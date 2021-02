Antigone's Fate - Fragmente Chronique Fragmente

C’est le troisième album de l’Allemand d’ANTIGONE’S FATE mais le premier que je chronique. J’avais pourtant hésité à présenter le précédent, Zum Horizont… en 2019, mais sa platitude avait eu raison de moi. Je ne recule pas pourtant devant des albums moyens ou mauvais, mais je devais me douter que ce n’était que partie remise. Et c’est donc juste deux ans après que l’occasion m’est donnée de me racheter. Et comme le couperet va tomber exactement de la même manière, ce n’est pas un mal, cela m’évite donc de réécrire deux fois la même chose.



Le one man’s band tenu par Ruun est lancé depuis 2018 et ne change rien à son orientation. Il est sur des rails, et ne fait que poursuivre son chemin, cocooné par le label qui l’a découvert dès ses débuts : Northern Silence. Les fans en seront ravis, et ils sont doute nombreux car en surface les compositions sont très agréables, travaillées et exécutées méthodiquement, avec un amour du black metal atmosphérique douillet et rassurant… mais qui peut vite devenir chiant si le déclic ne se fait pas. Et chez Sakrifiss, ce déclic ne se fait pas. Il ressent pourtant un certain émoustillement les 5 premières minutes, mais celui-ci s’atténue lentement et sûrement tout au long de l’album. La faute en grande partie à l’idée de faire des pistes fleuves, qui évoluent naturellement mais trop gentiment.



Du coup, il n’y a que deux véritables pistes sur Fragmente, complétées par une conclusion creuse. Le premier morceau fait 14 minutes, le deuxième 21. Ils sont beaux. Et je ne suis pas ironique puisqu’effectivement des paysages viennent s’imposer à l’esprit, notamment grâce aux vocaux. Ils sont principalement dans un style pagan entrainant, mais avec des petites surprises comme un timbre soufflé, une voix un peu plus claire, de légers chœurs épiques. Ils viennent couvrir une musique souvent douce, apaisante, tout en étant bien sûr black metal. Cependant l’odyssée est longuette. Oui, les ambiances sont présentes, mais sans parties plus bouleversantes, ou plus marquantes, la lassitude peut pointer son nez. C’est comme se laisser porter en barque sur un fleuve limpide. On est bien, on regarde un peu le paysage et puis vient un moment où on pique du nez, et qu’on s’endort. On s’endort ! C’est bien ce qui se passe ici. C’est tellement clair et limpide, bien agencé, que l’on n’est plus titillé, et que l’esprit ne va pas être concentré très longtemps…



Quant à la conclusion creuse, elle totalise 7 minutes. Un instrumental qui cherche à faire finir l’opus dans la plénitude, alors que la plénitude a déjà été abondante les 35 minutes précédentes. Inutile bonus. ANTIGONE’S FATE s’écoute donc dans la sérénité, mais ne donne pas nécessairement envie d’être réécouté fréquemment…

2021 - Northern Silence Productions Black Metal Atmosphérique

plus d'infos sur Antigone's Fate

Black Metal Atmosphérique - 2015 - Allemagne

nouveaute A paraître le 29 Janvier 2021

tracklist 01. Vrìka to thánato 02. Den Königen Elend und Verfall 03. Sonnenaufgang

Durée : 42:42

