En effet, ce qui choque au départ lors d’un retour sur la discographie des Ricains est cette progression que l’on sent vers ce qui explosera sur I Have Fought Against It, But I Can't Any Longer : cette mélancolie qui nait du toxique, une musique de plus en plus introspective où The Body plie les cœurs après avoir plié les corps. Pourtant, les créations en mutation constante de la formation laissent toujours une impression énigmatique à leur écoute et Christs, Redeemers ne déroge pas à la règle. Car au-delà de cette idée qu’il est devenu avec le temps un album charnière pour le duo, d’autres ambiances, d’autres éléments, montrent qu’il est clairement réducteur de le considérer comme un simple « entre-deux ».



Imaginez arriver près d’une île, d’abord pris dans des remous à la fois tranquilles et éplorés, qui sont aussi ceux d’un vague à l’âme (« I, the Mourner of Perished Days » et ses similitudes avec ce qu’a pu composer de plus recueilli



Voilà, de façon imagée, ce que transmet Christs, Redeemers : un passage d’un environnement létal à la cartographie d’un paysage mental. Ce pont entre l’agressivité de ce qui le précède et l’intimité de ce qui le suivra se retrouve dans ce mélange entre guitares ayant encore la sauvagerie des débuts et envolées marquant une grâce submergeant de tristesse, à l’image de « An Altar or a Grave », morceau hanté où The Body marie rythmes doom et industriels morbides avec une majesté solennelle. La voix de Chip King devient alors le liant entre ces émotions paradoxales, ballotés que nous sommes par les assauts de « Failure to Desire to Communicate » ou « Shrouded », pris par les larmes implacables de « Night of Blood in a World Without End » (The pain of living holds no victory...). Ce cri si particulier, enfantin, naïf tant il est extrême et braillard, devient alors l’expression d’une terreur première face à tout cela, l’expression brute de l’effroi devant l’ignoble, où « Bearer of Bad Tidings » résonne comme la conclusion barbare d’une expérience faisant rêver à un rituel purificateur vécu en martyr.



