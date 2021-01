Sanction - Broken In Refraction Chronique Broken In Refraction

Sanction est un groupe particulier pour moi. Déjà, parce qu’il fait partie de la tête de file de ce revival metalcore que j’affectionne tout particulièrement, sûrement parce qu’il allie un peu tout ce que j’aime dans la musique extrême. Ensuite, parce que The Infrigement of God’s Plan, sorti en 2017, est l’album que j’ai chroniqué pour rentrer chez Thrashocore en ce bel été 2019. Enfin, ce même été, j’ai eu la chance de les voir sur le Pure Noise Tour et je dois avouer que depuis, mon avis les concernant a quelque peu changé. Laissez-moi vous raconter ma vie, parce qu’on est aussi un peu là pour ça, non ?



Brooklyn, 1er août 2019. Après un show de Year of the Knife durant lequel votre dévouée banane a perdu de son intégrité physique plus que de raison, Long Island est représenté sur les planches par ce groupe qui a décidé d’expliquer pourquoi ils ont choisi ce nom. Attitude fermée (voire carrément antipathique), set carré et puissant, merci-d’être-venus-on-fait-place-à-Terror au bout d’un quart d’heure. Bon, si vous vous rappelez de mon enthousiasme à leur égard, c’est une douche tiède. Ils venaient à peine de sortir l’album qui nous intéresse aujourd’hui, je me suis donc jeté dessus dès mon retour, me disant que je n’allais pas juger de leur évolution de façon aussi rapide et anecdotique. Et puis une chose en amenant une autre, je me retrouve en ce début janvier 2021, après avoir écouté l’album en tout et pour tout une dizaine de fois, toujours plus refroidi, ce qui explique que jusqu’à maintenant, je n’ai pas pris la suite des chroniques et j’ai laissé cette galette de côté. J’en étais embêté parce que je voulais à la fois continuer le cycle mais je ne savais pas quoi en dire, j’étais en panne d’inspiration.



Pour autant, quand je l’écoute, je ne peux lui trouver de défaut majeur. Le riffing est très similaire à celui qui m’avait conquis sur le premier album, les breaks rappellent toujours autant Martyr A.D. ou les génies de On Broken Wings, les appels du pied aux scènes gravitant autour de notre cher metalcore (pas celui à mèche, rappelez-vous) sont toujours bien présents et efficaces… En fait, je crois que Sanction a trouvé une recette qui fonctionne et c’est là son principal tort. Cet album, s’il n’a jamais su me happer comme je l’espérais, ce n’est que parce qu’il m’apparaît comme étant très académique. Je déplorais déjà une absence d’identité marquée lors du premier effort du combo, nous voilà face à son 1.5, sa timide suite. Plus de morceaux, un disque plus long, des interludes similaires à celles du précédent mais au final, pour quelle évolution ?



Alors oui, c’est bien fait, c’est maîtrisé et, ne mâchons pas nos mots, ça botte des culs. Maintenant, dans ce style, des groupes qui bottent des culs, il y en a à la pelle. Tous n’ont pas le talent de Sanction, ni leur notoriété. Peut-être ont-ils plus faim, plus la niaque… et doubleront le lièvre, parti très vite et très fort mais s’étant un peu trop reposé sur ses qualités intrinsèques. J’espère de tout cœur me tromper, faire fausse route et me faire fermer le clapet par une prochaine offrande bien plus convaincante, plus racée. En un mot comme en mille, faites-moi taire !

2019 - Pure Noise Records Hardcore / Metalcore Chroniqueur : 5.5 / 10

plus d'infos sur Sanction

Hardcore / Metalcore - 2015 - Etats-Unis

écoutez Paralysis

Radial Lacerations

vidéos Paralysis

Sanction

Extrait de "Broken In Refraction" Radial Lacerations

Sanction

Extrait de "Broken In Refraction"

tracklist 01. …An Empty Thought 02. The Final Fraction 03. Paralysis 04. Answers From A Syringe 05. Radial Lacerations 06. Mirror Syndrome 07. Conscious In A Coma 08. Infants In Plastic 09. Cordia 10. Shattering Man 11. Creation…

Durée : 23:29

line up David Blom / Chant

Mike Marino / Guitare

Andrew “Lumpy” Wojcik / Guitare

Ryan Stephenson / Basse

Dillon ''Lil D'' Perino / Batterie

voir aussi Sanction

The Infringement Of God's Plan

2017 - Reconsider Records

