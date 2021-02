Invincible Force - Decomposed Sacramentum Chronique Decomposed Sacramentum

Au final rien ici n'est mauvais (hormis ces solos vibrato qui ne servent pas à grand chose quoiqu'ils collent au style). Decomposed Sacramentum s'avère même un album correct. Le caractère old-school et expéditif, le riffing proto-death, la hargne palpable, le côté plus sombre, tout cela passe plutôt bien. Toutefois, le quatuor de Santiago ne propose plus rien qui pourrait lui permettre de se démarquer. On continue dans les albums de 2020 encore non chroniqués ici avec le deuxième album des Chiliens d'Invincible Force,, paru fin octobre chez Dark Descent Records. Alors que son prédécesseur aussi jouissif que régressif , Satan Rebellion Metal , m'avait fortement emballé, j'avoue avoir eu plus de mal à m'enthousiasmer pour celui-ci. D'où le fait que j'ai traîné des pieds pour en parler quand tant d'autres sorties m'ont fait davantage d'effet.Pourtant, ceavait tout pour rencontrer le même succès que Satan Rebellion Metal . Une pochette classe, un logo plus extrême, un label réputé et l'annonce d'une évolution plus death metal entre Morbid Angel et Incubus (celui de Floride, pas les Brésiliens expatriés qui ont dû changer de nom). Alléchant, même si le style blackened death/thrash bas du front et ultra efficace à la Gravehill me convenait tout à fait. Et en effet, on peut noter quelques différences entre les deux opus. Moins de thrash, quasiment plus de black. Cela dit, il ne s'agit pas non plus d'un énorme bouleversement. Sise montre plus strictement death metal, il s'agit du death metal naissant de la seconde moitié des années 1980, qui garde donc un riffing assez thrash. On pense au early-Morbid Angel, Master, Mortem ainsi que Slayer et Possessed pour la base. Cette nouvelle mouture de Invincible Force se montre du coup plus brutal et plus sombre. On y trouve davantage de blast-beats et de tremolos dark. Par contre, on reste dans l'urgence et l'expéditivité sur un format court cher à la formation avec neuf morceaux pour à peine vingt-sept minutes, soit souvent moins de trois minutes par piste.Alors très bien. Sauf que le résultat, certes loin d'être dégueulasse, se montre moins efficace et moins jouissif que Satan Rebellion Metal . J'ai même pris peur à l'écoute du premier morceau "Doomed by the Vision" qui après son introduction guerrière, peine à convaincre malgré le côté violent et vindicatif. Ça se passe mieux sur les trois titres suivants "Perpetual Black Mass", "The Covenant" et "The Shadows over Canaan" plus percutants, avant de voir le soufflé retomber. C'est que les Chiliens ne varient pas des masses, que ce soit niveau riff (tremolo death, staccato thrash) ou rythmique (blasts ou tchouka-tchouka, et quasiment toujours un mid-tempo headbangant placé au milieu). On a ainsi l'impression d'entendre un peu toujours la même chose sur des morceaux interchangeables. Bref, c'est assez redondant et malgré la durée courte, on a vite tendance à ne plus se sentir trop concerné. Et ce ne sont pas les solos chaotiques à vibrato, tous inutiles, qui vont redonner de l'intérêt. Quant au chant du batteur Skullfukk (Praise the Flame, Ancient Crypts) qui prend le micro à la place du bassiste Holocausto remplacé par Cristian Contreras (Dekapited, Evil Madness), il s'avère lui aussi moins jubilatoire, plus générique, même si son timbre arraché marque bien la provenance sud-américaine.Au final rien ici n'est mauvais (hormis ces solos vibrato qui ne servent pas à grand chose quoiqu'ils collent au style).s'avère même un album correct. Le caractère old-school et expéditif, le riffing proto-death, la hargne palpable, le côté plus sombre, tout cela passe plutôt bien. Toutefois, le quatuor de Santiago ne propose plus rien qui pourrait lui permettre de se démarquer. Satan Rebellion Metal ne réinventait rien non plus mais il avait pour lui une efficacité de tous les instants et un haut degré de jouissance que l'on ne retrouve pas ou peu sur ce deuxième album qui tourne trop en rond. Ça ne se joue pas à grand chose, un manque de variété, un riffing moins prenant, un chant plus quelconque ou encore un son de batterie un peu trop synthétique mais on sent tout de même la différence. Du coup, sans crier au scandale car cela reste de qualité, je ne peux que ressentir une pointe de déception face à cette évolution légère mais suffisante pour faire rétrograder Invincible Force dans la top list des formations de death/thrash de la foisonnante scène chilienne.

