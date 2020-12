Disabled - When All Is Slayed Chronique When All Is Slayed (Compil.)

Voici quelques semaines, je vous parlais ici-même de cette hautement recommandable « rehearsal » de feu Disabled, jadis captée sur un simple 4 pistes, puis oubliée, retrouvée et finalement sauvée et diffusée par Nicolas Williart de Xenokorp.



C’est aujourd’hui à Shaxul, un autre gardien du Temple, que nous devons de pouvoir tenir entre nos mains cette double compile de Disabled. Via Armée de la mort Records, sortait effectivement en 2012 ce double cd, rempli jusqu’aux esgourdes de saine et violente musique.

Autant tuer le suspens dans l’œuf de suite, cette chronique sera dithyrambique de bout en bout ; alors pour contrebalancer cette avalanche de commentaires plus que positifs (pour ne pas dire enthousiastes), il me faut bien avouer que cette compile souffre justement du syndrome…de la…de la ?... compile (il y avait un piège). Kesako, me demanderont les moins au courant d’entre vous ? Tout simplement de ce sentiment aussi logique que désagréable d’être face à un collage de « sons » et musiques d’époques différentes, aux prod’ différentes, aux mises en place différentes…vous avez compris l’idée je pense. Sauf que, perso, ça ne me dérange même pas ; mais ne désirant pas être traité de partisan obtus, je valide de la sorte ma caution morale.



Pour ce qui est de la caution musicale, au risque de me répéter, point de doute possible : la qualité est encore et toujours au rendez-vous. Et oui quand c’est bon, c’est bon ! S’il était besoin de prouver qu’un groupe aussi talentueux de son vivant le resterait bien après sa disparition, la preuve en est ici faite.



Ainsi, du « disc 1 » au « disc 2 », on se balade au gré des sorties du groupe : de l’époque de Drowned (pré-Disabled) au génial Faith Ablation de ’97, en passant par les démos de ’93 (« The Fall Of Christ ») et ’95 (« Here Lies Your God). Ne manque à ce petit tour d’horizon que la promo tape de ’95 mais rien de bien grave puisque deux des titres de cette cassette figurent sur le fameux e;p. de '97.



En cadeau bonux, et pas des moindres, on a droit à plusieurs live, notamment à Bordeaux et aux alentours – plutôt logique – ainsi qu’à une date allemande en septembre ’97, peu avant le split donc. Historique donc, d’autant que ces concerts sont émaillés de huit ou neuf titres jamais sortis jusque-là et de deux autres enregistrés un peu plus tard sur, » Faith Ablation », one more time.



Mentionnerais-je le livret qui, à l’instar de la partie musicale se veut lui aussi très exhaustif ? Rempli de photos d’époque, de pochettes des sorties dont il est question au-dessus, et de l’histoire du groupe pour ceux qui voudraient briller en société, il se veut un parfait complément à éplucher en écoutant la musique de cet immense groupe qui n’aura finalement qu’un défaut : avoir disparu bien trop tôt de la circulation.



Moralité : ce n’est pas parce que cette compile sent le sapin qu’il faut vous priver de la rechercher et de vous l’offrir pour No-Hell. Des occasions comme ça, vous n’en croiserez pas souvent foi de barbu. Un beau cadeau et une belle occasion de rendre hommage à un groupe bien trop sous-coté.

2012 - Armée de la Mort Records
Brutal death

tracklist DISC 1

Intro / Faith Ablation

Massacred by Slitting

Abolish the Church

Stab-Wound Butchery

Tormented Soul

The Beast of Csejthe

Dethroned by Fire

False Belief (Here Lies Your God Part II)

Tormented Soul

Enslaved in the Maze of Darkness

Ultimate Desecration

The Eagle of Eli

Green Flesh Messiah

Dethroned by Fire

False Belief

Burning Pentagram

Dead Shall Rise (Terrorizer Cover)

Doomed to Extinction

Child Abuse



DISC 2

Intro / The Evil

Green Flesh Messiah

Deliverance of Black Forces

Burning Pentagram

The Forest of the Damned

Praise the Beast

Intro / Sadness & Sorrow...

Senseless Acts

World Turned Towards Hell

Mass Resurrection

The Last Stage of Human Lunacy

Disabled

The Fall of Christ

Mass Resurrection

Crucifixion of the Gods

Theatre of the Absurd

Gasping for Air (Autopsy Cover)

Here Lies Your God (Part I)

Durée : 1h16

thrashothèque 1 personne possède cet album

