Bleedskin - Blood Reign Chronique Blood Reign

Au risque de radoter et de paraître presque sénile on ne peut que constater depuis quelques temps le retour en force de la scène Death Metal d’outre-Quiévrain, qui outre être particulièrement productive se montre également qualitative à outrance, ce qui est fort appréciable. Après avoir vu cette année la confirmation de CARNATION et la révélation LIVING GATE place aux Namuriens de BLEEDSKIN qui après des débuts en 2016 sortent enfin leur premier album (après un Ep il y’a deux ans), qui sent bon les Etats-Unis dans la production comme dans l’exécution. Car tout du long ceux-ci nous montrent qu’ils ont écouté massivement ce qui se faisait de l’autre côté de l’Atlantique, tant on retrouve l’influence de CANNIBAL CORPSE et DYING FETUS pour la violence et la noirceur, ainsi que celle d’ABNORMALITY pour le chant au féminin. Si Mallika Sundaramurthy a confirmé que celui-ci pouvait être aussi crédible et puissant que son homologue masculin, les Belges en font tout autant avec Anouk Debecq qui tient largement la baraque au micro, aidée en cela par Céline Mazay à la guitare rythmique, prouvant donc que les femmes tiennent une grande place au sein du combo. Mais cependant celles-ci à l’instar de leurs acolytes mâles ne sont pas là pour faire dans la finesse tant la musique proposée est particulièrement couillue et destructrice, comme cela va s’entendre dès la fin de l’intro avec le frontal « Eternal Hatred » qui va donner le ton de ce que sera tout ce long-format.



A la fois brutal, direct et basé majoritairement sur la vitesse l’ensemble va proposer du gros son sans concessions où ça joue rapidement et tabasse comme il faut, voyant l’entrain généralisé seulement interrompu par de légers relents tribaux où le batteur lève le pied. Ce schéma va rester grosso-modo le même sur la durée, que ce soit avec les plus frontaux « No One Will Hear You » et surtout « Point Of No Return » totalement déchaîné et joué à fond tout du long, d’où émerge quelques passages groovy du meilleur effet et propices au headbanging. D’ailleurs tout cela ne se montre aucunement lassant du fait de morceaux qui ne s’éternisent jamais inutilement (ça dépasse au maximum à peine les quatre minutes chrono), et cela est une bonne chose comme on va s’en rendre compte. Car même s’il n’y a rien de rédhibitoire l’ensemble des riffs et patterns se révèlent être sur la longueur assez similaires d’une plage à l’autre, et finalement assez interchangeables malgré les quelques variations et différences de chaque compo. Preuve en est sur les plus lourds et rampants « Obsession » et surtout « Perversion Of Mankind » (également beaucoup plus sombre), où règne l’ombre des dernières sorties de Georges Fisher et ses acolytes, qui montrent que même en levant le pied le quintet reste efficace et cohérent.



Alors certes tout cela reste très standard et sans surprises et il est difficile de faire ressortir un titre plus qu’un autre - tant ça reste assez similaire malgré les tentatives de diversifications, mais il ne faut pas faire la fine bouche vu que le tout reste parfaitement fluide porté par une écriture qui ne s’encombre pas de fioritures et une technique présente mais jamais outrancière. Exécuté avec talent et sans jamais avoir la sensation de s’ennuyer ce premier méfait de l’entité ne marquera pas 2020 de son empreinte, mais mérite à l’instar de SKINWEAVER et STORM UPON THE MASSES, révélés ces dernières années, que l’on y penche une oreille attentive tant ça se montre prometteur et intéressant pour l’avenir. A ses membres désormais de prendre encore un peu plus d’expérience dans le futur pour revenir plus forts car le potentiel est là, il demande juste un peu plus de vécu et une écriture plus dense et poussée pour devenir une machine de guerre imparable, chose qui n’en est cependant déjà pas très loin - un très signe en somme.

2020 - Autoproduction Death Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Bleedskin

Death Metal - 2016 - Belgique

écoutez Ecoute intégrale

Eternal Hatred

tracklist 01. Perverted Feelings 02. Eternal Hatred 03. Obsession 04. No One Will Hear You 05. Schizophrenia 06. Point Of No Return 07. Perversion Of Mankind 08. Silence Is Your Only Way 09. The Dead Sale 10. Innocent 11. Chaos Theory

Durée : 39 minutes

line up Rémy Adam / Basse

Céline Mazay / Guitare Rythmique

Julien Vanhees / Batterie

Anouk Debecq / Chant

Benjamin Lefevre / Guitare Lead

parution 2 Octobre 2020

