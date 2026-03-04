Cro-Mags - Best Wishes Chronique Best Wishes

Best Wishes, un album de Thrash / Crossover caractérisé par des sonorités nettement plus Metal ainsi qu’une urgence et un dépouillement Punk naturellement moindre. Cette évolution, si elle ne fera pas l’unanimité parmi les amateurs de Punk / Hardcore de la première heure, n’empêchera pourtant pas Cro-Mags de s’imposer comme l’un des fers de lance du mouvement Thrash / Crossover au côté des plus grands noms de l’époque (Suicidal Tendencies, Leeway, Excel, D.R.I., S.O.D., Crumbsuckers, Cryptic Slaughter, The Accüsed...) et Best Wishes comme l’un des meilleurs albums de sa catégorie en dépit d’une concurrence plutôt rude.



Pourtant, derrière ce succès d’estime et cette apparente décontraction, se cachent quelques galères de line-up et autant de frictions internes qui nécessiteront d’être adressées avant même de pouvoir débuter l’enregistrement de ce nouvel album. Rapidement remercié après la sortie de Best Wishes et ne contribuera que très modestement à son enregistrement même si on lui doit malgré tout, sous la directive bienveillante de Parris Mitchell Mayhew et Harley Flanagan, l’intégralité des solos de l’album ainsi que quelques riffs. Tous ces tracas, si le groupe parviendra effectivement à les surmonter, ne sont malheureusement que les premiers symptômes d’une instabilité qui de fil en aiguille finira par coûter cher aux New-Yorkais…



Quoi qu’il en soit, c’est donc en avril 1989 sur Profile Records que Best Wishes voit le jour. À l’instar de son prédécesseur, la première chose que l’on remarque en découvrant cet album est cette très chouette illustration hindouiste représentant dans une posture des plus agressives le seigneur Nrsimhadeva, incarnation mi-homme mi-lion du grand Krishna. Des évocations religieuses qui malgré le départ de John Joseph demeurent encore très présentes au sein du groupe, notamment du côté d’Harley Flanagan. Afin de coucher sur bande ces quelques nouveaux morceaux, le groupe a pris la direction des Normandy Sound Studios de Rhode Island (Leeway, Killing Time, Sick Of It All, Agnostic Front, Shelter, Crown Of Thornz, Merauder...) en compagnie une fois de plus du producteur Chris Williamson (celui-ci étant épaulé par Tom Soares et Jamie Locke). Si celle-ci n’est évidemment pas exempte de défauts, notamment cette batterie qui manque cruellement de relief et la place occupée par la voix d’Harley Flanagan dans le mixage, elle reste encore aujourd’hui suffisamment solide pour ne pas constituer un quelconque frein à l’appréciation de ces huit morceaux particulièrement redoutables.



D’ailleurs, côté chiffres, la différence est particulièrement flagrante puisque Best Wishes c’est sept morceaux de moins que Ride The Lighting) et enfin 3:46, "Down But Not Out" à 3:31, "Crush The Demoniac" à 2:56, la première minutes de "Age Of Quarrel"...) voir quelques titres ("The Only One" et une bonne moitié des presque cinq minutes de "Fugitive") viennent calmer le jeu sans jamais manquer de groove, l’essentiel de cette petite demi-heure est effectivement menée pied au plancher au son de galopades Thrash qui près de quarante ans plus tard n’ont pas pris une seule ride. Car vous et moi avons beau connaître la formule sur le bout des doigts et l’avoir étendu un nombre incalculable de fois, il n’en reste pas moins compliqué voir impossible de tenter de résister aux riffing nerveux ains qu’à toutes les cavalcades particulièrement entrainantes (et bien plus variées qu’il n’y parait de prime abord) offertes par Cro-Mags tout au long de ces trente-trois minutes. Comment effectivement faire grise mine à l’écoute de brûlots aussi redoutables d’efficacité que les excellents "Death Camps", "Days Of Confusion", "Down But Not Out", "Crush The Demoniac", "Then And Now" et "Age Of Quarrel" ? Non, le plus simple reste d’y succomber et de se vautrer avec plaisir et délectation dans ce Thrash / Crossover de haute volée qui quatre décennies plus tard reste l’une des principales sources d’inspirations pour cette nouvelle garde menée par des groupes tels que Power Trip, Enforced, Fugitive, Spiritworld, Lowest Creature, Ekulu, Mindforce, High Command et tant d’autres... S’il n’était vraisemblablement pas suffisamment en forme pour composer et enregistrer toutes ses parties de guitare, le père Holland signe cependant quelques chouettes solos qui vont soit apporter un soupçon de mélodie bienvenue à l’ensemble ("Death Camps" à 4:33) soit participer à renforcer la nature intense et hystérique de certaines compositions comme par exemple sur "Death Camps" à 3:38 et 4:06, "Down But Not Out" à 1:53 ou bien encore "Crush The Demoniac" à 2:02. De modestes contributions aussi courtes qu’indispensables qui après toutes ces années donnent toujours autant envie de faire du "air guitar". Enfin, impossible d’achever cette chronique sans évoquer le rôle majeur d’Harley Flanagan sur ce deuxième album. Outre cette basse virile et conquérante qui se fait constamment entendre tout au long de l’album (même lorsque celle-ci n’est pas volontairement mise en avant comme lors de certains breaks et autres introductions), le musculeux frontman offre des lignes de chants plutôt atypiques dans un registre davantage Heavy / Thrash mélodique assez versatile que résolument Hardcore. Certains lui reprocheront alors peut-être un certain manque de hargne, j’y vois plutôt un parti-pris plutôt raccord avec toutes ces voix de l’époque justement très influencées par les scènes Heavy Metal et Thrash (Leeway, Excel, Suicidal Tendencies et tous ces groupes cités dans le premier paragraphe de cette chronique).



