The Bishop of Hexen - The Death Masquerade Chronique The Death Masquerade

Allez, cette fois-ci, c’est la bonne, le troisième album des Israéliens de BISHOP OF HEXEN est bel et bien sorti ! Souviens-toi qu’on te l’avait pourtant promis dans les pages de Thrashocore dès 2015, avec cette news que je déterre spécialement pour l’occasion :



« THE BISHOP OF HEXEN (Black Metal Symphonique) a signé sur Sliptrick Records pour la sortie prochaine de son nouvel album The Arcane Death Mask Symphonies. »



Pourtant nous ne sommes pas vraiment familier des fake news ici ! C’est juste qu’il y a eu de légers changements dans les plans qui ont fait que c’est 5 ans après, sur un autre label, et avec un autre nom d’opus que finalement la formation née en 1994 fait son retour. Ce n’est pas 2015, c’est 2020. Ce n’est pas sur Sliptrick, mais sur l’Italien Dusktone. Et le titre n’est pas The Arcane Death Mask Symphonies, mais The Death Masquerade. Ça vaaaa, ça vaaaa, c’est pas la faute de Thrashocore non plus hein ces changements ! Et l’important c’est qu’il soit enfin arrivé, parce que le précédent, celui qui avait eu son petit succès auprès des amateurs de black sympho, il était sorti en 2006. 14 ans d’attente, ça se fête !



« 8 titres dont une introduction. 50 minutes. Aaaaah, ça va faire du bien ! ». me suis-je dit avant l’écoute. « Mince… c’est pire que Conan le Barbare… » me suis-je ravisé après… Si, si, la comparaison est pertinente, parce qu’en fait, je suis comme toi un fan de Conan le Barbare. Et quand j’ai appris une nouvelle version du film, en 2011, j’étais tout foufou. Je disais à ceux qui connaissaient pas trop l’original que c’était dément et que ça allait botter le cul de retrouver le personnage. Et finalement… bah c’était pas ça… Pas que le film soit une catastrophe, mais il n’avait pas la magie de la première version avec Arnold. Et du coup, j’étais retourné la voir, cette première version. Et je m’étais rendu compte qu’il avait un peu mal vieilli quand même, et que quelqu’un qui le découvrait maintenant ne lui trouverait peut-être pas les charme et les qualités que ma génération lui a trouvés.



THE BISHOP OF HEXEN m’a fait exactement la même sensation. J’ai écouté l’album, j’ai trouvé que c’était fade, que c’était poussif, que le black metal était bien trop théâtral pour me plaire. « Oh la la, c’était mieux avant ! ». Et en retournant à The Nightmarish Compositions, j’ai constaté qu’effectivement, ce qui avait pu créer un bel engouement à l’époque me parlait moins maintenant… Et j’ai l’impression que les envolées, les claviers, les artifices ajoutés - presque tout finalement - en font trop sur le nouvel album. Je ne suis jamais emporté, et je retrouve plutôt les travers des derniers CARACH ANGREN. C’est à dire que la musique semble accompagner un film que l’on ne voit pas. On peut par moment trouver ça réussi, comme les enfants qui viennent pousser la chansonnette sur « Death Masks », mais la plupart du temps, THE BISHOP OF HEXEN ne fait penser qu’à un épouvantail dans une attraction de maison hantée. C’est inoffensif, c’est gentillet, c’est mignon. C’est donc insuffissant pour convaincre. Et vu le peu de fois où j'ai vu ici ou là des gens parler de l'album, je me dis que je suis pas le seul...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2020 - Dusktone Black Metal Symphonique notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (2) 7.5/10

plus d'infos sur The Bishop of Hexen

Black Metal Symphonique - 1994 - Israël

écoutez Death Masks

tracklist 01. Catacumba Essentia 02. A Witch King Reborn 03. Of Shuttering Harps & Shadow Hounds 04. Death Masks 05. All Sins Lead to Glory 06. The Jester's Demise 07. A Thousand Shades of Slaughter 08. Sine Nomine

Durée : 50:17

parution 19 Juin 2020

Essayez plutôt Cradle Of Filth

Vempire (MCD)

1996 - Cacophonous Records Norrhem

Koitos

2020 - Spread Evil Distribution Anorexia Nervosa

Sodomizing The Archedangel (MCD)

1999 - Osmose Productions Carach Angren

Where the Corpses Sink Forever

2012 - Season Of Mist Entropia Invictus

Human Pantocrator

2017 - M&O Music