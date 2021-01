Frozen Soul - Crypt Of Ice Chronique Crypt Of Ice





Quoi qu’il en soit, les Texans passent donc dans la cours des grands pour la sortie de leur premier album intitulé Crypt Of Ice. Un disque très attendu par tout ceux qui avaient déjà posé une oreille attentive sur la première démo des Américains et qui d’ailleurs laisse entrevoir un groupe quelque peu remanié puisque depuis



Pour les quelques retardataires qui n’auraient pas encore daigné s’y intéresser, on peut résumer la chose à une relecture plutôt fidèle du Bolt Thrower des débuts (les deux/trois premier albums grosso modo) avec tout de même une pointe de brutalité supplémentaire histoire de faire taire les quelques mauvaises langues qui osent balancer des contre-vérités aussi exaspérantes que : "Bolt Thrower c’est chiant".

Bien qu’excité à l’idée de retrouver Frozen Soul sur un tel format, je dois tout de même vous avouer que j’ai quelque peu déchanté à la découverte de l’album. Outre cet artwork un peu trop facile et relativement quelconque, c’est surtout cette première écoute peu concluante et le fait que l’on retrouve tout de même trois des quatre morceaux d’



Produit une fois de plus par des petites mains proches du groupe (pour ne pas dire très proche puisque c’est Daniel Schmuck, ancien guitariste de Frozen Soul, qui signe en partie l’enregistrement de ce premier album en compagnie de Slade Williams qui a lui même déjà travaillé sur la première démo des Texans), Crypt Of Ice ne va pas dévier de cette ligne de conduite fixée par Frozen Soul sur sa première démo. On va donc renouer avec ce Death Metal à l’ancienne, clairement orienté mid-tempo et dont le riffing guerrier et plutôt primitif va inévitablement renvoyer comme on le disait un peu plus haut aux premières heures de Bolt Thrower. Mais si on retrouve ces fameux riffs parpaings ainsi que ce groove infectieux qui ne va pas nous lâcher d’une semelle, le Death Metal des Texans se défend quant à lui de toutes mélodies, en tout cas de celles qui comme chez les Anglais nourrissent des atmosphères désabusées évoquant notamment la lassitude des combats. Car de son côté Frozen Soul entretien quelque chose de beaucoup plus sinistre et insidieux. Une espèce de terreur menaçante tapis dans l’ombre et qui ne se révélera jamais vraiment entretenue notamment par tout un tas de samples…



Simple et efficace, la formule quelque peu répétitive déroulée par les Américains va effectivement peut-être manquer un petit peu de relief mais sur les trente-neuf minutes que dure l’album, on ne peut pas dire que cela lui porte préjudice. En ce qui me concerne, j’ai d’autres chats à fouetter lorsque j’entends arriver la cavalerie surtout que Frozen Soul est tout à fait capable de hausser le ton lorsqu’il le faut comme l’atteste par exemple les premières secondes particulièrement explosives de "Crypt Of Ice", ce court passage blasté entamé sur



Attendu au tournant par ceux qui, comme moi, avaient succombé aux charmes de leur première démo, Frozen Soul livre avec Crypt Of Ice un album conforme à l’attendu. Pas de surprise ici puisque cette suite s’inscrit effectivement dans la continuité de ce que le groupe a pu produire par le passé en montant peut-être d’un cran en qualité, notamment en ce qui concerne cette production un peu plus conséquente qu’auparavant (bien qu’elle reste extrêmement naturelle dans l’ensemble comme l’atteste cette caisse claire presque trop fluette). Loin de réinventer quoi que ce soit, les Texans continuent ici leur petit bout de chemin avec toujours autant de réussite même si on aimerait que ce qu’ils touchent du doigt (cette once de brutalité décelée sur deux ou trois morceaux le temps de très courtes séquences) soient approfondi à l’avenir. De tous les groupes signés sur Maggot Stomp Records, Frozen Soul était probablement le seul à pouvoir décrocher un contrat avec un label tel que Century Media. 