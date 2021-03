Exsul - Exsul Chronique Exsul (EP)

Moins en vue que certains labels tout aussi underground, Caligari Records à pourtant toujours su tirer son épingle du jeu à force de sorties extrêmement qualitatives dans des registres allant du Black Metal au Death Metal en passant par le Doom et même le Gothic Rock. Pourquoi cet intérêt non pas limité mais moindre pour ses nombreuses sorties ? Probablement parce que le label de Tampa s'est spécialisé au fil des années dans la parution de démos bien souvent proposées au seul format cassette. Un support qui, même s’il connaît un véritable regain d’intérêt depuis déjà plusieurs années, n’est pas des plus pratiques...



Parue en novembre 2020 d'abord en autoproduction puis quelques semaines plus tard sur Caligari Records cette fois-ci au format CD, Exsul est le premier EP de ce duo originaire de Tucson en Arizona. Formé en 2018 par Charon et Phlegyas, deux illustres inconnus dont il semble qu’il s’agisse ici de leur premier projet véritablement digne d’intérêt, le groupe s’adonne sans grande surprise à la pratique d’un Death Metal qui, s’il n’a rien de bien nouveau à proposer, possède néanmoins suffisamment de personnalité pour espérer pouvoir convaincre et faire la différence. En tout cas, cela a fonctionné chez moi alors pourquoi pas chez vous ?



Cette identité, Exsul la tire essentiellement de cette dualité vocale qui marque chacune de ces quatre compositions. En effet, les deux amis derrière ce projet se partagent le chant de manière plutôt équitable et offrent ainsi des prestations différentes mais néanmoins complémentaires qui vont permettre d’apporter davantage de relief à ce Death Metal sinistre et caverneux. Toutes les deux growlées (bien que l’on puisse parfois y entendre quelques digressions typiques de ce que l’on trouver dans le Black Metal), ces voix aux tessitures relativement différentes (la première plus arrachée, la seconde plus profonde) occupent généralement des espaces bien délimités dans le spectre sonore. Si vous décidez d’y prêter attention, notamment en prenant soin d’écouter de disque au casque, vous vous rendrez compte que la voix de Phlegyas se trouve souvent un peu plus à gauche mais aussi légèrement en retrait alors que celle de Charon est à l’inverse un plus en avant mais également davantage sur la droite. Cela n’a l’air de rien énoncé de la sorte mais cela permet néanmoins d’instaurer une espèce de profondeur que l’on a rarement l’habitude d’entendre tout en participant à l’instauration de ces ambiances résolument sinistres. Une profondeur d’ailleurs encore un peu plus marquée lorsque les deux voix hurlent de concert...



Outre cet aspect vocal bien particulier qui donne au duo américain un peu de sa saveur, la musique d’Exsul, à défaut d’originalité, ne manque certainement pas d’atouts. Dans ce registre relativement balisé qu’est celui du Death Metal des cavernes (et sa production épaisse et boueuse qui va avec), le duo nous offre quatre compositions particulièrement bien ficelées, capables d’entretenir un climat suffocant à travers des séquences plombées où le chant écorché et habité de Phlegyas et celui plus profond de Charon vont entretenir cette atmosphère dérangée (le premier tiers de "Exsul", la deuxième moitié de "Yersinia Pestis", la première et la dernière minute de "Cocytus", les premières secondes d’"Inopia" ou bien encore à partir de 2:08) mais également de corser le ton à coup d’agressions pour le moins soutenues et, vous vous en doutez, particulièrement bienvenues ("Exsul" à 2:09 et 3:45, la première partie de "Yersinia Pestis", "Cocytus" à 1:09, "Inopia" à 1:04). Blasts à la mitraille, tchouka-tchouka à l’ancienne, solis chaotico-mélodiques et autres joyeusetés de ce genre vont ainsi permettre de dynamiser l’ensemble et apporter ce qu’il faut de relief supplémentaire pour nuancer ces moments écrasants et sinistres évoqués justement un petit peu plus haut. Bref, là encore Exsul fait preuve d’une complémentarité intéressante puisque celle-ci va permettre de reléguer vite fait bien fait aux oubliettes le côté un peu bas de plafond et finalement assez peu original (sans que cela soit péjoratif) qui caractérise le Death Metal des Américains.



Mais même si Exsul ne révolutionnera pas le genre, ce premier EP n’en reste pas moins une excellente mise en bouche qui, on l’espère, sera suivit par quelques sorties toutes aussi efficaces et convaincantes que celles-ci. En attendant que ce jour arrive, je ne saurais trop vous conseiller de jeter une oreille attentive à ce disque qui en dépit de son caractère un brin convenu cache tout de même plus de subtilités qu’il n’y parait de prime abord. Bref, Caligari continue de nous régaler alors qu’Exsul confirme là encore l’excellente santé actuelle de la scène Death underground de l’autre côté de l’Atlantique.

2020 - Autoproduction

2021 - Caligari Records Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Exsul

Death Metal - 2018 - Etats-Unis

formats Digital / 13/11/2020 - Autoproduction

CD / 07/01/2021 - Caligari Records

tracklist 01. Exsul (06:11) 02. Yersinia Pestis (04:48) 03. Cocytus (05:01) 04. Inopia (06:01)

Durée : 22:01

line up Charon / Chant, Guitare, Basse

Phlegyas / Batterie

parution 13 Novembre 2020

thrashothèque 1 personne possède cet album

