Outre le très bon « Tinkerbell Must Die » joué live à Osaka (et qui ouvrait Lancés à toute allure depuis leur retour aux affaires en 2013 les vétérans d’Essen continuent à maintenir leur productivité élevée à raison d’une nouvelle sortie tous les dix-huit mois en moyenne, quel que soit le format proposé. Alors qu’un nouvel opus est annoncé pour l’année prochaine ceux-ci ont décidé de faire patienter leurs fans avec un nouvel Ep particulièrement original sur la forme comme le fond, et qui redonne franchement le moral. Car sur celui-ci le quintet va profiter de l’occasion pour présenter trois nouvelles compositions, une reprise, un titre joué sur scène, une vieillerie réenregistrée avec l’actuel line-up, et une version acoustique d’un ancien morceau, autant dire qu’il y’a de la matière à écouter et à disserter, et que le résultat va être très réussi et agréable à l’oreille.Si on sait depuis le début de sa carrière (comme depuis sa reformation) que le combo n’a jamais prétendu réinventer la roue, il est toujours arrivé à correctement faire les choses et cela va s’entendre dès le départ avec les nouveautés et en premier lieu via le très bon et classique « Every Time You Curse Me ». Si son démarrage se fait de façon progressive jusqu’à totalement exploser, la suite montre une pure rythmique thrashy rapide et agressive totalement efficace et qui fait le métier avec sérieux, à l’instar de « Over And Out » joué à fond tout du long, et qui ne débande pas un instant. Confirmant que le groupe est dans une grande forme ces deux plages ne changeront certes pas la face du genre mais seront à coup sûr d’une grande efficacité scénique, trouvant sans peine sa place au milieu des futures setlists. Tout le contraire du décevant « Dawn Of The Dumb » où la vitesse est mise de côté au profit d’un mid-tempo remuant et efficace, mais qui est plombé par passages lents moins inspirés et une voix moins agressive pas forcément d’une grande justesse, tant l'ensemble manque un peu de puissance. En revanche quand les gars lâchent les chevaux c’est de suite bien plus convaincant, la preuve avec la version fidèle du « Slave To The Grind » de SKID ROW propice au headbanging, et qui bénéficie d’un gros son sans tomber dans les excès actuels côté production, à l’instar du furibard « Armageddon » qui bénéficie d’un lifting sonore mais qui n’a rien perdu de son redoutable entrain. Figurant originellement sur la première Démo du groupe (« The Evil Curse ») datant de 1985 on y retrouve tout ce qui faisait le charme du Thrash teuton de l’époque, tant ça sent bon les débuts de KREATOR et SODOM, en jouant à fond en continu via une rythmique endiablée qui ne débande à aucun moment, afin d’annihiler toute tentative de résistance de l’auditeur.Outre le très bon « Tinkerbell Must Die » joué live à Osaka (et qui ouvrait « The Gasoline Solution » en 2016), la conclusion sera pour sa part étonnante avec « Faded Pictures » (qui figurait à l’origine sur le premier long-format du groupe – « Death Squad » en 1987), jouée façon unplugged avec ambiance guitare au coin du feu, notamment via les chœurs qui renvoient presque aux fêtes de fin d’années, pour un rendu agréable et sympathique même si ça n’est pas ce passage qu’on écoutera le plus sur cette galette. A cheval sur deux époques cette demi-heure musicale ravira les puristes des allemands autant que les novices, qui trouveront ici matière à passer un bon moment, sans prise de tête et qui mettra le cerveau en veille de façon très agréable. Bouche-trou parfait en attendant d’en entendre plus et mini-compilation dans l’âme cette réalisation se dégustera sans problèmes, confirmant que l’outre-Rhin reste malgré les années un des piliers de ce mouvement originel et historique, et que parmi ses anciens DARKNESS est actuellement un des plus qualitatifs tant ces fameuses têtes de gondoles n’offrent plus rien d’intéressant depuis longtemps.

