"Rendre à César ce qui appartient à César"



Voilà un petit peu l‘idée derrière les chroniques de Cro-Mags qui vont suivre sur Thrashocore dans les prochains mois. En effet, après quelques années à botter en touche, je me suis enfin décidé à faire honneur à l’un des pères fondateurs du Thrash / Crossover puisqu’aux côtés d’autres formations telles que D.R.I., Excel, Crumbsuckers, S.O.D., The Accüsed, No Mercy, Leeway, Carnivore et Cryptic Slaughter, les New-Yorkais ont été de ceux à poser les premières pierres du genre. Tout cela c’était il y a plus de quarante ans ce qui fait naturellement de Cro-Mags un groupe de vieux pour les vieux mais pas que... Cités en référence depuis déjà plusieurs années par des groupes comme Power Trip et Foreseen, nombre d’entités plus récentes s’en réclament tout aussi ouvertement à commencer par Enforced, Ekulu, Mindforce, Dead Heat, High Command, Fugitive, Doomsday... Bref, vous l’aurez compris, rendre hommage à l’un des parrains du New York Hardcore et plus globalement du Thrash / Crossover s’est naturellement imposé comme une nécessité mais aussi comme un juste retour des choses pour ce groupe majeur qui en dépit de tout un tas d’histoires et autres imbroglios juridiques voit son héritage persister et cela malgré les années qui passent.



Constituée d’ailleurs de sacrés égos qui se sont longtemps disputés la paternité du projet jusqu’à en venir au sang (peut-être vous souvenez vous de cette histoire des coups de couteau et autres morsures survenue en 2012 au Webster Hall de New York et de cette image d’Harley Flanagan menotté quittant la salle la jambe fracturée sur un fauteuil roulant), il est aujourd’hui bien difficile de retracer les premiers pas de la formation. Entre mensonges, déformations, souvenirs brumeux et inexactitudes, chacun des membres de la première heure semble avoir sa propre version. Ce que l’on sait de manière plus ou moins approximative est que les débuts du groupe remontent à 1980 ou 1981. Si celui-ci a vu passer quantité de musiciens plus ou moins reconnus dans ses rangs (notamment Roger Miret d’Agnostic Front et Todd Youth de Warzone, Murphy’s Law et Danzig), à l’heure de son premier album intitulé The Age Of Quarrel, Cro-Mags est alors constitué de John Joseph au chant, Parris Mayhew et Doug Holland aux guitares, Harley Flanagan à la basse et enfin Mackie Jayson à la batterie.



Paru en 1985 dans une version pour le moins confidentielle et dépouillée (une simple cassette autoproduite, pas d’illustration, un tracklisting un poil moins généreux et un titre sensiblement raccourci), ce premier album se verra offrir l’année suivante un pressage digne de ce nom grâce au concours des labels Profile Records (Run-DMC, Motörhead, Murphy’s Law...) et Rock Hotel Records (sous-division de Profile Records ayant hébergé notamment Discharge, D.O.A., Murphy’s Law, Wargasm ou Destruction). Tirant son titre de la tradition hindoue (Kali Yuga ou l’Âge de Fer), les New-Yorkais ont choisi pour illustrer ce premier album une photographie devenue iconique, celle de la plus puissante bombe H jamais expérimentée par l’armée américaine (Castle Romeo).

Composé de quinze titres pour seulement trente-trois minutes, The Age Of Quarrel est naturellement un pur produit de son époque. Une époque où New York était alors considérée comme l’une des villes les plus dangereuses au monde avec ses quartiers complètement délabrés et insalubres. Un album que l’on ne manquerait pas aujourd’hui de qualifier de rudimentaire mais qui au milieu des années 80 a naturellement fait l’effet... d’une bombe pardi ! Quelque part entre Punk Rock, Heavy Metal (celui de Motörhead), Thrash (même si ces influences seront nettement plus probantes sur les albums qui suivront) et ce Hardcore typiquement new yorkais alors en pleine explosion avec notamment des groupes comme Agnostic Front, Sheer Terror, Beastie Boys (avant de changer de braquet pour la version que l’on connait tous), Murphy’s Law, Reagan Youth, Warzone, The Age Of Quarrel concentre une majorité de titres menés avec l’urgence et la fougue d’une adolescence vécue dans les rues violentes et dégueulasses d’un New York sous la présidence ultra-libérale et conservatrice de Ronald Reagan. Une intensité et une âpreté qui vont également se manifester à travers des paroles bien évidemment ancrées dans cette même réalité : "All you hippies better start to face reality, all your far fetched dreams of anarchy, better start to see things the way they are, 'Cause the way things are going they won't be goin' far. World peace can't be done. It just can't exist. World peace can't be done. Anarchy's a mess.".



Pour les quelques cancres du fond de la classe et tous ceux qui auraient encore un peu de mal à suivre, The Age Of Quarrel est donc un album composé pour l’essentiel de riffs Punk / Thrash pas bien compliqués (trois / quatre accords, pas beaucoup plus) évidemment exécutés à toute berzingue (avec en sus, ici et là, quelques solos déglingués) et parfaitement soutenus par une batterie volontaire qui ne lésine jamais dans les séances de toupa-toupa et autres cavalcades aussi simples qu’efficaces. Grande gueule devant l’éternel, Flanagan ne pouvait évidemment pas faire preuve de discrétion puisque sa basse, sans prendre le pas sur les autres instruments, se fait malgré tout copieusement entendre tout au long de ces trente-trois minutes menées tête dans le guidon (l’introduction de "Life Of My Own" restera à jamais gravée dans la tête de tout un tas d’amateurs de Hardcore). Enfin, puisqu’on parlait d’urgence un petit peu plus haut, John Joseph tient également parfaitement son rôle de "frontman" grâce à des invectives aboyées avec la force et la conviction d’un gamin enragé. Bref, la formule est simple et effectivement rudimentaire mais elle a depuis belle lurette prouvé son efficacité et continue d’ailleurs de faire ses preuves encore aujourd’hui. Cependant, si le rythme de ce premier album est globalement soutenu, on notera tout de même quelques compositions beaucoup plus mid-tempo telles que "We Gotta Know" (en tout cas sur cette première partie tout en groove), "Malfunction", "Seekers Of The Truth" et "Life Of My Own". Des compositions beaucoup plus contrastées qui donnent ainsi à découvrir un autre visage de Cro-Mags avant même que celui-ci entame avec l’excellent Best Wishes sa mutation vers un Thrash / Crossover plus prononcé.



Pierre angulaire de la scène New York Hardcore avec tout un tas de titres devenus des hymnes pour toute une génération de skinheads et autres Hardcore kids ("We Gotta Know" et son clip diffusé à l'époque sur MTV et qui mettra un paquet d'adolescents dans la bonne direction, "World Peace", "Street Justice", "Survival Of The Streets", "Hard Times", "Don’t Tread On Me", "Face The Facts", "Life Of My Own"...), The Age Of Quarrel est tout autant un album de Hardcore révéré encore aujourd’hui par le plus grand nombre que les prémices d’un groupe qui contribuera de manière pour le moins significative au développement de ce sous genre qu’est le Thrash / Crossover. Peut-être un poil trop Hardcore et rudimentaire pour les seuls amateurs de Thrash, ce premier album porte néanmoins les voix d’une jeunesse à qui la vie n’a pas fait de cadeau. Une jeunesse oubliée et désabusée, vivant de squats en squats et désireuse de prendre part à leur manière à cette révolution culturelle engagée dans les rues quelques années auparavant par tous ces Punks contestataires déjà en marge du système. Et si à titre personnel, The Age Of Quarrel n’est pas mon album préféré de Cro-Mags, cela ne change rien au fait qu’il reste un disque fondateur qui servira de base solide à tout un tas de formations en devenir, qu’elles soient de New York ou d’ailleurs...

1986 - Profile Records

Thrash / Crossover - 1980 - Etats-Unis

tracklist 01. We Gotta Know (03:13) 02. World Peace (02:08) 03. Show You No Mercy (01:52) 04. Malfunction (03:32) 05. Street Justice (01:28) 06. Survival Of The Streets (00:59) 07. Seekers Of The Truth (03:53) 08. It's The Limit (01:34) 09. Hard Times (01:33) 10. By Myself (02:25) 11. Don't Tread On Me (01:14) 12. Face The Facts (01:36) 13. Do Unto Others (01:42) 14. Life Of My Own (02:46) 15. Signs Of The Times (01:56)

Durée : 31:51

line up John Joseph / Chant

Parris Mayhew / Guitare

Doug Holland / Guitare

Harley Flanagan / Basse

Maxwell Jayson / Batterie

parution 1 Septembre 1986

