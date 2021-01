Sagenland - Oale groond Chronique Oale groond

Ce groupe hollandais sort son premier album en 2021, alors que jusqu’à maintenant il n’avait prouvé son existence qu’avec un split, il y a… 16 ans ! C’était avec VARGULF, formation allemande qui a désormais disparu. SAGENLAND avait été mis en pause durant tout ce temps pour la simple raison que ses deux têtes étaient prises ailleurs. Floris Velthuis, qui fait ici la basse, la batterie et des parties vocales, est membre d’ASGRAUW et MESLAMTAEA (ce dernier a sorti deux bons albums en 2019 et 2020 !) et Arjan, qui est aux guitares et au micro, ne chôme pas auprès d’HEIMDALLS WACHT, CULTUS et UUNTAR (ce dernier a lui aussi sorti un bon album, en 2018).



Ensemble, ils ont décidé de rendre hommage, selon leurs propres dires, à un black metal scandinave des années 90, à la trilogie ULVER, à DODHEIMSGARD, à ARCKANUM… Et musicalement ils estiment que cela se fait par de nombreuses apparitions de guitare acoustique, par des passages avec des chœurs épiques, et avec une basse mise en avant. Et cela donne 10 compositions, dont 4 courts instrumentaux, qui dépassent au total les 30 minutes de peu. Leurs compositions sont effectivement courtes, tournant principalement autour des 5 minutes.



Et c’est pas mal du tout. Le côté agressif est constant mais souvent équilibré par des mélodies incisives, et on se sent nostalgiques à l’écoute de certaines. C’est surtout « 't Leste gedicht (Twentse earde) » qui me reste en mémoire une fois l’album terminé. Cette piste représente bien ce que le groupe voulait atteindre, et l’on est facilement transporté dans le monde que la pochette nous décrit également. Les paroles sont de plus hurlées dans un dialecte local, et il nous raconte les légendes et autres histoires de la région, aux alentours des rivières Regge et Dinkel.



Alors c’est vrai qu’il sera difficile de placer SAGENLAND au niveau de ses modèles, et ce n’est pas l’album qu’on aura le plus envie de réécouter en 2021, mais il a des qualités indéniables.

2021 - Heidens Hart Records Black Metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 7.5/10

plus d'infos sur Sagenland

Black Metal - 2001 - Pays-Bas

nouveaute A paraître le 25 Janvier 2021

tracklist 01. Weer thuus 02. De jammerklachten van Singraven (eerste deel) 03. De jammerklachten van Singraven (tweede deel) 04. Veur de leu van vrogger 05. Bladval 06. In 't bos 07. Van eigen land 08. Botte bijlen 09. 't Leste gedicht (Twentse earde) 10. Terug noar et laand van aleer

Durée : 32:37

