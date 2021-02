Exaugurate - Chasm Of Rapturous Delirium Chronique Chasm Of Rapturous Delirium (EP)

Hormis son line-up, on ne sait pour le moment pas grand chose au sujet des Américains d’Exaugurate. Auteur d’un EP intitulé Chasm Of Rapturous Delirium, le groupe compte dans ses rangs des membres de Cruciamentum, Cemetery Filth, Seraphic Entombment et Ectovoid. Un pédigrée suffisamment parlant pour attirer l’attention des amateurs de Death Metal sombre et malfaisant et de labels underground aux nez creux. C’est d’ailleurs sur Rotted Life Records (Coagulate, Coffin Rot, Molder, Noxis, Vrenth...) et Nameless Grave Records (Azath, Altar Of Gore, Ripped To Shreds...) qu’est sorti l’année dernière ce EP quatre titres d’une petite vingtaine de minutes.



Alors c’est vrai, de prime abord, cet artwork marron ne donne pas forcément très envie de se plonger dans l’univers des Américains. Heureusement, le logo plus convaincant, nous exhorte à pousser notre curiosité un peu plus loin que le bout de notre nez. Un "effort" très largement récompensé à l’écoute des premières secondes du convaincant "Clandestine Malevolence", titre d’ouverture pour le moins énervé qui en l’espace de quelques instants va révéler à l’auditeur attentif toutes les influences dont se nourrissent les musiciens d’Exaugurate.



Loin de vouloir entamer une révolution au sein de la scène Death Metal, les Américains vont plutôt se contenter d’aller marcher sans honte mais avec beaucoup de conviction dans les pas de formations telles que Dead Congregation, Incantation et Cruciamentum. On ne leur en voudra pas dans la mesure où, notamment pour les deux premiers, ceux-ci ont marqué à leur manière et à des époques différentes l’histoire du Death Metal.



On va donc retrouver ici tout ce qui fait le sel de ces formations à commencer par un riffing sombre et fuligineux qui va ainsi faire planer sur les quatre titres de ce EP des atmosphères infernales et extrêmement pesantes. Des atmosphères d’ailleurs très largement renforcées par la capacité d’Exaugurate à ralentir le tempo le temps de séquences étouffantes menées bien souvent à coups de trémolos et autres leads diaboliques qui finiront de nous tirer de gré ou de force six pieds sous terre... Des baisses de régime qui sont finalement ici légion puisque passé "Clandestine Malevolence", premier titre de ce EP dont la dernière minute fait déjà état de ces fameuses prédispositions pour les mid-tempo lourdingues et écrasants, nombreux sont en effet les passages plombés à ponctuer ce Chasm Of Rapturous Delirium : la première minute de "Chasm Of Rapturous Delirium" suivi de ce long passage entamé dès 2:29, l’effrayant "Labyrinth Of Veins" aux sonorités Death/Doom beaucoup plus prononcées (en dépit d’un bref regain de vitalité constaté à mi-parcours) ou bien encore "Ascendant Beyond Carrion" à 2:44.

Mais si ces décélérations sont effectivement présentes sur chaque titre, ce n’est pas pour autant que Chasm Of Rapturous Delirium manque de rythme ni d’intensité. Bien au contraire. Ces passages les plus lourds vont justement permettre de contraster avec ces moments plus dynamiques menés à grand renfort de blasts (même si dans l’ensemble on ne frise pas non plus ici des vitesses indécentes) et de tchouka-tchouka toujours aussi efficaces lorsqu'il s’agit de corser le ton. De "Clandestine Malevolence" à "Chasm Of Rapturous Delirium", "Labyrinth Of Veins" ou "Ascendant Beyond Carrion", chaque titre est ainsi nuancé par l’un et l’autre, de franches accélérations taillées pour vous démettre les cervicales et à l’inverses des passages bien plus pesants qui puent la mort à plein nez.



Dans l’ombre de ces quelques groupes que tout le monde vénère (Dead Congregation et Incantation pour tout ceux qui ne suivent pas), Exaugurate livre avec Chasm Of Rapturous Delirium un Death Metal particulièrement sombre et malfaisant qui, s’il manque effectivement d’originalité, compense ce point de détail par une efficacité de tous les instants ainsi qu’une versatilité qui va lui offrir à la fois beaucoup de dynamisme (ces alternances de passages soutenus et de séquences plombés) mais aussi de caractère (ces ambiances épaisses qui puent le souffre et le blasphème). Bref, encore une très bonne pioche.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2020 - Rotted Life Records Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : (1) 4/5 Webzines : -

plus d'infos sur Exaugurate

Death Metal - Etats-Unis

tracklist 01. Clandestine Malevolence (04:12) 02. Chasm Of Rapturous Delirium (04:42) 03. Labyrinth Of Veins (06:42) 04. Ascendant Beyond Carrion (04:36)

Durée : 20:12

line up Charles White / Chant, Guitare

Chris Eakes / Chant, Guitare

Ryan Sullivan / Basse

Chris McDonald / Batterie

parution 29 Mai 2020

thrashothèque 1 personne possède cet album

Essayez aussi Morbific

Pestilent Hordes (Démo)

2020 - Autoproduction Evocation

Tales From The Tomb

2007 - Cyclone Empire Records Vermingod

Whisperer Of The Abysmal Wisdom

2015 - Ungodly Ruins Productions Perdition Temple

Sacraments Of Descension

2020 - Hells Headbangers Records Cemetery Urn

Barbaric Retribution

2018 - Hells Headbangers Records