Sortilège, High Power, Blaspheme, H-Bomb, Killers, ADX, Vulcain ... La scène heavy metal française des années 1980 se portait comme un charme. Si elle n'a plus le même rayonnement aujourd'hui, certains groupes essaient néanmoins de lui redonner ses lettres de noblesse. Parmi eux, Tentation, Hürlement, Existance, Meurtrières ou encore Herzel chroniqué ici récemment. Il va désormais falloir ajouter Animalize à cette liste. Jeune combo formé en 2018 du côté de Lyon, Animalize a publié l'année dernière son premier EP Tapes from the Crypt dont je me suis procuré la version CD digipak parue chez Grumpy Mood Records. Et quel EP incroyable !



Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre ce qui nous attend sur Tapes from the Crypt. Il suffit de jeter un oeil à cette pochette cheesy à mort qui me fait penser à un mix entre celle de Break Out de Trance et celle de Red, Hot and Heavy de Pretty Maids (fumée, ambiance nanar gentiment spookie) ou encore aux photos promos ringardes du groupe à base de pantalons étroits, de perfs, de bandana et de poses kitschouilles. Animalize n'est-il d'ailleurs pas le titre d'un album de Kiss ? Vous avez capté, le trio rhônalpin voue un culte au bon vieux heavy metal des années 1980. Comme beaucoup d'autres. Clairement, ce n'est pas le combo qui va révolutionner le genre. Peut-on d'ailleurs révolutionner le heavy metal, style fermement ancré dans la tradition ? Pas sûr et de toute façon, qui en a envie ? Pas grand monde à mon avis ! Non, ce que l'on veut c'est du heavy qui riffe et qui colle la banane, avec des solos endiablés, des mélodies entêtantes à fredonner et des refrains catchy à reprendre à tue-tête. Ça tombe bien, c'est exactement ce que propose ici Animalize qui, s'il n'entend pas changer la donne et se contente de reprendre les vieilles recettes, se permet tout de même de nous balancer l'une des sorties heavy les plus marquantes de l'année dernière. Cinq morceaux, cinq tubes ! Sur des structures simples et calibrées (ponctuées tout de même de quelques breaks un poil plus recherchés) soutenus par des rythmiques toujours pêchues et entraînantes, la formation va nous montrer tout son savoir-faire en matière de riffing, de solos et de lignes de chant sur les vingt minutes de l'opus qui passent comme papa dans maman après quatre enfants. Quelle efficacité ! Quel riffing classique au sens noble du terme ! Quels solos inspirés, ça shredde (et ça sweepe même sur celui de "Sous l'Œil du Charognard" sur fond de claviers!) avec un sens aiguisé de la mélodie, en particulier sur de belles leads très NWOBHM qui restent en tête dès leur premier passage dans les esgourdes ! Et que dire du chant génial ! Niels "Coyote" Bang m'a bluffé par son timbre aigu parfaitement maîtrisé et sa science de la mélodie et de la rythmique vocales. Dynamique et prenant sur les couplets, fédérateur sur les refrains ultra catchy (souvent auréolé de chœurs pour faire un malheur en live), un vrai régal ! J'insiste sur ces refrains fantastiques, un des nombreux charmes irrésistibles de l'œuvre. Par contre, s'il y a un petit reproche à faire à Animalize et son frontman, ce serait l'anglais. Tapes from the Crypt propose trois morceaux chantés en anglais, deux en français. Et sans aucun doute, Niels se montre plus à l'aise dans sa langue maternelle. Les deux pistes en français s'avèrent ainsi les meilleures. L'accent anglais n'est pas aussi craignos que chez certains (Hexecutor, Furies, etc.) mais on sent quand même qu'un Français tient le micro. Flagrant, notamment, sur le refrain de "Chainsaw & Boomstick" où le "stick" est prononcé à la française ([stik] au lieu de [stɪk]).



Mais la phonétique en fait, on s'en bat un peu les couilles. Cela confère même au groupe un certain charme très français, lui qui n'en manque déjà pas. Car malgré la prononciation pas toujours parfaite, les titres en anglais sur-butent. Et ceux en français sur-sur-butent. Porté par un super chanteur, des guitares aussi classiques qu'inspirées (batterie et basse font aussi de l'excellent boulot) ainsi qu'une production très pro, Tapes from the Crypt s'est imposé comme un gros coup de cœur de l'année dernière. J'ai toujours l'impression de me répéter quand je chronique du heavy metal parce que les ingrédients d'un bon album sont toujours les mêmes. Comment faire autrement cela dit ? Animalize a déjà tout compris. Ils ont le "truc", le "feeling", le "mojo", appelez-ça comme vous voulez. Même s'il ne s'agit que d'un premier EP, le talent, le potentiel s'avèrent énormes. Alors bien sûr il faudra voir si le trio arrive à se montrer aussi adroit sur la durée d'un album entier où il faudra faire preuve de plus de variété dans la composition et l'ambiance. En attendant, c'est déjà très très fort et si vous aimez le bon vieux heavy metal FR des années 1980 avec tout ce qui va avec, ce jeune groupe plein de promesses vous tend les bras. M'est avis que si les Lyonnais ne rencontrent pas d'obstacle sur la route qu'ils viennent d'emprunter avec brio, il se pourrait que l'on ait affaire à un futur grand du heavy français.

