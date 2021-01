Morbific - Pestilent Hordes Chronique Pestilent Hordes (Démo)

Originaire de Finlande, Morbific voit le jour en 2020 sous l’impulsion de trois copains parmi lesquels un certain Jusa Janhonen déjà croisé chez Sadistic Drive. Ensemble, le groupe va sortir en septembre dernier sa toute première démo. Intitulée Pestilent Hordes, celle-ci est dans un premier temps mise à disposition via Bandcamp avant que le label américain Headsplit Records n’en propose une édition cassette quelques jours plus tard seulement.



Fort d’un logo et d’un artwork particulièrement engageants, le trio n’aura pas eu à ramer pour me convaincre de jeter une oreille attentive à leur Death Metal primitif et rudimentaire. Servi par une production tout aussi sommaire, dans un esprit très proche de ce qui se faisait à la fin des années 80, Morbific va nous offrir cinq morceaux bien baveux pour une durée totale qui n’excède pas les quinze minutes. Bref, une démo quoi...



Adeptes d’un Death Metal aux accointances Doom évidentes, les Finlandais vont piocher le plus gros de leurs influences du côté des Américains d’Autopsy à qui ils vont emprunter ce juste équilibre entre séquences Death Metal de punks à chien taillées pour se taper la tête contre les murs (l’entame olé olé de "Slithering Decay", les premières mesures de "Perverted Surgery" ou bien ce "Pestilent Hordes" mené le couteau entre les dents) et passages plombés et dégoulinants ("Cauldron Of Execution" à 0:33 ou 2:11, "Sawmill In The Mist" à 0:29, "Perverted Surgery" à 0:34...) nourrissant l’une et l’autre des atmosphères cradingues qui à chaque seconde qui puent la Mort. Il n’y a donc rien de bien nouveau sous les latitudes finlandaises de Morbific qui se contente ainsi de reprendre à son compte une formule développée par d’autres des années auparavant.



Comme toujours, ce n’est certainement pas moi qui leur en tiendra rigueur dans la mesure où le contenu de cette première démo s’avère effectivement plus que convaincant. Entre cette production qui bave et grésille, apportant ainsi un brin de caractère à l’ensemble, ces riffs aussi simples qu’efficaces qui du haut de leur trois ou quatre accords ne peinent jamais à convaincre ("Cauldron Of Execution", "Slithering Decay", "Pestilent Hordes" et son entame un brin foutraque très inspirée par Nihilist/Entombed...), cette basse ultra saturée capable de vous retourner les tripes, cette dualité rythmique qui va permettre de varier les plaisirs sans jamais manquer ni de groove ni de feeling ("Cauldron Of Execution" à 0:20, les premières secondes de "Sawmill In The Mist", "Pestilent Hordes" et son groove fiévreux...), ces ambiances de cimetière, moites et fétides, dignes des meilleurs films de Romero ou bien encore ces quelques samples horrifiques fort à propos (les premières secondes de "Cauldron Of Execution", "Sawmill In The Mist" ou bien encore "Pestilent Hordes"), il ne fait aucun doute que Morbific marche ici avec respect dans les pas des patrons d’Autopsy. Et c’est avec humilité que le fait le trio qui n’entend pas bouleverser le petit monde du Death Metal mais simplement apporter sa pierre à l’édifice en rendant hommage à l’un des groupes les plus importants et respectés qu’ait vu naître le genre.



Voilà donc tout ce qu’il y a à attendre de ces quelques titres qui s’inscrivent dans un schéma tout ce qu’il y a de plus convenu. Pour autant, difficile de cracher dans la soupe tant la leçon est ici parfaitement récitée par un groupe qui connait ses gammes sur le bout des doigts. Si tout le monde s'accordera sur le fait que le Death Metal des Finlandais manquent effectivement d'originalité, cela ne nous empêchera pas de rester bien volontiers pour tout le reste à commencer par ces quelques compositions extrêmement bien ficelées aux riffs putrides et nauséabonds et à l’atmosphère moribonde et faisandée.

2020 - Headsplit Records Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Morbific

Death Metal - 2020 - Finlande

formats Digital / 16/09/2020 - Autoproduction

K7 / 24/09/2020 - Headsplit Records

tracklist 01. Cauldron Of Execution (03:27) 02. Slithering Decay (02:06) 03. Sawmill In The Mist (03:36) 04. Perverted Surgery (02:39) 05. Pestilent Hordes (01:54)

Durée : 13:42

line up Jusa Janhonen / Chant, Basse

Olli / Guitare

Onni / Batterie

parution 16 Septembre 2020

