Mirror Ball (nombreux sont ceux qui estiment que Pearl Jam n’a servi que de « backing band »), c’est en grande partie parce qu’Eddie Vedder a dû faire face à la même époque à un très sérieux problème de harcèlement l’empêchant tout simplement de sortir de chez lui pour se rendre en studio (pour la faire courte, une femme hallucinée pensant qu’il était la réincarnation de Jesus avec qui elle aurait eu ses deux enfants après qu’il l’ait violé, est allée au volant de sa voiture s’encastrer violemment dans le mur de sa maison). Un triste coup du sort pour ce grand amateur du Loner qui aurait certainement apprécié de chanter en compagnie du rocker canadien.

Il y a cependant une autre explication à cela et celle-ci est à chercher du côté de Capitol Records et Reprise Records qui à l’époque n’ont pas su s’entendre sur certains des termes de cette collaboration. Des complications légales qui empêcheront ainsi Pearl Jam de voir son nom figurer sur l’album et ces deux titres, pourtant enregistrés juste après les sessions de Mirror Ball, d’apparaître au tracklisting. Décidément quand ça ne veut pas, ça ne veut pas...



Bien décidé à ne pas laisser ces deux morceaux pourrir dans l’ombre de cette sortie, les cinq garçons de Pearl Jam choisiront d’en faire un EP quelques mois plus tard. C’est ainsi en décembre 1995 (soit quatre mois seulement après la parution de Mirror Ball) que sort Merkin Ball, modeste compagnon de cette collaboration (c’est d’ailleurs écrit au dos) qui en dépit de son maigre contenu et de sa durée pour le moins réduite (moins de onze minutes) rencontrera un certain succès à travers le monde puisqu’il figurera en bonne place dans quelques charts, notamment aux Etats-Unis, en Australie, en Finlande, en Norvège ou au Danemark.



Alors si le titre est évidemment un clin d’oeil à l’album de Neil Young (et Pearl Jam), l’artwork et ses teintes marrons ainsi que le packaging cartonné le sont tout autant. D’ailleurs, le groupe l’a bel et bien pensé comme un compagnon puisqu’il est même allé jusque’à l’inscrire au dos. Mais au-delà de ces liens de parentés évidents, Merkin Ball est surtout la première sortie officielle de Pearl Jam avec le batteur Jack Irons (ex-Red Hot Chili Peppers) venu remplacer un Dave Abbruzzese congédié avec fracas quelques mois plus tôt et le seul disque de cette période (de

Ecrits et composés par Eddie Vedder, ces deux morceaux sont marqués par la participation de quelques invités de renoms. "I Got Id" voit ainsi Jeff Ament laisser sa place à Brendan O’Brien alors que Neil Young va quant à lui venir taper l’incruste sur chaque titre afin de poser un brin de voix, quelques notes de guitare et un soupçon d’orgue à pompe. Alors ce n’est pas ça qui risque de bouleverser l’identité de Pearl Jam (surtout qu’Eddie a retrouvé sa place derrière le micro) mais cela reste suffisamment remarquable pour que cela soit précisé.

De la même manière, si ces deux morceaux ne figurent pas sur la liste des titres les plus connus ni même parmi les meilleurs qu’ait composé le groupe de Seattle, je les trouve en ce qui me concerne particulièrement attachants. EP de l’entre-deux, Merkin Ball va servir en quelque sorte à faire le pont entre le Pearl Jam de Mirror Ball) qui me procure cette impression.



Souvent jugés bien dispensables à cause de leur format mais aussi parce que nombreux pensent encore que les groupes aiment y glisser uniquement de la face B au mieux anecdotique, au pire dégueulasse, Merkin Ball est un disque qui n’est pas nécessairement connu de tous les amateurs de Pearl Jam. 