Fleshrot - Demo 2020 Chronique Demo 2020 (Démo)

Parmi toutes les démos sorties cette année (et il y en a eu un paquet), je suis certain que celle des Texans de Fleshrot n’a pas manqué d’attirer l’attention d’un grand nombre de mâles toujours à l’affût du moindre bout de peau dénudé. En cause, cette blonde dont la paire de fesses fait converger invariablement tous les regards. L’inspiration slasher évidente de la photographie finissant de nous convaincre d’y jeter une oreille ou deux…



Originaire de Lubbock, Fleshrot se forme l’année dernière sur la base d’un quatuor a priori composé d’illustres inconnus. Le groupe se met alors à composer les quelques titres qui feront cette première démo sortie en janvier dernier… Disponible en cassette chez Desert Wasteland Productions puis chez Me Saco Un Ojo, celle-ci s’est vue offrir fin octobre un pressage vinyle coloré et limité grâce au label allemand Seven Metal Inches Records à qui l’on doit également, outre les livres 40 Years Of Picture 7"s In Extreme Metal et Tape Dealer - 1984-1994: Decade Of Demos, Tape Trading And Fanzines Book, tout un tas de rééditions de vieux 7" comme ceux d’Incantation (Entrantment Of Evil), Unleashed (…Revenge), Derkéta (Premature Burial) et Incubus (Incubus)...).



Alléchante, cette première démo l’est donc très certainement. Sauf qu’avant de vous emballer plus que de raison, sachez tout de même que sur les quatre titres proposés ici par Fleshrot, deux servent d’introduction ("Procession") et de conclusion ("Interment") purement instrumentales. Au moment de faire les comptes, il ne nous reste donc que deux "vrais" morceaux pour faire connaissance avec ces quatre garçons peu téméraires mais bien décidés à tirer leur épingle du jeu au sein d’une scène devenue ces dernières années hyper concurrentielles.

Dans un souci de cohérence avec cet artwork NSFW, les Texans se fendent d’une introduction sur fond de synthétiseur bien rétro qui pue le film d’horreur de série Z des années 80 (dont le thème sera d’ailleurs repris sur "Interment" histoire de clore comme il se doit ce premier chapitre). Ouais, tout cela sonne comme quelque chose de déjà entendu mille fois mais force est de reconnaître que cela fonctionne toujours aussi lorsque l’on souhaite poser les bases d’une certaine atmosphère angoissante.

Avec "Twisted Visions Prevail" et "Bubbling Cerebic Waste", Fleshrot s’inscrit dans un Death Metal à l’ancienne (un riffing simple, morbide et d’une efficacité indiscutable) qui n’est pas sans faire écho à celui de ses compatriotes de Cerebral Rot, notamment à cause de ces leads déglingués qui donnent une couleur bien particulière à ce Death Metal primitif aussi convenu qu’efficace ("Twisted Visions Prevail" à 0:30, "Bubbling Cerebic Waste" à 2:12). Mais ce n’est pas le seul élément qui permet de tisser un lien entre les Texans et le groupe de Seattle. Nous pourrions en effet évoquer également cette production abrasive révélant des guitares particulièrement épaisses ainsi qu’une basse ultra-saturée, ce groove un poil pataud qui devrait mettre tout le monde d’accord ou bien encore cette manière de composer consistant à faire se succéder des séquences mid-tempos plus ou moins écrasantes et groovy (mais à l’atmosphère putride et viciée du meilleur effet) à des accélérations aussi nécessaires qu’efficaces.



Tout ça pue donc le "déjà vu" et le "déjà entendu" mille fois mais ce n’est pas moi qui risque d’aller crier au scandale tant ce que j’entends ici me donne particulièrement l’eau à la bouche. La suite (enfin pas celle qui a déjà eu lieu puisque le groupe a sorti depuis un split démo avec les Chiliens de Phantasmagore reprenant les quatre titres ici présentés ainsi qu’un récent single disponible sur Bandcamp) devrait prendre la forme d’un album qui à défaut de réserver son lot de surprises et de prises de risques, ne sera probablement pas sans ravir les amateurs de Death Metal poussiéreux et putride. Voilà donc encore une autre démo à ranger (mais réécouter sans faim) parmi les sorties dignes d’intérêt de 2020. Vivement la suite !

