Sorti en juin 2018 sous forme dématérialisée uniquement (avant d'être pressé l'année suivante sous la forme d'un flexi 7" pour leur tournée en compagnie de High On Fire et disponible aujourd'hui sur leur Bandcamp), Hornet’s Nest est un single inédit proposé à l’époque sur Soundcloud via Adult Swim, un site web spécialisé dans ce genre de one-shot pour le moins variés (de High On Fire à Neneh Cherry en passant par Obituary, Broken Social Scene, Integrity...). C’est également le dernier enregistrement en date de Riley Gale avec Power Trip (qui soit en tout cas sorti officiellement) qui a néanmoins participé l’année dernière au projet Masterpiece Machine en compagnie de certains membres de Fucked Up. Il me semblait donc juste de l’aborder dans ces colonnes avec vous, tout d’abord pour honorer la mémoire de Riley comme il se doit mais aussi parce qu’avec Cro-Mags, Power Trip restera à tout jamais l’un des plus grands patrons du Thrash / Crossover !



Affiché à 4:40, "Hornet’s Nest" s’inscrit évidemment dans la continuité des morceaux proposés par Power Trip sur ses deux albums. On va y retrouver tout ce qui fait le charme des Texans à commencer par la production soignée d’Arthur Rizk. Une production calquée sur celle de



Dans la lignée de ce que les Texans ont sorti depuis Hornet’s Nest est encore une fois une véritable leçon de Thrash / Crossover. Un titre implacable, tout en riffs et en nerfs qui ne peut pas laisser indifférent, ce n’est pas possible… Une démonstration supplémentaire du talent de Power Trip et de sa suprématie dans un genre qui pourtant ne manque pas de prétendants. Mais peu importe qu’ils soient ou non les patrons (mais croyez moi, ils le sont), "Hornet’s Nest" est avant toute chose le dernier témoignage de Riley Gale avec Power Trip. Ce titre, à sa manière, revêt donc un caractère un petit peu particulier et nous laisse avec cette idée, un peu amer, d’un artiste parti trop tôt et d'un groupe extrêmement talentueux mais malheureusement coupé dans son élan... À l’heure où j’écris ces lignes, je ne sais pas si Power Trip continuera son bout de chemin entamé il y a treize ans mais une chose est sure, cela ne sera plus jamais pareil sans Riley. RIP monsieur Gale ! Cinq mois après ce violent coup de poing reçu dans l’estomac, il est toujours aussi difficile de croire que Riley Gale s’en est définitivement allé. Pourtant, c’est bien la triste vérité qui continue de peser chaque jour sur les fans de Power Trip et de tous ceux qui l’ont connu de près comme de loin. L’idée que jamais plu nous ne pourrons le voir sur scène avec sa casquette Slayer vissée sur la tête, arpentant les planches en long, en large et en travers, sautant avec panache et hurlant dans son micro ses sentences implacables et furieuses à l’adresse d’un monde définitivement pourri et corrompu s’avère particulièrement dure à digérer... Riley Gale s’en est donc allé le 24 août 2020 et cela nous n’y changerons rien. 