Illum Adora - Infernum Et Necromantium

ILLUM ADORA déjà de retour ? Un an seulement après son premier album ? Ah nooon, c’est juste un EP ! Ah bah oui, effectivement il n’y a que 5 pistes. Le titre de la dernière me dit quelque chose en plus... « Blackvisions of the Almighty »... Où est-ce que j’ai vu ce nom-là déjà… Une petite oreille jetée dessus et… oui ! C’est une reprise de BEHEMOTH, ça ! Morceau paru en 1994 sur ...From the Pagan Vastlands, lorsque le groupe polonais était très black, pas encore passé death ! Un peu surprenant de trouver cette reprise, tiens. Je n’avais pas ressenti une influence particulière la dernière fois. Remarque… En le sachant, en réécoutant en se posant la question, on peut bien trouver quelques similitudes. Du trve nerveux qui met un peu d’acoustique, un peu de clavier, un peu de frissons dans son blizzard…



Côté line-up, rien n’a changé depuis l’an dernier. On retrouve exactement les mêmes protagonistes, sauf que l’un d’entre eux a pris du grade, et est passé de membre de session à membre officiel. C’est le batteur, Mortüüm (COUNTESS, BLACK COMMAND) qui rejoint donc à ce poste la véritable tête de l’entité : Hurricane Hellfucker (ZARATHUSTRA), toujours grand maître des vocaux et des guitares. Les trois autres musiciens restent en retrait et sont uniquement considérés comme des « invités » : Shargaz Isidor (ZANPANZAR) aux guitares, Jörmundgand (IN CORPORE MORTIS, PHENRIS) à la basse, Häxa (COUNTESS) à la guitare acoustique et aux (très légers) claviers.



Et l’équipe est très nerveuse, très dynamique, très black metal ! On ne rigole pas quand on écoute ILLUM ADORA, on se prend sa mandale bien sagement, dans les règles de l’art. La pochette est encore bien éloquente d’ailleurs, avec des éléments occultes, des signes sataniques qui correspondent aux ambiances bestiales des 4 compositions. Une belle pochette qui montre à nouveau notre personnage affublé de son masque vénitien, aux airs de celui du médecin de peste.



4 pistes assez courtes, entre 4 et 5 minutes, qui assènent un black metal à la fois pur, excité, entraînant, et avec de toutes légères aérations qui permettent de leur donner du volume. Et alors que l’album de 2019 commençait dès les premières secondes par un titre agressif, « Infernum et Necromantium » débute tranquillement par une guitare acoustique, des bruits de chaînes et un clavier en retrait pour vite devenir bien rugueux et râpeux. « Heroine des Grauens » aussi joue l’entrée en douceur pour ouvrir finalement en grand les portes du chaos. L’équilibre est bon parce qu’on garde toujours en tête la force et la puissance du groupe, tout en ayant le minimum nécessaire d’ajouts plus pondérés.

Cet EP totalise 22 minutes. Ce qui est court, mais finalement idéal pour se le repasser en boucle. Il saura satisfaire ceux qui attendent du black metal une bonne dose de furie, mais qui ne soit pas non plus un mur de haine sans fond.

