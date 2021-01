Repulsive Feast - Brewing Rancid Stew Chronique Brewing Rancid Stew (EP)

Brewing Rancid Stew. Celui-ci portait déjà à peu de chose près les mêmes attributs : une sortie sur Lycanthopic Chants (label du batteur Steffen Brandes), une illustration signée Syrtis Art, un pressage vinyle limité à 300 exemplaires, une tracklist de quatre titres et une durée des plus réduites qui n’excède pas les dix minutes. Bref, tout un tas de points communs qui font que vous ne serez certainement pas dépaysés à l’écoute de ce EP sorti en août 2019.



Comme on pouvait s’en douter, Brewing Rancid Stew entreprenait déjà à l’époque de rendre hommage à Repulsion et à son Death/Grind furibard qui en a fait naturellement l’un des portes étendards du genre. Si Repulsive Feast n’est donc pas le groupe le plus original qui soit, on ne pourra par contre pas lui enlever cette efficacité particulièrement redoutable dont il fait preuve tout au long de ces neuf minutes extrêmement convaincantes.



Alors quoi ? Bah comme d’habitude j’ai envie de vous dire... Du riff Punk à trois notes passés à la moulinette Death/Grind, une batterie qui cravache encore et encore à coup de blasts et autres tchouka-tchouka à perdre haleine, une basse ultra saturée qui va venir vous racler le fond de l’estomac, un growl maladif et à bout de souffle, une légère pointe de groove toujours bien sentie et une production certes un poil maigrelette mais néanmoins pleine de caractère. Le tout servi avec un sens inné de l’efficacité qui suffit amplement à donner le sourire et à poursuivre les écoutes jusqu’à plus soif... Soit la même recette que pour



Et oui, si la musique de Repulsive Feast n’a pas changé d’un iota, Brewing Rancid Stew se montre tout de même un poil inférieur à son successeur que je trouve plus abouti. Pour commencer, la production est ici moins équilibrée avec notamment un chant plus en retrait et qui paraît d’ailleurs un peu plus fatigué. Rien de rédhibitoire vu le genre pratiqué mais au petit jeu des comparaison, difficile de ne pas le remarquer. Il en va de même pour certains riffs ou séquences que je trouve un peu plus anecdotiques ou en tout cas mon marquants. Je pense par exemple aux premières notes de "Urge For Flesh" (avant que la basse ne fasse son apparition) ainsi que celles de "Mutilation" pas franchement indispensables. Heureusement, ce sont là les deux seuls moments de flottements que compte ce premier EP mené pour le reste le couteau entre les dents. Pas de quoi crier au scandale ni passer son chemin donc !



Un poil moins réussi (mais vraiment pas de beaucoup) que l’excellent Brewing Rancid Stew n’en reste pas moins un très bon début qui ne devrait pas manquer de ravir tous les amateurs de Death / Grind primitif à la Repulsion, Terrorizer, Righteous Pigs et compagnie. Si on repassera pour l’originalité on choisira de rester bien volontiers pour tout le reste à commencer par cette efficacité particulièrement affûtée. Et puis avec moins de dix minutes au compteur, on ne peut pas dire que tout ça demande beaucoup d’investissement de la part de l’auditeur. Bref, c’est cool, écoutez ! Si vous avez bonne mémoire, vous vous rappelez sûrement que les présentations avec Repulsive Feast ont été faites ici même le mois dernier à l’occasion de la sortie de leur deuxième EP, l’excellent Meat Hook Mutilation . Avant cela, le trio allemand originaire de Wolfsburg avait sorti un premier EP intitulé. Celui-ci portait déjà à peu de chose près les mêmes attributs : une sortie sur Lycanthopic Chants (label du batteur Steffen Brandes), une illustration signée Syrtis Art, un pressage vinyle limité à 300 exemplaires, une tracklist de quatre titres et une durée des plus réduites qui n’excède pas les dix minutes. Bref, tout un tas de points communs qui font que vous ne serez certainement pas dépaysés à l’écoute de ce EP sorti en août 2019.Comme on pouvait s’en douter,entreprenait déjà à l’époque de rendre hommage à Repulsion et à son Death/Grind furibard qui en a fait naturellement l’un des portes étendards du genre. Si Repulsive Feast n’est donc pas le groupe le plus original qui soit, on ne pourra par contre pas lui enlever cette efficacité particulièrement redoutable dont il fait preuve tout au long de ces neuf minutes extrêmement convaincantes.Alors quoi ? Bah comme d’habitude j’ai envie de vous dire... Du riff Punk à trois notes passés à la moulinette Death/Grind, une batterie qui cravache encore et encore à coup de blasts et autres tchouka-tchouka à perdre haleine, une basse ultra saturée qui va venir vous racler le fond de l’estomac, un growl maladif et à bout de souffle, une légère pointe de groove toujours bien sentie et une production certes un poil maigrelette mais néanmoins pleine de caractère. Le tout servi avec un sens inné de l’efficacité qui suffit amplement à donner le sourire et à poursuivre les écoutes jusqu’à plus soif... Soit la même recette que pour Meat Hook Mutilation mais en un petit peu moins bien quand même...Et oui, si la musique de Repulsive Feast n’a pas changé d’un iota,se montre tout de même un poil inférieur à son successeur que je trouve plus abouti. Pour commencer, la production est ici moins équilibrée avec notamment un chant plus en retrait et qui paraît d’ailleurs un peu plus fatigué. Rien de rédhibitoire vu le genre pratiqué mais au petit jeu des comparaison, difficile de ne pas le remarquer. Il en va de même pour certains riffs ou séquences que je trouve un peu plus anecdotiques ou en tout cas mon marquants. Je pense par exemple aux premières notes de "Urge For Flesh" (avant que la basse ne fasse son apparition) ainsi que celles de "Mutilation" pas franchement indispensables. Heureusement, ce sont là les deux seuls moments de flottements que compte ce premier EP mené pour le reste le couteau entre les dents. Pas de quoi crier au scandale ni passer son chemin donc !Un poil moins réussi (mais vraiment pas de beaucoup) que l’excellent Meat Hook Mutilation n’en reste pas moins un très bon début qui ne devrait pas manquer de ravir tous les amateurs de Death / Grind primitif à la Repulsion, Terrorizer, Righteous Pigs et compagnie. Si on repassera pour l’originalité on choisira de rester bien volontiers pour tout le reste à commencer par cette efficacité particulièrement affûtée. Et puis avec moins de dix minutes au compteur, on ne peut pas dire que tout ça demande beaucoup d’investissement de la part de l’auditeur. Bref, c’est cool, écoutez !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE