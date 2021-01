Hyrgal - Fin de règne Chronique Fin de règne

Changement total de visuel pour HYRGAL avec ce dessin sobre qui vient semer un doute dans l’esprit du fan avant même l’écoute. Surprenante tout de même cette pochette. Elle a cependant encore un point commun avec celle du premier album : l’absence du nom du groupe et l’absence aussi du titre de l’album. De la sobriété, mais pas de la simplicité. Car justement, elle se démarque complètement non seulement de celle de Serpentine, mais aussi du reste de la scène. On a eu quelques exemples qui s’en rapprochaient, mais rares, et jamais dans le même style. Cette particularité visuelle peut inquiéter, mais elle a en fait été bien choisie, car elle montre que nous n’avons définitivement pas affaire à un groupe lambda. Sa musique est comme ça elle aussi d’ailleurs, et ne devrait laisser personne insensible. HYRGAL, on accroche ou on décroche.

Et j’avais ultra accroché au premier album, qui avait des qualités que l’on retrouve ici. Je le dis tout de suite, il y a des passages impressionnants sur ces 7 nouvelles compositions. Et pourtant la note est plus basse ! Cela s’explique par des pistes extrêmement osées, qui vont un peu trop jouer avec les limites entre l’agréable et le désagréable. Un peu comme le fait SORDIDE d’ailleurs ! C’est clair, le trio n’a pas choisi la facilité et il s’est lancé des défis compliqués, qui font que les oreilles de l’auditeur naviguent entre la caresse réconfortante et la piqûre douloureuse.

Avant d’en parler, un mot sur le lineup et une surprise. Il ne reste plus que le membre fondateur Clément Flandrois, qui s’occupe à nouveau des guitares et des vocaux ! Le bassiste A.Q. et le batteur Z.E. ne sont plus là. Ce dernier étant cependant toujours dans la scène black metal avec un groupe qui a bien fait parler de lui récemment : BA'A. Les deux musiciens ont été remplacés respectivement par Alexis Chiambretto de DEVEIKUTH (groupe affilié au Funeral Doom) et Nicolas Muller, qu’on est content de retrouver si on a autrefois aimé ARTEFACT ou OTARGOS. Des références et des expériences bien différentes pour cette team, et c’était sans doute important pour la tête pensante d’HYRGAL d’avoir des musiciens ouverts, venus d’horizons moins fermés que le black metal pur et dur. Il fallait des gens capables de comprendre son approche, et peut-être même d’y apporter leur touche.

« L’agréable et le désagréable » mis ensemble, parfois l’un après l’autre, parfois les deux superposés. L’exemple le plus flagrant est sans doute « Glyphe de sang ». Pendant 7 minutes, il nous étire violemment comme si nous étions un chewing-gum sur lequel il aurait eu envie de tester les capacités élastiques. Il commence dur, très rèche, et à chaque écoute j’ai l’impression d’être tiré, nu, sur de l’asphalte. Une expérience appréciée uniquement par les masos professionnels ! Et pourtant, un petit peu avant la deuxième minute, il y a des riffs d’excellence qui viennent se juxtaposer. Et alors qu’on souffrait, on trouve une jouissance soudaine. Ce sentiment, je l’ai déjà connu, avec une formation française elle aussi : LES CHANTS DE NIHIL ! Et attention, parce que le morceau ne se suffit pas de ça, il prend une autre direction à la 4ème minute, devenant rêveur avec un break qui transporte l’auditeur.

HYRGAL a ce talent. Il sait faire évoluer un morceau. Il le fait sur chacune de ses pistes, et ne tombe dans aucune facilité. Il fait partie de ces formations qui s’expriment parce qu’elles ont des choses à dire, des choses à apporter même. Et rien que pour ça son existence est à vénérer. Il ne va pas plaire à vos oreilles en continu, mais c’est le but.

Un dernier mot pour féliciter le chanteur qui sait trouver les intonnations pour chanter en français efficacement, sans tomber dans le faux, et qui parvient même à glisser des déclamations plus claires qui renvoient presque à ce qu’a pu faire le maître ANOREXIA NERVOSA !

2020 - Les Acteurs de l'Ombre Black Metal Mature notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : (1) 8/10 Webzines : -

tracklist 01. Colère noire 02. Malthusien 03. Ennemi(e)s 04. Sépulcre 05. Glyphe de sang 06. Héritier mort-né 07. Triste sire

Durée : 39:45

