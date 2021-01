Salò - Sortez vos morts Chronique Sortez vos morts (EP)





En même temps, attendre quelque chose de commun de la part d’un groupe contenant en ses rangs le gérant du label Cold Dark Matter serait mal connaître le personnage, adepte d’industriel infectant chaque composition où il prend part. On se souvient de HKY, cette formation défunte qui avait derrière ses airs de tout-venant post-metal des allures d’usines, de nuits de cheminée. C’est d’autant plus probant sur Sortez vos Morts et ses courtes vingt-sept minutes rattrapant en générosité ce qu’elles n’ont pas en durée. Au programme : samples cradingues et franchouillards – dont on notera, au-delà de Pasolini et du Gaspard Noé de rigueur, une belle place laissée au film Le prix du danger de Yves Boisset, classique des cinéphiles à moustache et regard acide –, guitares brouillonnes aux humeurs souillonnes, ainsi qu’une voix prolétarienne comme rarement, titillant derrière sa rudesse ouvrière des envies d’ailleurs dans une pointe légèrement sensible comme celles exprimées après le verre de trop, cf. le final de « Sans toit ni loi » et ses accents à la Amanda Woodward syndiqué chez Sud.



Car oui, Salò est bien une formation prometteuse dans son ensemble, et non pas uniquement en raison des industrieuses tartines qu’elle nous insère dans le gosier (jusqu’à plus soif parfois, avouons-le). Blackened bien mérité et exécuté, la morsure du froid que Sortez vos Morts laisse est tenace, évoquant celle indomptable et forte en Pelforth d’un



Presque. C'est cette ligne floue qui fait le charme particulier de Salò, misère sociale frôlant le surréalisme, devant encore s'affranchir de quelques codes pour marquer au fer. Pour le moment, Sortez vos Morts rêve d'atrocités et le fait savoir par l'expression de « sa morale à lui ». J'ai personnellement hâte d'écouter sa totale mise en pratique.

