de cette petite scène turque de Kadıköy. Je le sentais bien de toute façon cet EP avec cette superbe pochette tourmentée du regretté Timo Ketola ! Un optimisme confirmé dès la première écoute des quatre morceaux affichant presque vingt-cinq minutes au compteur, Engulfed ayant depuis ses débuts toujours privilégié les compositions assez longues. Le morceau d'ouverture "Rites of Abandoned Heretics" ne tombe ainsi pas loin des huit minutes. Mais ils ont musclé leur jeu et encore plus assombri l'horizon, les salauds ! À tel point que je ne peux m'empêcher de penser à un grand nom du death metal tout au long de l'opus : Dead Congregation. Alors forcément, quand un groupe s'inspire, avec grand talent qui plus est, des seigneurs grecs, cela ne peut que me combler. Tout ou presque rappelle le combo d'Athènes. Le style de death metal sombre et brutal, bien sûr. Mais aussi le grow profond et puissant pas très éloigné de celui d'Anastasis Valtsanis. Les très nombreux et excellents tremolos sinistres, les leads dark lancinantes, les solos au feeling mélodique appréciable (en particulier celui de "Summoning the Black Death"). Les blast-beats également, on pourrait croire que c'est Vagelis Voyiantzis qui martyrise les fûts. C'est qu'il tartine bien comme il faut ce Vengeance of the Fallen, ultra efficace et foutrement jouissif ! La production impeccable rend bien justice à la puissance évocatrice de la musique, sans polissage moderne pour savourer au mieux les tourments infernaux dans lesquels nous plongent les Grecs. Quand Engulfed ne blaste pas, le tchouka-tchouka prend le relais pour rester sur de la rythmique pêchue tout en gardant un maximum d'efficacité. Fidèles au genre qui se plaît aussi à ralentir de temps en temps la cadence pour accentuer encore davantage l'atmosphère lugubre, les Stambouliotes vont alors nous sortir quelques séquences doomies de fin du monde pas piquées des hannetons ("Rites of Abandoned Heretics" à 0'55 et sur son final, "Summoning the Black Death" à 2'46, "Cycle of Black Altar" à 3'45, 4'26 légèrement dissonant et 5'11, "Scorched" à 3'57 jusqu'à la fin).



Alors oui, tout cela s'avère très calqué sur Dead Congregation. On n'est même pas loin de la copie à certains moments (riff à 3'44 et tremolo blasté à 4'10 de "Rites of Abandoned Heretics", "Summoning the Black Death" à 0'28 et 4'17, le démarrage en trombe de "Scorched", etc.). Mais ce sera le seul reproche que l'on pourra faire à Engulfed tant le résultat se révèle tout simplement fabuleux pour qui comme moi ce type de son constitue la quintessence du death metal. Si bien qu'il s'agit là de ce qui se rapproche le plus des Hellènes en termes de qualité et ça, ce n'est pas rien ! Quelle brutalité jubilatoire grâce à cette orgie de blasts ! Quel riffing grandiose des guitares noires, inspirées et complémentaires qui trémolottent à tout va des mélodies suintant le Mal, instaurant une atmosphère ténébreuse et soufrée des plus prenantes ! Quel putain de pied nom d'un foutre, ça c'est du Death Metal avec un grand D ! Trois mois après sa sortie, je reste encore ébahi face à cette tuerie intégrale que j'ai fait tourner des dizaines de fois avec toujours le même plaisir, la bave aux lèvres et la main dans le caleçon. C'est tellement ultime que l'on ne peut que ressentir de la frustration que Vengeance of the Fallen ne soit qu'un EP malgré une durée tout de même conséquente pour le format. Autant dire que cela promet pour un prochain album. En attendant, voilà le meilleur EP de 2020. Je vous l'ai dit, 2020, c'est pas fini ! Un petit tour en Turquie cette fois-ci, dans la scène en ébullition de Kadıköy, quartier d'Istanbul situé sur la rive asiatique de l'ancienne Byzance et Constantinople. Le cas Engulfed avait déjà été abordé à l'occasion de la sortie de son EP Through the Eternal Damnation en 2012. Un très bon premier essai transformé cinq ans après sur le fort recommandable albumque je n'ai honteusement jamais pris le temps de chroniquer. Une erreur que je n'imaginais pas reproduire pour ce nouvel EPparu en fin d'année dernière sur Dark Descent Records. Car la baffe fut grande, très grande.Cela fait plusieurs années que Kadıköy nous offre des formations extrêmes plus talentueuses les unes que les autres dans lesquelles on retrouve un peu toujours les mêmes membres. Le trio de Engulfed, le même que sur les deux enregistrements précédents, se compose du chanteur-bassiste Serkan Niron, également éructeur en chef chez Decaying Purity et ex-Horrocious, du guitariste-compositeur Mustafa Gürcalioğlu qui fait aussi partie de Decaying Purity ainsi que de Diabolizer, Hyperdontia et anciennement Burial Invocation, et du batteur Engin "Aberrant" Güngör, membre de Diabolizer, Burial Invocation et ex-Deggial et Impuration, entre autres. Depuis le début de l'année, un second guitariste vient grossir les rangs du combo ainsi devenu quatuor. Il s'agit de Can Yakay Darbaz qui officie aussi chez ... Burial Invocation et Diabolizer, auxquels on peut rajouter Nex Carnis. Ce qui nous fait donc deux membres de Decaying Purity, deux membres de Burial Invocation et trois membres de Diabolizer ! Ici toutefois, l'inceste a du bon quand on voit le résultat !s'impose en effet comme la meilleure production d'Engulfed et sans doute ce qu'il est sorti de mieux de cette petite scène turque de Kadıköy. Je le sentais bien de toute façon cet EP avec cette superbe pochette tourmentée du regretté Timo Ketola ! Un optimisme confirmé dès la première écoute des quatre morceaux affichant presque vingt-cinq minutes au compteur, Engulfed ayant depuis ses débuts toujours privilégié les compositions assez longues. Le morceau d'ouverture "Rites of Abandoned Heretics" ne tombe ainsi pas loin des huit minutes. Mais ils ont musclé leur jeu et encore plus assombri l'horizon, les salauds ! À tel point que je ne peux m'empêcher de penser à un grand nom du death metal tout au long de l'opus : Dead Congregation. Alors forcément, quand un groupe s'inspire, avec grand talent qui plus est, des seigneurs grecs, cela ne peut que me combler. Tout ou presque rappelle le combo d'Athènes. Le style de death metal sombre et brutal, bien sûr. Mais aussi le grow profond et puissant pas très éloigné de celui d'Anastasis Valtsanis. Les très nombreux et excellents tremolos sinistres, les leads dark lancinantes, les solos au feeling mélodique appréciable (en particulier celui de "Summoning the Black Death"). Les blast-beats également, on pourrait croire que c'est Vagelis Voyiantzis qui martyrise les fûts. C'est qu'il tartine bien comme il faut ce, ultra efficace et foutrement jouissif ! La production impeccable rend bien justice à la puissance évocatrice de la musique, sans polissage moderne pour savourer au mieux les tourments infernaux dans lesquels nous plongent les Grecs. Quand Engulfed ne blaste pas, le tchouka-tchouka prend le relais pour rester sur de la rythmique pêchue tout en gardant un maximum d'efficacité. Fidèles au genre qui se plaît aussi à ralentir de temps en temps la cadence pour accentuer encore davantage l'atmosphère lugubre, les Stambouliotes vont alors nous sortir quelques séquences doomies de fin du monde pas piquées des hannetons ("Rites of Abandoned Heretics" à 0'55 et sur son final, "Summoning the Black Death" à 2'46, "Cycle of Black Altar" à 3'45, 4'26 légèrement dissonant et 5'11, "Scorched" à 3'57 jusqu'à la fin).Alors oui, tout cela s'avère très calqué sur Dead Congregation. On n'est même pas loin de la copie à certains moments (riff à 3'44 et tremolo blasté à 4'10 de "Rites of Abandoned Heretics", "Summoning the Black Death" à 0'28 et 4'17, le démarrage en trombe de "Scorched", etc.). Mais ce sera le seul reproche que l'on pourra faire à Engulfed tant le résultat se révèle tout simplement fabuleux pour qui comme moi ce type de son constitue la quintessence du death metal. Si bien qu'il s'agit là de ce qui se rapproche le plus des Hellènes en termes de qualité et ça, ce n'est pas rien ! Quelle brutalité jubilatoire grâce à cette orgie de blasts ! Quel riffing grandiose des guitares noires, inspirées et complémentaires qui trémolottent à tout va des mélodies suintant le Mal, instaurant une atmosphère ténébreuse et soufrée des plus prenantes ! Quel putain de pied nom d'un foutre, ça c'est du Death Metal avec un grand D ! Trois mois après sa sortie, je reste encore ébahi face à cette tuerie intégrale que j'ai fait tourner des dizaines de fois avec toujours le même plaisir, la bave aux lèvres et la main dans le caleçon. C'est tellement ultime que l'on ne peut que ressentir de la frustration quene soit qu'un EP malgré une durée tout de même conséquente pour le format. Autant dire que cela promet pour un prochain album. En attendant, voilà le meilleur EP de 2020.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2020 - Dark Descent Records Death Metal notes Chroniqueur : 4.5 / 5 Lecteurs : (1) 4/5 Webzines : (1) 3.5/5

plus d'infos sur Engulfed

Death Metal - 2010 - Turquie

écoutez Rites of Abandoned Heretics

Summoning the Black Death

Cycle of Black Altar

Scorched

tracklist 01. Rites of Abandoned Heretics (07:54) 02. Summoning the Black Death (05:09) 03. Cycle of Black Altar (06:38) 04. Scorched (05:03)

Durée : 24:44

line up Serkan Niron / Chant et Basse

Mustafa Gürcalioðlu / Guitare

Aberrant / Batterie

parution 7 Décembre 2020

thrashothèque 2 personnes possèdent cet album

voir aussi Engulfed

Through The Eternal Damnation (EP)

2012 - Hellthrasher Productions

Essayez aussi Death Strike

Fuckin' Death

1991 - Nuclear Blast Records Triumvir Foul

Spiritual Bloodshed

2017 - Invictus Productions Scolex

Torn From Beyond (EP)

2013 - Autoproduction Vircolac

The Cursed Travails Of The Demeter (EP)

2016 - Sepulchral Voice Records / Dark Descent Records Rude

Soul Recall

2014 - F.D.A. Records