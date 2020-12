Repulsive Feast - Meat Hook Mutilation Chronique Meat Hook Mutilation (EP)

Discret mais néanmoins actif, Repulsive Feast est un jeune trio allemand réunissant dans son giron des membres d’Arcane Frost (Aron Müller), Cryptic Brood (Steffen Brandes) et Demored (Magnus Fischer). Formé en 2017, le groupe compte à son actif une première démo cassette sortie dès l’année suivante à laquelle ont succédé deux EPs, Brewing Rancid Stew sorti en 2019 et Meat Hook Mutilation paru il y a quelques jours seulement, le tout sur le label Lycanthropic Chants mené par le batteur Steffen Brandes.



Proposé sous la forme d’un 7" limité à trois cent exemplaires, ce nouveau EP est illustré par Marianna de Syrtis Art (Dr. Incinerator, Anatomia, les couvertures des deux premiers numéros du fanzine Echoes Of Death...) qui signait il y a déjà plus d’un an l’artwork du premier EP des Allemands sur lequel je reviendrai passé le rush des sorties 2020 à boucler. Affiché sous la barre des huit minutes, Meat Hook Mutilation nous offre quatre nouvelles compositions qui devraient ravir à n’en point douter tous les amateurs de Death/Grind primitif et rudimentaire à la Repulsion et consort !



De fait, Repulsive Feast n’est pas le genre de groupe sur lequel il faudra compter si vous recherchez quelque chose de frais et d’original à vous caler sous la dent. Prenant racine dans le Death Metal à tendance Grindcore des années 80 (de Repulsion à Terrorizer en passant par Impetigo, Nausea, Righteous Pigs et compagnie), le trio de choc n’entend pas bouleverser les fondements du genre et s’inscrit ici (et cela depuis le début) dans une démarche des plus modestes visant à rendre hommage à ses aînés et à tout simplement se faire plaisir, ni plus ni moins.

Bouclé en moins de huit minutes, ces quatre titres réunissent tout ce que l’on est en droit d’attendre d’une sortie de ce genre et pour être tout à fait honnête, cette liste de courses est plutôt maigre et ne va pas chercher bien loin. Aussi, de ce riffing Punk métallisé à cette batterie haletante enchainant à qui mieux mieux séquences de tchouka-tchouka à se taper la tête contre les murs et blasts en folie en passant par cette basse saturée et ce proto-growl arraché, baveux et putride, on tient là l’essentiel. Pas besoin de samples, de constructions rythmiques alambiquées, de changements de rythmes impromptus, de nuances ni d’une production particulièrement léchée puisque ces éléments, correctement agencés, avec un minimum de talent et d’inspiration, suffisent à faire de Meat Hook Mutilation une sortie Death/Grind tout à fait digne d’intérêt pour quiconque porte dans son coeur les quelques groupes évoqués plus haut.



Si on ne risque pas de crier au génie à l’écoute de ce nouvel EP, cela ne nous empêchera pas pour autant de taper du pied sous la table ni de faire de la caisse claire imaginaire avec conviction. En effet, il semble vain de vouloir résister à ces quatre courts brûlots aussi simples qu’efficaces. Entre cette dynamique de tous les instants, cette batterie limitée mais ô combien efficace, ces riffs à trois notes qui n’ont vraiment rien de sorcier mais qui malgré tout réussissent à vous rendre complètement zinzin ou ces quelques breaks particulièrement bien sentis et taillés pour briser des nuques à la chaîne, on tient là l’une des formules les plus rudimentaires mais aussi l’une des plus redoutables qui soient. Ces quatre titres sont d’ailleurs tellement convaincants et si rapidement expédiés qu’il n’y a rien de surprenant à vouloir enchaîner les écoutes pour mieux satisfaire à la frustration de ce format aussi court que jouissif.



Bref, on ne va pas passer quinze paragraphes à déblatérer au sujet d’un EP de Death/Grind de sept minutes, aussi cool et recommandable soit-il. Si Repulsion, Terrorizer et tous ces groupes évoqués un peu plus haut figurent parmi vos incontournables, alors vous pouvez foncer les yeux fermés sur les Allemands de Repulsive Feast qui, on l’espère, serons capables d’une suite un peu plus conséquente à l’avenir. Les autres pour qui ces formations n’évoquent pas grand chose sont probe clément déjà loin. Si ce n’est pas le cas, il ne vous reste plus qu’à passer votre chemin.

2020 - Lycanthropic Chants Death / Grind notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Repulsive Feast

Death / Grind - 2017 - Allemagne

nouveaute A paraître le 11 Décembre 2020

tracklist 01. The Dead Walk At Night (02:01) 02. Forever Stiff (01:37) 03. Bestial Murder (01:49) 04. Vapour Torture (01:58)

Durée : 7:25

line up Magnus Fischer / Chant, Guitare

Aron Müller / Chant, Basse

Steffen Brandes / Batterie

thrashothèque 1 personne possède cet album

