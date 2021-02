Amputation - Slaughtered In The Arms Of God Chronique Slaughtered In The Arms Of God (Compil.)

Sortie l’année dernière sur Nuclear War Now! Productions, Slaughtered In The Arms Of God est une compilation réunissant les deux seules démos d’Amputation ainsi qu’un enregistrement capté lors de l’une des répétitions du groupe tenue durant l’année 1989. Formé un an auparavant sous le nom de Sacrecy, le groupe norvégien voit le jour sous l’impulsion d’un certain Harald Nævdal qui se fera remarquer quelques années plus tard pour son implication au sein d’Immortal sous le nom de Demonaz. Celui-ci n’est pas seul et est accompagné pour l’occasion par Jørn Inge Tunsberg qui après un bref passage chez Immortal ira former Hades ainsi que par Jan Atle Åserød de Old Funeral, groupe qui en plus de Harald et Jørn déjà cités un peu plus haut aura également vu passer dans ses effectifs un certain Kristian Vikernes avant que celui-ci n’aille fonder Burzum ainsi qu’Olve Eikemo plus connu sous le nom d’Abbath...



Comme pas mal d’autres jeunes norvégiens versés dans les musiques dites extrêmes dès la seconde moitié des années 80 (de Darkthrone à Old Funeral en passant par Ivar Bjørnson et Grutle Kjellson d’Enslaved avec Phobia (dont les démos s’apprêtent justement à être compilées par Nuclear War Now! Productions) ou encore Ihshan et Samoth d’Emperor avec Thou Shalt Suffer), c’est vers le Death Metal que vont se tourner les garçons d’Amputation. Présentée de manière antéchronologique, cette compilation dont le titre et l’artwork reprennent ceux de la deuxième démo du groupe revêt donc un caractère historique fort puisqu’avec les quelques groupes cités ici un petit peu plus haut, Amputation figure en effet parmi les pionniers de la scène norvégienne.



Enregistrée en 1990 aux Grieghallen Studios, Slaughtered In The Arms Of God jouit d’une production qui n’a pas trop mal vieillit. Bien entendu, celle-ci porte les stigmates de son époque (l’ensemble manque de relief et peut-être un peu de puissance) mais pour autant, vous n’aurez pas les oreilles qui saignent à l’écoute de ces deux titres dont la durée totale n’excède pas les sept minutes... Alors oui, c’est court, mais peu importe car ces deux compositions se révèlent particulièrement convaincantes. Aussi, malgré sa proximité avec la Suède, Amputation va puiser l’essentiel de son inspiration du côté de la scène américaine et notamment l’école floridienne, délivrant alors une musique aux atmosphères particulièrement sombres que le groupe va relever par des passages relativement soutenus menés pour l’essentiel à coups de blasts et de riffs thrashisants simples mais néanmoins efficaces. Amputation n’hésite pas non plus à ralentir la cadence le temps de séquences où l’ambiance va se faire encore plus lourde et torturée, notamment grâce à ces solos mélodiques un brin foutraques. Finalement, le plus surprenant est bien ce court interlude jazzy servant d’introduction à "Slaughtered In The Arms Of God" et que je ne m’attendais absolument pas à trouver ici. Pour le reste, cette première démo propose un Death Metal primitif, sombre et dynamique de très bonne facture. Certes, c’est encore un peu vert, notamment du côté des riffs qui manquent peut-être un peu de caractère mais chaque titre est suffisamment varié et efficace pour au final nous faire regretter qu’il n’y ai jamais eu de suite à cette seconde démo...



Viennent alors les quatre morceaux d’Achieve The Mutilation, première démo sortie en 1989 et sur laquelle Amputation évoluait alors sous la forme d’un quatuor avec en plus Truls Kvernhusvik à la seconde guitare. Parue un an auparavant, celle-ci nous montre un groupe encore plus primitif et dont le leitmotiv devait probablement être à l’époque de jouer le plus vite possible. On se retrouve ainsi avec quatre morceaux qui par certains aspects ne sont pas sans rappeler les Canadiens de Slaughter ou les Brésiliens de Sepultura (l’intensité, le côté bordélique de ces compositions, ces assauts thrashisants menés le couteau entre les dents, ce chant arraché et littéralement possédé...) dans une version évidemment moins bien dégrossie n’ayant pour elle ni ce son de guitare que Nihilist empruntera aux Canadiens par la suite ni véritablement les moyens de rivaliser avec ces deux engeances diaboliques. Pour autant, Amputation ne manque pas d’intention et ces quelques titres, aussi dépouillés et primitifs soient-ils et malgré bien évidemment quelques défauts de jeunesse pour le moins évidents (cette production rudimentaire, ces riffs plus anecdotiques...) conservent toutefois un charme fou justement grâce à cette furieuse envie d’en découdre, des riffs et des blasts expédiés à cent à l’heure et un chant arraché et complètement à bout de souffle.



Enfin, cette compilation se conclue sur les six titres d’une "rehearsal tape" de 1989 restée jusque-là enfouie dans de profonds tiroirs. Sur ces quelques morceaux, quatre sont également présents sur la première démo d’Amputation nous laissant ainsi deux inédits à découvrir ("Amputation" et "Hunger Of Blood"). Répétition oblige, le son est plus que moyen avec notamment un problème de stéréo (probablement un micro qui s’est fait la malle) pendant près de deux titres. Comme pour Achieve The Mutilation, on va retrouver ici cette intensité et cette approche juvénile aussi bouillonnante et rafraichissante que banale et imparfaite... Alors oui, l’intérêt de ces six derniers titres peut sembler plus limité mais pour autant, l’envie d’arrêter les frais et de couper court en plein élan ne se fait jamais ressentir. Un point à souligner tant bon nombre de compilations de ce genre se retrouvent bien souvent plombées de "rehearsal" complètement inaudibles et au final peu intéressants…



Témoignage sans fard des premiers (et presque derniers) balbutiements Death Metal de la scène norvégienne, cette compilation réunissant l’ensemble des enregistrements d’Amputation ne devrait pas manquer d’attirer l’attention de tous les archivistes et autres amateurs de vieilleries surannées ayant n’ont pas contribué à l’essor et au développement d’un genre (puisque celui-ci aura bien vite été relégué aux oubliettes par une grande partie de la scène norvégienne) mais permis de mettre le pied à l’étrier à pas mal de jeunes chevelus en quête de sonorités extrêmes.

2020 - Nuclear War Now! Productions Death Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : (1) 4/5 Webzines : -

plus d'infos sur Amputation

Death Metal - 1989 † 1990 - Norvège

tracklist 01. Heavenly Grace (03:30) 02. Slaughtered In The Arms Of God (03:27) 03. Plague Of Death (03:43) 04. Death Is Not The End (02:21) 05. Merciless Slaughter (03:30) 06. Intense Torture (03:21) 07. Amputation (02:01) 08. Death Is Not The End (02:03) 09. Merciless Slaughter (03:23) 10. Hunger Of Blood (03:44) 11. Intense Torture (03:12) 12. Plague Of Death (03:56)

Durée : 38:11

line up Harald Nævdal / Chant, Guitare

Jørn Inge Tunsberg / Guitare

Truls Kvernhusvik / Guitare

Jan Atle Åserød / Basse, Batterie

parution 30 Juin 2020

thrashothèque 2 personnes possèdent cet album

