« Déjà, déjà, déjà… », un mot qui apporte la sentence tout de suite… Le groupe texan porté par un seul homme : West Maddox, ne s’est pas amélioré… C’est que le monsieur est borné, persuadé d’avoir trouvé son style, qu’il répète finalement inlassablement, se fichant de ses imperfections. Transpiration est ainsi la troisième offrande, après un Incalescence en 2017 que j’avais totalement zappé. Rien de surprenant à l’impasse que j’avais faite et c’est plutôt le fait que j’y sois revenu qui devrait faire tiquer. La note attribué au premier album atteignait 6.5/10. C’est encore moins ici, malgré pourtant une meilleure maîtrise dans les compositions.



En fait, OVNEV a de bons moments, c’est indéniable. Et la première piste fait très très bien illusion, concentrant tous les bons points de l’Américain. Le black metal atmosphérique, inspiré par les grands espaces et une sérénité délicieuse y montre des similitudes avec WINTERFYLLETH et WALDGEFLÜSTER. C’est véritablement beau, puissant mais beau ! La pochette ne trompe pas d’ailleurs, et nous aide même à nous projeter rapidement dans l’univers des 5 pistes. Et si tout l’album avait les saveurs de ces 10 premières minutes, c’est presque un classique qui se serait offert à nous. Certes, on aurait encore une petite impression de déjà entendu, mais les éléments entrainants et salvateurs sont si efficaces qu’ils auraient entrainé un 8/10 minimum. Mais voilà, le problème est le même que sur le premier album et OVNEV s’obstine à être gourmand et à vouloir encore et toujours rallonger ses pistes par des parties sans vocaux. Des parties instrumentales longues, inutiles, fatigantes… qui n’en finissent pas et lassent très rapidement l’auditeur.



2020 - Naturmacht Productions Black Metal Atmosphérique notes Chroniqueur : 6 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 8/10

plus d'infos sur Ovnev

Black Metal Atmosphérique - 2008 - Etats-Unis

tracklist 01. Eons of Origin 02. Elemental Ascension 03. Transpiration 04. Ridges of Dispersion 05. Oxygenation

Durée : 44:16

parution 20 Août 2020

