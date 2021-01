Wayward Dawn - House Of Mirrors Chronique House Of Mirrors (EP)





En revanche s’il y’a bien un seul reproche à faire à cette galette c’est sa durée beaucoup trop courte, vu qu’on en aurait bien repris une rasade supplémentaire du fait de ce rendu explosif qui est proposé ici, et qui promet pour le prochain opus. Que de chemin parcouru en seulement deux ans (depuis ce « Soil Organic Matter » plein de promesses mais plus primitif), jusqu’à cette année où le combo a densifié sa musique et explosé à la face du monde. Du coup avec cette suite logique de l’album (dont on espère qu’elle sortira autrement qu’en digital et cassette - comme proposé actuellement) les nordiques montrent à nouveau qu’il va falloir compter sur eux dans un avenir proche, et qu’ils vont être attendu au tournant désormais. Après les encouragements voici donc l’heure des félicitations, à eux dorénavant de continuer à bien travailler pour se maintenir dans le haut du pavé comme c’est le cas aujourd’hui, mais vu le sérieux et l’implication qu’ils mettent dans leur processus créatif on n’a logiquement pas de quoi s’inquiéter. Quelques mois à peine après la sortie de l’excellent « Haven Of Lies » (qui a bénéficié de très bons retours aussi bien de la part du public que de la presse spécialisée) revoici déjà le quatuor avec du nouveau son, qui confirme par la même occasion sa productivité hors-pair et sa qualité implacable. Car histoire de battre le fer tant qu’il est chaud celui-ci a décidé de sortir un Ep afin de ne pas se faire oublier, et surtout prouver qu’il n'est pas un feu de paille au sein d’une scène locale en plein renouveau, tant en moins de dix minutes il donne la leçon à nombre de pitchounes du même âge comme à des vieux briscards du circuit.En effet les Danois confirment ici leur vrai talent d’écriture et leur progression constante tant ces deux titres font particulièrement mal de par une production bien massive et chaude, et aidés surtout par cette fluidité et variété toujours imparable et sans lassitude aucune. S’ouvrant sur « Further Down The Nest » ce court-format se montre d’une lourdeur à toute épreuve via un groove imposant propice au headbanging, aidé par une alternance rythmique permanente où vitesse et écrasement sont de sortie même si ici le mid-tempo est mis à l’honneur, aidant donc l’auditeur à remuer la nuque comme il faut. Après ce départ massif et étouffant c’est au tour de « House Of Mirrors » de faire son apparition et de là-aussi faire du dégât, vu que l’équilibre des forces y est ici plus présent, allant des ambiances rampantes (et particulièrement sombres) jusqu’aux blasts les plus rapides, où se mêlent un très bon solo afin d’accentuer la noirceur générale. Tout cela confirmant une fois encore que les p’tits gars sont aussi doués quand ils lèvent le pied que quand ils jouent plus frontalement et de façon radicale.En revanche s’il y’a bien un seul reproche à faire à cette galette c’est sa durée beaucoup trop courte, vu qu’on en aurait bien repris une rasade supplémentaire du fait de ce rendu explosif qui est proposé ici, et qui promet pour le prochain opus. Que de chemin parcouru en seulement deux ans (depuis ce « Soil Organic Matter » plein de promesses mais plus primitif), jusqu’à cette année où le combo a densifié sa musique et explosé à la face du monde. Du coup avec cette suite logique de l’album (dont on espère qu’elle sortira autrement qu’en digital et cassette - comme proposé actuellement) les nordiques montrent à nouveau qu’il va falloir compter sur eux dans un avenir proche, et qu’ils vont être attendu au tournant désormais. Après les encouragements voici donc l’heure des félicitations, à eux dorénavant de continuer à bien travailler pour se maintenir dans le haut du pavé comme c’est le cas aujourd’hui, mais vu le sérieux et l’implication qu’ils mettent dans leur processus créatif on n’a logiquement pas de quoi s’inquiéter.

