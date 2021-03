Celestial Sanctuary - Mass Extinction Chronique Mass Extinction (Démo)

Celestial Sanctuary est un jeune groupe anglais qui en est encore à ses premiers balbutiements puisque celui-ci s’apprête à sortir dans quelques semaines seulement son tout premier album via le label américain Redefining Darkness Productions. Avant cela, la formation originaire de Cambridge avait sorti il y a un peu plus d’un an une démo intitulée Mass Extinction proposée notamment en CD (mais pas que) via le label portugais Brutal Cave Productions (Ataudes, Bonetar, Chestcrust, Phthisis, Thorn...).



Formé en 2019, Celestial Sanctuary (qui emprunte son nom à un titre de Bolt Thrower) est essentiellement composé d’illustres inconnus bien que l’on y retrouve depuis maintenant quelques mois un ancien Man Must Die en la personne de James Burke (batterie). En guise d’introduction, le groupe ne s’est pas trop foulé puisqu’il s’est contenté de nous offrir deux petits morceaux torchés en moins de huit minutes. Heureusement, les Anglais ont choisi d’illustrer cette première démo avec un artwork fort sympathique signé Manuscript Of Death (Harsh Realm, Offset...) qui n’a pas manqué de m’attraper l’oeil grâce à ses couleurs bien catchy.



Bien décidés à ne pas perdre trop de temps en babillages inutiles, les Anglais vont rentrer dans le vif du sujet en laissant de côté tout le superflu (pas d’introduction, pas de sample, pas de chichi). Dès les premières secondes de « Mass Extinction » il semble alors plutôt évident que l’influence de leurs compatriotes de Bolt Thrower va un petit peu plus loin qu’un simple emprunt à l’un des titres de The IVth Crusade. On va en effet retrouver chez Celestial Sanctuary ce côté extrêmement lourd et puissant (bien aidé par cette production en mode parpaing), notamment à travers ce riffing à l’esprit résolument belliqueux ainsi que lors de ces quelques passages les plus pesants comme par exemple sur le premier tiers de "Mass Extinction" ou sur la première minute de "Wretch Habits" où l’on va justement ressentir très nettement ce côté « va-t-en guerre » caractéristique du groupe de Coventry.

Mais au-delà de Bolt Thrower (et Asphyx dans une certaine mesure), il y a chez les Anglais quelque chose de plus moderne. Un groove à l’esprit résolument Hardcore (qui ne devrait donc pas manquer d’en faire chalouper plus d’un) très dans l’air du temps et que l’on va retrouver chez pas mal de formations américaines relativement récentes telles que Malignant Altar, Tomb Mold, Sanguisugabogg ou 200 Stab Wounds. C’est assez flagrant sur des passages comme à 1:48 sur "Mass Extinction" ou à 0:39 et 2:21 sur "Wretch Habits". On va également trouver quelques accélérations bienvenues que le groupe va toutefois mener sans trop perdre haleine comme à 1:23 et 2:11 sur "Mass Extinction" ou à 1:43 sur "Wretched Habits". Bref, juste ce qu’il faut pour rompre avec le rythme général plutôt mid-tempo et ainsi nuancer son propos.



Cette démo deux titres ne révolutionnera absolument rien du haut de ses même pas huit minutes. Pour autant, le constat est sans appel : Celestial Sanctuary semble en effet plein de potentiel et en bonne voie pour mettre pas mal de monde d’accord quant à sa capacité à produire un Death Metal aussi redoutable qu’efficace. Ce qui, bien souvent, est tout à fait suffisant pour (me) convaincre. En attendant que la chronique de Soul Diminished soit publiée ici même dans les prochains jours, je vous invite a prendre un petit peu d’avance et ainsi à entamer les présentations avec ce qui pourrait bien être l’une des bonnes surprises de l’année pour pas mal d’amateurs de Death Metal simple mais particulièrement bien mené. À suivre...

