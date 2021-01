Vile Creature - Glory, Glory! Apathy Took Helm! Chronique Glory, Glory! Apathy Took Helm!

VILE CREATURE ne déroge pas à cette règle.



Le duo canadien, Vic à la batterie et KW à la guitare (tous deux se partageant le chant) est une formation que l'on pourrait qualifier de Blackened Doom/Sludge, mais les cases hermétiquement fermées et les étiquettes trop vite collées ne sont pas pour eux : en clair, ce sont deux personnes soucieuses des libertés et ulcérées par toutes les formes d'oppression et de violence, militants LGBTQ (Vic se revendique non-binaire), pro-vegans, défenseurs de la cause animale, alors les étriqués de l’esprit, passez votre chemin ! Merci à Caïn Marchenoir, ta chronique de FEMINAZGÛL a permis d'en faire fuir déjà quelques-uns !



Loin de moi l’idée, en écrivant cette chronique, de marcher sur les plates-bandes d’Ikea, qui serait plus à même de disserter sur cet album. Loin de moi également l’idée de porter de l'intérêt à VILE CREATURE pour la simpliste raison que deux de leurs compagnons à quatre pattes (présentés presque comme des membres à part entière du groupe sur leur kitschissime



C'est d'ailleurs, cette ambivalence qui frappe immédiatement dans ce troisième album, Glory, Glory! Apathy Took Helm! sorti chez Prosthetic Records, et qui en est même le fil conducteur. Construit autour d'une dualité omiprésente : deux personnes, deux instruments, deux chants, mais surtout deux concepts qui s'affrontent en permanence, la laideur du monde versus l'infinie possibilité d'amour dont il regorge pourtant. Ce que nous dit VILE CREATURE, c'est que le monde dans lequel nous vivons tant bien que mal n'est ni noir, ni blanc, nous naviguons dans un infini camaïeu de gris du plus lumineux au plus sombre et que c'est une lutte de tous les instants pour maintenir le navire à flot.



Glory, Glory! Apathy Took Helm! est un album de contrastes, de la virulence plombée de "Harbinger Of Nothing" et de son cri d'écorché vif éructé sans préambule, à la candeur et la délicatesse de "Glory! Glory!" et son moment de grâce, de l'austérité d'une célébration protestante de "When the Path Is Unclear" à la fraîcheur presque colorée de "You Who Has Never Slept", tandis que "Apathy Took Helm!" ferme la marche en condensant en un seul titre toutes ces caractéristiques. Glory, Glory! Apathy Took Helm! est une ôde à la tendresse sous toutes ses formes, de celle absolument creepy que pouvait exprimer Rosemary pour son diabolique bébé à celle carrément niaise d'une mamie-chat avec ses félins, bien que toutes louables, mais terriblement fragilisée par l'expression de la haine, principal vice de l'Homme, plus enclin à rejeter ou faire souffrir son prochain. C'est ce terrible constat que rejette VILE CREATURE à travers ses cris de bête traquée, blessée et ses paroles désespérées.



Et cette pochette, mazette ! Tellement esthétique et dérangeante à la fois (encore un bel exemple de cette récurrente schizophrénie artistique) que l’on pourrait croire issue de la fornication contre nature des affiches de Midsommar et du Zombie de Romero, preuve s'il en fallait une autre, que le ciel au-dessus de nos têtes peut être de ce bleu azur pétant, alors que la terre, nos corps même, grouillent de lombrics grassouillets et répugnants.



2020 - Prosthetic Records Doom/Sludge notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (3) 8.5/10

plus d'infos sur Vile Creature

Doom/Sludge - 2014 - Canada

tracklist 01. Harbinger Of Nothing (11:02) 02. When The Path Is Unclear (11:05) 03. You Who Has Never Slept (07:40) 04. Glory! Glory! (06:29) 05. Apathy Took Helm! (07:30)

Durée : 43:46

parution 19 Juin 2020

