Fornicus - Sulphuric Omnipotence Chronique Sulphuric Omnipotence

Encore un cas de pochette chouette qui pousse à la découverte ! C'est en effet grâce à cette belle peinture (à laquelle il ne manque que le magnifique logo d'origine du groupe), née des mains du talentueux Russe Alexander "Morkh" Shadrin de Nether Temple Design qui avait déjà fait des merveilles avec Father Befouled, Cambion, Eskhaton, Persecutory, Horrocious, Temple Nightside ou encore Esoctrilihum, que j'ai pu faire la rencontre de Fornicus. Il ne s'agit pourtant pas d'un nouveau venu puisque l'entité américaine a été invoquée dès 2012 dans le Kentucky, produisant depuis une démo, un EP et deux albums. Pour ce troisième long-format paru en juin dernier via Negative Earth Records, le groupe s'est recentré sur le duo Scott Briggs (chant, guitare et batterie) et Chris Carver (basse et guitare), tous deux également membres du groupe de black metal Bihargam et qui officiaient aussi chez feu-Obsidian Shrine.



Et foutre Satan, quelle putain de raclée ! Dès le titre d'ouverture, l'excellent "Perdition's Guiding Wings", j'ai su que Sulphuric Omnipotence allait m'accompagner un moment. Ces percussions hypnotiques, cette basse vrombissante qui retourne l'estomac, ces larsens infernaux qui font saigner les oreilles et ces guitares menaçantes apocalyptiques annonçant l'arrivée toute proche de l'armageddon, quelle introduction prenante ! Une montée en puissance d'une minute qui va déboucher sur des blast-beats supersoniques portant un riff black metal gigantesque et un long shriek inhumain. Ça y est, je suis amoureux ! Quel son en plus, ultra musclé tout en restant assez naturel avec une caisse claire qui claque comme il faut et une grosse caisse qui ne ressemble pas à un beat techno ! La suite, huit autres morceaux plus jouissifs les uns que les autres, confirmera les excellentes dispositions du premier titre. Si la base de la musique de Fornicus reste un black metal brutal, bestial, evil et haineux, le duo de la bible belt a insufflé sur ce nouvel opus une grosse dose de death metal tout aussi blasphématoire On se retrouve ainsi avec un mélange sulfureux, le titre de l'opus n'ayant pas été choisi par hasard, de black et de death qui devrait parler aux deux camps, que ce soit les amateurs de romantisme à la Archgoat, Tsjuder, Urgehal, Darkened Nocturn Slaughtercult ou encore Thunderbolt, et les fans de douceurs à la Incantation, Lvcifyre, Tyrant Goatgaldrakona et autres Of Feather and Bone. Pour un résultat des plus efficaces et jouissifs où se mêlent brutalité frontale à vous rendre neuneus et ambiance ultra méchante. Amis adorateurs de blast-beats et autres rythmiques soutenues, vous allez être servis ! Qu'est-ce que ça cogne ! Scott Briggs est hallucinant derrière ses fûts. Alors bien sûr, Fornicus ne passe pas non plus son temps à bourrer. Si des titres expéditifs de moins de trois minutes comme les foudroyants "Vitriolic Proclamation" et "Stormwolves" blastent à tout va dans un torrent de violence jubilatoire, les autres pistent affichent plutôt cinq minutes. Pour éviter la redondance sur presque trois quarts d'heure, le combo d'outre-Atlantique varie alors suffisamment son jeu, nous offrant notamment quelques mid-tempos headbangants bien efficaces ("Sulphuric Omnipotence" à 2'54, "The Abhorrent Path" à 1'19 et 4'28, "Inexorable Pantheon of Death" à 3'30, etc.) et allant jusqu'à soumettre des ralentissements écrasants aux riffs plus lourds et aux growls caverneux qui viennent plomber l'atmosphère ("Perdition's Guiding Wings" à 4'14, "One Mass Grave" vers 2'30, début de "Inexorable Pantheon of Death" et à 2'44, "Usurping the Throne" à 2'22 ...). C'est ici que l'on trouvera les influences death metal les plus évidentes.



Outre l'excellent riffing, sans aucun doute l'un des gros atouts du combo (Jésus-Marie-Joseph le final blast/tremolo de "Usurping the Throne" entre autres, toujours des frissons à son écoute!) majoritairement du tremolo qui alterne froid et haineux pour la partie black metal et evil et soufré ou caverneux et lourd pour celle death metal, enrichi de leads et de quelques solos chaotico-mélodiques, quoi d'autre que le chant pour incarner aussi bien cette dualité BM/DM ? Un gros travail a été réalisé sur les vocaux. D'autant plus impressionnant que Scott Briggs gère déjà la batterie et la guitare. Le musicien multitâche alterne selon les séquences et l'effet désiré shrieks black metal plein de haine et growls death metal puissants et caverneux. Tout en variant les intonations, inspirant la terreur par de longs cris déchirants, se montrant plus occulte avec de l'incantatoire ou du susurré (voire des spoken words) ou pataugeant dans le putride et le vomitif par du guttural bien dégoulinant. Une performance hors pair qui contribue elle aussi à faire de ce disque une grande réussite.



Car cela va sans dire que Sulphuric Omnipotence fait partie du haut du panier, un des indispensables d'une année 2020 incroyablement riche. Jamais on ne s'ennuie sur ces quarante-deux minutes foutrement jouissives, ras-la-gueule de riffs incisifs et inspirés, de blast-beats dévastateurs, de vocaux à vous damner et d'atmosphères sombres et fielleuses. En engraissant avec brio son black metal déjà plutôt costaud avec une grosse plâtrée de death metal infernal, Fornicus réussit parfaitement sa métamorphose et signe là son meilleur album. Faisant des Américains, désormais propulsés au sommet de la hiérarchie, un nom sur lequel il faudra compter et que vous auriez tort de ne pas mettre à votre programme. Brutal, sombre et haineux, tout ce que j'aime ! Écoutez ou crevez !

2020 - Negative Earth Records Black/Death notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : (1) 8.5/10 Webzines : -

Vitriolic Proclamation

One Mass Grave

Écoute intégrale

tracklist 01. Perdition's Guiding Wings (06:38) 02. Sulphuric Omnipotence (04:10) 03. The Abhorrent Path (05:36) 04. Vitriolic Proclamation (02:08) 05. One Mass Grave (05:07) 06. Stormwolves (02:47) 07. Inexorable Pantheon of Death (05:36) 08. Tempetuous Flames (04:34) 09. Usurping the Throne (05:37)

Durée : 42:13

line up SB / Chant, Guitare et Batterie

CC / Basse et Guitare

parution 15 Juin 2020

thrashothèque 1 personne possède cet album

