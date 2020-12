0 - Entity Chronique Entity

Les ténèbres… Celles du dehors.. Qui nous entourent… À travers lesquelles l’on ne peut rien voir… L’on ne veut plus voir… Pas un un seul rai de lumières… Pas une seule étoile dans le ciel pour y déposer un quelconque espoir… Rien à l’horizon… Uniquement le noir… Et ses quelques nuances de gris… Et aucune manière de s’en échapper… De s’évader au loin… De suivre des sentiers plus doux… Et des flots plus apaisés… Dans cet hiver froid et triste… Où toute envie s’épuise… Où toute certitude s’estompe… Et où le temps qui passe se fait plus pesant… Heures après heures… Jours après jours… Comme une lente érosion du corps et de l’esprit… Nul mirage auquel se raccrocher vainement… Nulle velléité de se révolter… Juste attendre vainement… Que tout ceci s’achève… Qu’il ne reste plus rien à briguer… Qu’il suffit de tendre les bras pour se dissoudre… Dans le Néant… Dans ces ténèbres… Qui nous entourent… Qui nous embrassent… Qui nous dissolvent… Indéfiniment.



Les ténèbres… Celles du dedans… Qui nous consument à petits feux… Qui nous rongent sans fin et sans faim… Qui nous parent de ses lambeaux… Et qui ne cessent de nous saper… Celles qui obscurcissent l’esprit… Celles qui obscurcissent la Raison… Celles qui confinent à la mélancolie… Celles qui mènent à la folie… De combats vains en existences futiles… De déchéances en désillusions… D’écroulements en désenchantements… De ces cris d’orfraies… Des ces clameurs de désespérés… De ces cantiques impies… De ces chœurs félons… Qui résonnent dans le vide… Qui font échos à nos douleurs… À nos fêlures… À nos déchirements intérieurs… À nos passions tristes… Des pleurs continuels… Qui irriguent nos renoncements… Qui assèchent nos rêvent… Qui ruinent nos desseins… Déversés à l’infini… Et évidant nos idéaux… Des chants d’expérience… Comme des complaintes pour soi… Pour ne pas oublier… Pour ne pas cautériser ses plaies… Et pour se dire que l’innocence est perdue… Définitivement.



Les ténèbres… Celles qui nous effraient… Au point de les fuir… Celles qui nous asservissent… Sans requérir de chaînes… Celles que l’on n’ose plus affronter… Miroirs déformants d’une lumière réconfortante… Celles que l’on n’ose plus regarder… Aveuglantes et hideuses… Celles qui nous attirent au bord du gouffre… Au fond de leurs précipices… Celles qui nous plombent au sol… Et dont il est impossible de s’en relever… Celles qui nous bousculent… Comme autant de désaveux à nos idéaux… Celles qui nous font trébucher… Lorsque l’on pense avoir atteint les sommets… Celles qui sont immanentes… Quand l’on croit apercevoir les flammes du soleil… Celles qui sont immuables… Quand l’on espère qu’elles vont s’évanouir… Celles qui nous possèdent… Dans ces illusions de liberté… Celles qui nous rattrapent… Dans cette course sans limite… Vers les abîmes… Vers tout ce qui s’efface… Vers l’effondrement… De nos vies… De nos passions… De nos rêves… De nos sentiments… Et de nos entités.

2020 - Ván Records Black / Doom Metal dépressif notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 8.5/10

plus d'infos sur 0

Black / Doom Metal dépressif - 2012 - Islande

tracklist 01. None (08:52) 02. Reduce Beyond the Point of Renewal (08:52) 03. Grasping the Outer Hull of the Tangible (07:15) 04. (em)Pathetic (07:21) 05. Conjoin the Vacuous (07:25) 06. An Idiosyncratic Mirage (06:14)

Durée : 42:17

line up H.K.F. / Basse

TMS / Batterie

D.G. / Guitares, Claviers

Ö.S. / Guitares

S.S. / Chant

parution 25 Août 2020