Endezzma - The Archer, Fjord And The Thunder

Chronique

The Archer, Fjord And The Thunder



S'il y'a bien un style en Norvège qui continue de traverser les modes et les époques c'est forcément le Black-Metal typiquement local et sans fioritures, perpétué autant par une nouvelle génération que par des vieux briscards ayant fait leurs armes dans nombre de formations du cru, et c'est ce dernier point qui est ici mis à l'honneur. Car malgré une notoriété toute relative et quinze ans d'ancienneté au compteur le quintet mené par le chanteur Morten Shax et le guitariste-compositeur Mattis Malphas (CARPATHIAN FOREST, SVARTTJERN...) reste toujours aussi motivé à faire vivre l'art noir local national dans sa forme la plus crue et directe, et ce troisième album va rester dans cette droite ligne. Ayant vu son line-up stabilisé depuis sa précédente réalisation (il y'a quatre années de cela), ce qui n'a en revanche pas changé c'est la sortie systématique de chaque opus sur un label différent, et c’est encore le cas ici vu qu'après Agonia et Pulverised c'est au tour de Dark Essence de s'occuper de la distribution de ce long-format, qui passera néanmoins tout aussi inaperçu que les précédents.



Car sans être raté celui-ci va se montrer néanmoins beaucoup trop lambda et passe-partout pour marquer les esprits et captiver sur la longueur (malgré un vrai savoir-faire de la part de ses créateurs), tant l'ensemble va osciller entre moments sympathiques et agréables à d'autres plus quelconques voire carrément ennuyeux. Il faut dire que dès le départ on ne va pas avoir franchement de quoi trop s'emballer tant les variés et classiques « The Name Of The Night Is A Strong Tower » et « Anomalious Abomination », bien qu'étant parfaitement exécutés n'offrent rien de vraiment marquant malgré l'énergie déployée. Pourtant au fur et à mesure de l'avancée les instants propices au headbanging et accrocheurs vont se déployer de façon progressive, tout d'abord avec l'épique et entraînant « The Archer, Fjord And The Thunder » à la rythmique imparable qui donne envie de taper du pied (malgré quelques longueurs évitables), ou encore le glacial et frontal « Garden Ov Heathen » où brutalité et lenteur sont sur le même pied d'égalité, (afin d'ajouter un soupçon de noirceur des plus agréables). Si l'on passera rapidement sur l'ennuyeux et linéaire « Formless And Void » on pourra au contraire tendre l'oreille sur l'occulte et glacial « Wild Glorior Death », porté par une longue introduction aux arpèges neigeux et mélodieux, point que l'on retrouve plus loin sur le très bon « Arrows Of Equilibrium », où violence et lourdeur ont chacune leurs parties. Mais cependant bien que tout cela soit parfaitement en place on s'aperçoit quand même que l'on ne retient pas grand-chose de ces titres une fois l'écoute arrivée à son terme, et cela va être encore plus flagrant quand les gars lâchent les chevaux et offrent une musique encore plus primitive et explosive.



Preuve en est avec le pourtant bien foutu « Open Your Eyes And Stab The Night » qui va tabasser pratiquement en continu (tout en laissant de la place à quelques ralentissements bienvenus) qui se fait totalement norvégien dans l'esprit de par sa radicalité, mais auquel il manque un petit quelque chose pour pouvoir vraiment devenir mémorisable, point qui est présent en fait sur tout cet opus. Du coup sans être raté (ça reste relativement homogène de bout en bout) c’est cependant trop juste pour monter d'un cran dans la hiérarchie où est cantonné actuellement le combo, qui reste un bon artisan de deuxième division que l’on retrouvera en première partie des ténors nationaux, à défaut d'espérer mieux. C'est bien foutu, ça fait le métier, ça envoie la purée mais une fois arrivé au bout on retournera vite écouter les têtes de gondoles du pays des fjords qui ont mieux à offrir que ça, vu que ça sera tout aussi vite oublié que ses prédécesseurs. On ne peut que le regretter quand on connaît le pedigree des membres, mais il fait peu de toutes que si suite il y’a à cette œuvre elle ne sera pas forcément plus intéressante, et c’est fort regrettable.



