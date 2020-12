Marche Funèbre - Einderlicht Chronique Einderlicht

Salut à toi jeune entrepreneur. Alors si aujourd’hui je me permets de te contacter, c’est pour une raison très simple. Est-ce que tu sais que la vie n’est pas facile de nos jours et que seuls les plus malins et les plus audacieux peuvent s’en sortir, Alors la question est simple. Est-ce que comme moi tu préfères serrer de la meuf à tout va et jouer dans tous les bons coups de l’underground doom metal? Ou bien tu préfères rester chez toi à végéter en pleurnichant sur ton sort. Je crois que la question est vite répondue. Alors rejoins moi bien vite dans cette quête de l’esbroufe pour réussir à faire passer ton groupe de metal progressif extrême pour du doom death metal.



D’abord, tu choisis un nom de groupe qui fasse vraiment triste et, surtout, bien romantique. Et si tu peux prendre un nom en français, c’est encore mieux. Regarde, nous, on est flamand, et bien on a choisi de s’appeler Marche Funèbre. Ce n’est pas classe tout ça? Et en plus ça plait bien aux demoiselles, ça fait à la fois mystérieux et cultivé. Ensuite tu fais croire que tu fais du doom death metal. C’est facile à faire gober pour le commun des mortels qui n’y connaissent pas grand chose, il suffit de faire des titres un peu longs et de ralentir le tempo parfois, mais pas trop parce que sinon ça fait vraiment sale et l’on pourrait te reprocher de faire de la musique de gueux. Et ça, les demoiselles que tu veux serrer, elle n’aiment pas trop. Dans tous les cas, ça a très bien marché avec Swallow The Scum, pardon, Swallow the Sun, j’oublie toujours que nous sommes entre gentlemen. Alors pourquoi pas nous? Bon, tu n’oublieras pas de remplir le cahier des charges avec un passage à la Brave Murder Day et de respecter le champs lexical en employant souvent le mot doom dans tes paroles, comme ça, ça fait facilement illusion.



Bon, nous, en fait, on est des grands fans d’In The Woods, mais vu que tout le monde s’en branle des Norvégiens, et bien on en met de temps en temps dans notre musique, mais pas trop parce que sinon ça nous ferait perdre de l’audimat. Et c’est très important de garder ses parts de marché. Alors, on fait les gros durs qui adorent le death metal et le black metal, et du coup on met des passages en trémolos black metal dans nos titres. C’est parfait et en plus ça rallonge bien les titres. N’oublie pas, faut faire long pour faire long, histoire aussi de donner une idée des dimensions de ce que l’on a sous le caleçon. D’ailleurs, pour le choix de la langue, n’hésite pas à faire un titre en flamand, ou dans une autre langue vernaculaire et exotique, histoire de faire aussi cool que le dernier Fluisteraars. C’est bien aussi de capitaliser sur le succès des autres. Et parfois, on y ajoute une pincée de growls dans tout cela. Tu verras, c’est facile de se faire passer pour des gars un peu virils et durs en faisant cela. C’est très simple, et surtout, les demoiselles que tu veux serrer, elles aiment bien les gars qui font un peu sulfureux et virils, c’est comme ça, ça fait des siècles que ça dure, donc autant ne pas changer les bonnes choses.



Mais sinon, on aime bien Opeth, les vieux quoi, histoire de faire gendre idéal mélancolico-dépressif, propre sur soi et qui est allé à la faculté de lettres. Bon, bien évidemment, j’ai appris à lire mais je ne le souhaite à personne. Bon, quand j’étais plus jeune, je mettais du Beaudelaire dans les paroles, ça marchait très bien. Donc, on met parfois des acoustiques dans nos titres, histoire d’emballer de la donzelle au coin du feu après avoir partagé avec elle une fricadelle et une Leffe. Et puis on met aussi des passages plus mélodiques et des soli de guitares. Bon, parce que faut aussi que mes guitaristes puissent pécho, je ne peux pas toutes les satisfaire non plus, c’est très fatiguant tu verras, et c’est, avant toute chose, bien meilleur pour la team-building. Sinon, je t’ai dit que j’aimais bien Dark Tranquillity? C’est important de mettre quelques passages comme dans les vieux disques des Suédois, avec des belles mélodies pour envouter ton auditoire. Et j’aime tellement Dark Tranquillity, que j’essaie de chanter comme Stanne, tu verras ça marche aussi très bien. Ça me fait passer pour quelqu’un qui en a gros sur la patate mais qui peut évacuer cela. N’hésite pas à dire que c’est une forme de catharsis pour dénoncer la noirceur de ce monde. Et puis, pour bien avoir le swag, je porte les mêmes chemises noires que Stanne et j’utilise Mir Black pour qu’elles restent bien noires, même après tous ces concerts, ces clips et ces sessions photos. Enfin, quand je dis que j’utilise Mir Black, ce n’est pas moi qui fait les lessives. C’est bobonne, bien évidemment. Mais bon, pour lui faire plaisir, je la laisse faire des photos de merchandising avec moi, comme ça elle est contente et elle me fout la paix.



Dans tous les cas, c’est bien de mettre des belles mélodies, ça veut dire que t’es un mec sentimental. Et ça, crois-moi, les demoiselles que tu veux serrer, elles adorent ça. Et puis, surtout, surtout, tu t’appliques bien quand tu chantes. Faut pas trop mettre de chant extrême, un peu quand même, sinon, tu vas passer pour un babtou fragile. Non, franchement, mets bien du chant clair partout, histoire de montrer que tu es sensible, que tu n’hésites pas à montrer tes sentiments devant les autres, et surtout en public. Tu verras, c’est le succès garanti. D’ailleurs, je te conseillerai de mettre du déodorant quand tu es en concert car il ne faut surtout pas transpirer, les demoiselles que tu veux serrer, elle n’aiment pas cela du tout, et encore moins quand tu fais plein de poses pendant que tu chantes. Attention, il faut d’une part bien répéter sa chorégraphie devant ton miroir durant une heure par jour, c’est essentiel pour réussir cela, et, d’autre part, ne pas jouer d’un autre instrument pour bien faire cela, sinon, c’est pas viril du tout. Et les demoiselles que tu veux serrer, tu vas voir, elles vont adorer. Ce qu’il y a de bien, c’est qu’avec cette formule, tu vas pouvoir faire croire que tu fais du doom death metal. Bon, du moment que tu as l’argent pour te payer un bon studio et de la com’, ça va passer crème.



C’est bon, tu as compris comment faire. Alors, soi tu me suis, soi tu vas demander de l’argent à ta grand mère pour t’acheter le dernier Paradise Lost. Avec moi c’est comme ça que ça marche. Ok? Fais le bon choix et contacte-moi, bisous.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2020 - BadMoodMan Music / Hypnotic Dirge Records Metal extrême progressif notes Chroniqueur : 3.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Marche Funèbre

Metal extrême progressif - 2008 - Belgique

tracklist 01. Scarred (09:56) 02. The Eye of the End (07:11) 03. When All Is Said (11:25) 04. The Malestrom Mute (07:03) 05. Deformed (09:56) 06. Einderlicht (10:53)

Durée : 56:24

line up Dennis Lefebvre / Batterie

Peter Egberghs / Guitare, Chant

Kurt Blommé / Guitare

Arne Vandenhoeck / Chant

Boris Iolis / Basse, Chant

parution 25 Septembre 2020

voir aussi Marche Funèbre

Into the Arms of Darkness

2017 - BadMoodMan Music

Essayez plutôt Ihsahn

Eremita

2012 - Candlelight Records Loch Vostok

From These Waters

2015 - ViciSolum Productions Between The Buried And Me

Colors

2007 - Victory Records Nahemah

A New Constellation

2009 - Lifeforce Records Between The Buried And Me

The Parallax: Hypersleep Dialogues (EP)

2011 - Metal Blade Records