Candlemass - The Pendulum Chronique The Pendulum (EP)

En septembre deux mille dix huit, Candlemass avait surpris son monde en réintégrant au poste de chanteur Johan Längquist, le chanteur du cultissime Epicus Doomicus Metallicus, et en virant un peu comme un malpropre l’excellent Mats Levén qui avait pourtant très bien assuré à ce poste pendant quelques années et enregistré deux EP avec Candlemass. Il s’ensuivit la sortie de l’album The Door to Doom, paru en février deux mille dix neuf. Histoire de ne pas se faire oublier, les Suédois nous proposèrent en mars de cette année le présent The Pendulum, composé de titres inédits provenant des sessions d’enregistrement de The Door to Doom, au point de reprendre la même charte graphique dudit album. Au menu de The Pendulum, nous avons trois titres complets et trois courts instrumentaux, seul le titre éponyme est dans une version définitive, les autres étant des démos.



C’est toujours le problème avec ce genre de réalisation un peu hybride, même si l’on sait qu’elle s’adresse avant tout aux fans die hard de Candlemass, c’est qu’il y a à boire et à manger dessus, et si un titre est resté au stade de démo, c’est qu’il n’avait pas requis de la part des musiciens un quelconque intérêt pour figurer sur l’album. C’est évidemment le cas pour quelques titres figurant ici, dont l’instrumental Aftershock qui n’est qu’une prise de basse reprenant la mélodie de l’intro de Black Trinity issue de The Door to Doom, saturée pour l’occasion, et dont on ne sait pas quel est l’intérêt de nous avoir fait partagé cela, à part peut être pour nous faire entendre la dernière acquisition d’une pédale de distorsion ou d’overdrive de la part de Leif Edling, mais à ce moment là, je pourrais en faire de même, mais je ne suis pas sûr que tout le monde serait ravi d’entendre cela, pour rester poli. C’est un peu la gênance ce genre de moment, et à part faire du remplissage je ne vois pas à quoi cela peut servir. Le titre Snakes of Goliath est un peu dans le même ordre d’idée, avec un riff principal qui rappelle grandement celui d’Electric Funeral de Black Sabbath et une petite accélération au milieu pas trop mal, mais bon, ça sent le titre pas vraiment finalisé, et l’on s’en rend compte avec le final aux arpèges plus mélancolique où le groupe aurait pu faire quelque chose de poignant, en tout cas, l’on ne voit pas trop où le quintet veut nous emmener ici.



À la rigueur les deux instrumentaux aux acoustiques que sont The Cold Room et Sub Zero auraient pu figurer sur l’album The Door to Doom en tant que transitions entre titres voire outro pour le premier cité, qui rappelle un peu le titre Fluff de Black Sabbath, - encore une fois, je sais -. Cela aurait même été intéressant et aurait apporté un petit supplément d’âme à cet album, un peu comme sur Nightfall ou King of the Grey Islands. D’ailleurs, Sub Zero a ceci de frustrant qu’il est bien trop court car il développe une trame un peu plus nostalgique. Il nous reste tout de même deux titres complets à commencer par Porcelain Skull, titre composé par Leif Edling pour Avatarium, et qui passe bien mieux ici, ne serait-ce dans la manière de jouer, plus métallique et moins seventies dans l’âme et la production, - pourtant celle d’une démo -, et, surtout, avec Johan Längquist au chant, ce dernier ayant une capacité à faire passer plus d’émotions dans son chant. Évidemment, tout l’attrait de cet EP n’est autre que le morceau titre ouvrant les débats et qui reste classique dans la forme entre parties plus véloces avec le riff principal et ses refrains bien plus plombés mais hautement plus poignants et puissants. Et c’est là que le retour de Johan Längquist fait plaisir, car s’il n’est pas le plus doué techniquement par rapport à un Messiah Marcolin ou à un Mats Levén, il y met vraiment de l’intensité.



Je sais que cela fait un peu léger pour une réalisation estampillée Candlemass et que The Pendulum pourrait apparaître comme étant anecdotique, mais c’est toujours cela de pris en ces temps de disette, et comme indiqué sur la fiche promotionnelle de Napalm Records, cela permet au moins de patienter avant le prochain album de Candlemass. Dans tous les cas, cette sortie ne s’adresse uniquement aux fans les plus acharnés du groupe, car il n’y a pas non plus de quoi se relever la nuit sur cette réalisation de la part d’un groupe qui a tant de classiques dans son escarcelle.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE