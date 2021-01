Bilwis - Sagenwelt Chronique Sagenwelt (EP)





Northern Silence Productions nous rejoue ce scénario à nouveau en 2021. Cette fois-ci, c’est un groupe de la même nationalité que lui qu’il a débauché : BILWIS, tenu par un seul homme : Bilwis. Oui, le nom de l’artiste et celui du groupe sont les mêmes. Pratique. Et BILWIS, nouvellement créé, à sorti un EP de 22 minutes en août 2020. Le visuel attire l’œil tout de suite :



Eh bien le label nous le propose fin janvier 2021 avec quelques légères différences au niveau de la pochette, et de la pochette seulement, pour deux formats différents : CD et tape. Et sincèrement… C’est décevant ! C’est décevant parce que je suis persuadé que Bilwis a de nouvelles compositions qui auraient pu venir compléter ce Sagenwelt trop court. Et même si ce n’est pas le cas, une petite attente était possible, afin de donner un intérêt supplémentaire à ces 5 pistes qui sont de très très, trèèèèèès bon niveau ! Mais je reste sur ma faim là ! Je le mets en boucle, et ça me permet de moins ronger mon frein, mais tout de même ! En faire un album complet aurait rendu la sortie un indispensable de l’année !



C’est du black qui se classe dans l’atmosphérique, mais avec des pointes épiques par moments, avec un clavier mis en avant ailleurs, avec un dynamisme qui frise les bourrasques ! Et chaque piste se démarque des autres, apportant sa petite originalité. Quelques vocaux sur « Die Greisin » sont ultra originaux, proches du cri du crapaud ou du gargouillement malfaisant du fantôme de « Ju-on ». tiens, cadeau pour toi qui aime ce bruit, une vidéo de 12h non-stop :



C’est cette piste qui m’a le plus marqué à la première écoute, mais tout de suite après les autres se sont dévoilées. Les notes de piano sur « Sagenwelt » ! Le génie dans la simplicité ! Ah, que c’est bon d’être emporté par des mélodies fortes, des vocaux puissants, des ambiances aussi maîtrisées… Du coup je suis ébahi de bout en bout, et toujours déçu quand ça se termine après 22 minutes… Non, mais c’est pas possible de garder ça en EP… Rallongez-le !!! Je ne fais pas partie de cette nouvelle vague de fouineurs. Je les trouve pourtant admirables. Lesquels ? Ceux qui écument les sites de musiques à la recherche de groupes non-signés qui mettent leur demo à disposition. Bandcamp par exemple. Beaucoup de fans de black passent pourtant maintenant par ce format pour faire des découvertes et ils nous en font profiter en partageant sur les forums ou sur les réseaux sociaux. Sincèrement, j’aimerais aussi devenir chercheur de talents comme eux, mais je me concentre sur les sorties physiques, afin de ne pas trop m’éparpiller. Je sais bien que je passe alors à côté de certaines perles, mais je suis optimiste et je me console en me disant qu’un jour un label s’intéressera à elles. Et ce label, cela peut être Northern Silence Productions, qui s’est vraiment fait le spécialiste des découvreurs de talent ! Merci à lui d’ailleurs, même si je peux lui reprocher de ne faire que l’effort de proposer en physique un album digital tel qu’il était déjà paru sur Bandcamp. Il ne propose pas de signer pour un nouvel album, ou de réenregistrer les titres dans un bon studio, il se contente de prendre le matériel, de faire un visuel, et zou ! Mais la critique serait un peu sévère, car c’est bel et bien ce que certaines écuries faisaient avant Bandcamp, en mettant simplement sur CD la demo qui leur avait été envoyée. Seulement, la demo en question n’était pas accessible à n’importe qui comme le propose maintenant Bandcamp, donc on a parfois un peu d’hésitation à acheter un album qu’on aurait pu écouter des mois plus tôt…Northern Silence Productions nous rejoue ce scénario à nouveau en 2021. Cette fois-ci, c’est un groupe de la même nationalité que lui qu’il a débauché :, tenu par un seul homme : Bilwis. Oui, le nom de l’artiste et celui du groupe sont les mêmes. Pratique. Et, nouvellement créé, à sorti un EP de 22 minutes en août 2020. Le visuel attire l’œil tout de suite :Eh bien le label nous le propose fin janvier 2021 avec quelques légères différences au niveau de la pochette, et de la pochette seulement, pour deux formats différents : CD et tape. Et sincèrement… C’est décevant ! C’est décevant parce que je suis persuadé que Bilwis a de nouvelles compositions qui auraient pu venir compléter cetrop court. Et même si ce n’est pas le cas, une petite attente était possible, afin de donner un intérêt supplémentaire à ces 5 pistes qui sont de très très, trèèèèèès bon niveau ! Mais je reste sur ma faim là ! Je le mets en boucle, et ça me permet de moins ronger mon frein, mais tout de même ! En faire un album complet aurait rendu la sortie un indispensable de l’année !C’est du black qui se classe dans l’atmosphérique, mais avec des pointes épiques par moments, avec un clavier mis en avant ailleurs, avec un dynamisme qui frise les bourrasques ! Et chaque piste se démarque des autres, apportant sa petite originalité. Quelques vocaux sur « Die Greisin » sont ultra originaux, proches du cri du crapaud ou du gargouillement malfaisant du fantôme de « Ju-on ». tiens, cadeau pour toi qui aime ce bruit, une vidéo de 12h non-stop :C’est cette piste qui m’a le plus marqué à la première écoute, mais tout de suite après les autres se sont dévoilées. Les notes de piano sur « Sagenwelt » ! Le génie dans la simplicité ! Ah, que c’est bon d’être emporté par des mélodies fortes, des vocaux puissants, des ambiances aussi maîtrisées… Du coup je suis ébahi de bout en bout, et toujours déçu quand ça se termine après 22 minutes… Non, mais c’est pas possible de garder ça en EP… Rallongez-le !!!

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2021 - Northern Silence Productions Black Metal Atmosphérique notes Chroniqueur : 4.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Bilwis

Black Metal Atmosphérique - 2020 - Allemagne

nouveaute A paraître le 29 Janvier 2021

tracklist 01. Seid Willkommen 02. Der Bote 03. Die Greisin 04. Der Herr der Berge 05. Sagenwelt

Durée : 21:51

Essayez aussi Grima

Will of the Primordial

2019 - Naturmacht Productions Negură Bunget

Om

2006 - Code666 Auðn

Farvegir Fyrndar

2017 - Season Of Mist Entartung

Krypteia

2012 - World Terror Committee Records Alda

:Tahoma:

2012 - Pest Productions