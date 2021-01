No Return - Live XXX Chronique Live XXX (Live)





Et le moins que l’on puisse dire c’est que malgré les aléas en tous genres le combo est toujours resté particulièrement efficace en concert, et une fois encore il va le prouver ici avec une prestation tout en puissance et en efficacité, où se greffe un son équilibré et brut de décoffrage qui n’a visiblement pas été retouché en studio. Du coup on prend plaisir à redécouvrir l’univers du quintet, et surtout la période plus électronique et synthétique du fameux



Sans surprises dans son interprétation l’ensemble est suffisamment efficace et accrocheur pour donner envie de les revoir en réel quand cela sera possible, car malgré les années ils restent une vraie machine de guerre solide et rutilante. Si l’on pourra reprocher une durée trop courte (on aurait bien repris quelques plages en rabe) il ne faut cependant pas faire la fine bouche, tant à une période pas si lointaine on n’aurait jamais pensé que l’emblème du fameux soliste et compositeur serait toujours en vie. Indispensable pour les fans et parfait best-of pour les novices ce joli cadeau montre que la bande ne s’est jamais aussi bien portée, et qu’elle ne compte nullement rendre les armes (un nouveau disque est d'ores et déjà prévu pour dans quelques mois), chose qu’il convient de mettre en avant et qui montre qu’à l’instar des LOUDBLAST, MISANTHROPE, MERCYLESS ou encore ADX les vieux briscards hexagonaux plus que trentenaires ont été très productifs en cette année compliquée dans plein de domaines, sauf dans celle de l’inspiration, c'est toujours ça de pris ! Rares sont les formations françaises à être encore en activité après trente ans de bons et loyaux services, et qui n’ont jamais cessé d'enregistrer et de tourner malgré les coups durs (perte notable d’intérêt de la part du public comme de la presse spécialisée), et les changements incessants de labels et de personnel. Dans cette catégorie on peut facilement citer la créature de l’inamovible Alain Clément, dernier rescapé originel de NO RETURN et qui sans une motivation intacte et à toute épreuve aurait vu disparaître son entité depuis déjà fort longtemps. Du coup pour fêter à la fois ce retour au premier plan entrevu ces dernières années et globalement ses trois décennies d’existence, le guitariste historique entouré de ses actuels camarades de jeu (même si Mick Caesare s’en est depuis allé – remplacé par le revenant Steeve Petit), a eu l’excellente idée de mettre en boîte l’intégralité du concert donné le 6 décembre 2019 à La Manufacture de Saint-Quentin dans l’Aisne (où l’on retrouvait DEFICIENCY et SADRAEN en ouverture). Car même si jusqu’à présent on avait eu droit à des morceaux live disséminés ici et là sur divers bonus et rééditions jamais le quintet n’avait sorti de concert complet de façon officielle, ce dernier étant exceptionnel pour plusieurs raisons. En effet on y retrouve des morceaux provenant de neuf de leurs dix albums (hormis « Seasons Of Soul » de 1995) joués de façon chronologique, où se sont également invités quelques anciens de la bande, à savoir Benoît Antonio (guitare de 2001 à 2006) et Moreno Grosso (chant de 2003 à 2010), histoire de voir l’évolution musicale du groupe depuis ses débuts avec « Psychological Torment » (1990) jusqu'à aujourd’hui avec le petit dernier « The Curse Within » (2017).Et le moins que l’on puisse dire c’est que malgré les aléas en tous genres le combo est toujours resté particulièrement efficace en concert, et une fois encore il va le prouver ici avec une prestation tout en puissance et en efficacité, où se greffe un son équilibré et brut de décoffrage qui n’a visiblement pas été retouché en studio. Du coup on prend plaisir à redécouvrir l’univers du quintet, et surtout la période plus électronique et synthétique du fameux « Machinery » (2002) tant critiqué à l’époque (comme encore à l'heure actuelle), via la doublette « Disillusion » et « Disease » - qui sans être parfaite passe nettement mieux l’exercice scénique que celui du studio. Le constat est d’ailleurs le même pour les deux dernières sorties en date (« Fearless Walk To Rise » et « The Curse Within ») aux accents Melodeath plus prononcés et qui passent également sans écueils la transition avec le public, montrant que la discographie de ses géniteurs reste définitivement supérieure quand elle se partage en communion avec le plus grand nombre.Sans surprises dans son interprétation l’ensemble est suffisamment efficace et accrocheur pour donner envie de les revoir en réel quand cela sera possible, car malgré les années ils restent une vraie machine de guerre solide et rutilante. Si l’on pourra reprocher une durée trop courte (on aurait bien repris quelques plages en rabe) il ne faut cependant pas faire la fine bouche, tant à une période pas si lointaine on n’aurait jamais pensé que l’emblème du fameux soliste et compositeur serait toujours en vie. Indispensable pour les fans et parfait best-of pour les novices ce joli cadeau montre que la bande ne s’est jamais aussi bien portée, et qu’elle ne compte nullement rendre les armes (un nouveau disque est d'ores et déjà prévu pour dans quelques mois), chose qu’il convient de mettre en avant et qui montre qu’à l’instar des LOUDBLAST, MISANTHROPE, MERCYLESS ou encore ADX les vieux briscards hexagonaux plus que trentenaires ont été très productifs en cette année compliquée dans plein de domaines, sauf dans celle de l’inspiration, c'est toujours ça de pris !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE