Had - Had Chronique Had (EP)

Le Danemark, pays aussi petit soit-il (à peine six millions d’habitants en 2019), n’en a pas fini de nous surprendre. Notamment sa scène Death Metal et plus particulièrement celle de Copenhague qui depuis quelques années maintenant est marquée par un regain de vitalité particulièrement saisissant. Parmi ces groupes qui ont récemment émergés de la capitale danoise, on trouve un duo fomenté par Mathias Friborg (Hyperdontia, Sulphurous, Taphos…) et Henrik Christensen (Deiquisitor, Ulcerot...) qui n’a pas chôme puisqu’il a sorti en septembre dernier via Dark Descent Records (CD), Me Saco Un Ojo (vinyle) et Extremely Rotten Productions (cassette) ce premier EP éponyme que voici.



Répondant au nom de Had (ou Hate en anglais), le duo a choisi d’aller à l’essentiel pour cette sortie affichée ici sous la barre des vingt minutes. L’artwork et le packaging font preuve à ce titre d’une certaine sobriété (pour ne pas dire austérité) puisqu’à l’exception de cette cathédrale flanquée du logo du groupe et des paroles inscrites au verso, il n’y a ici rien d’autres à lire ou à regarder…



Néanmoins, même si on y attache toujours un peu d’importance, tout le monde sait bien que l’essentiel n’est pas là. On préférera ainsi s’intéresser au contenu de ce EP, soit quatre titres d’un Death Metal qui à l’image du curriculum vitae des deux garçons n’est pas là pour amuser la galerie mais bel et bien marquer les esprits. Pour se faire, Had ne va pas chercher à cultiver une quelconque originalité mais plutôt à appuyer son propos implacablement afin de ne laisser aucun doute planer sur ses intentions belliqueuses.

Pour mener à bien sa courte campagne de destruction massive (dix neuf minutes, pas une de plus), Had va imposer à l’auditeur un rythme des plus soutenus. Aussi, à l’image de ces groupes dont ces deux musiciens sont issus, c’est bel et bien pied au plancher que sont menés ces quatre assauts. Entre les riffs infernaux et diaboliques de Mathias Friborg, les coups de boutoir quasi-ininterrompus (mais particulièrement variés) d’Henrik Christensen et ce growl profond et malfaisant, on ne peut pas dire que le duo fasse ici semblant. À la manière des Anglais de Lvcifyre dont ils se rapprochent beaucoup (autant pour la manière d’aborder ces quelques titres que dans ces atmosphères sombres, malfaisantes et fuligineuses qui en émanent), il se dégage de ces quatre compositions une densité particulièrement éprouvante qui, malgré la durée relativement contenue de ce EP, risque d’en mettre plus d’un à genoux.



Dans tout ce chaos, on va heureusement trouver ici ou là quelques ralentissements bien sentis ("Et Dyrisk Ondt Ønske Mod Alt Og Alle" à 1:42, "Ler I Dødelig Smerte" à 2:37, "Skingrer De Døendes Pinefulde Skrig" à 3:36) et autres digressions mélodiques tout aussi bienvenues ("Et Dyrisk Ondt Ønske Mod Alt Og Alle" à 1:29 et 3:35, "Ler I Dødelig Smerte" à 2:57 et 4:46, "Slidt Livet Ud Gennem Legemlige Smerte" à 1:54, 2:53 et 4:10, l’entame de "Skingrer De Døendes Pinefulde Skrig" puis un peu plus tard à 1:30, 3:10 et 5:07) qui à leur manière vont permettre d’apporter un soupçon de nuance à l’ensemble et ainsi éviter l’ennuie d’une formule trop répétitive et sans aucun relief. Quelques petites bouffées d’air frais qui ne feront de mal à personne et permettront ainsi de varier les plaisirs sans pour autant nuire un seul instant à la dynamique d’ensemble.



Encore une fois, la scène de Copenhague vient nous rappeler (si cela était nécessaire) à quel point celle-ci est aujourd’hui devenue absolument incontournable dans le paysage Death Metal actuel. Alors non, Had ne révolutionnera rien avec ces quatre compositions et sa recette pour le moins classique mais une chose est certaine, il faudrait être sourd pour ne pas succomber aux charmes de ce Death Metal puissant et implacable porté par ces ambiances particulièrement sombres et malfaisantes. Vivement la suite ! (En attendant, vous pouvez toujours vous pencher sur les deux dernières sorties de Deiquisitor qui là encore ne sont pas sans mettre sérieusement les points sur les "i").

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE