Perilaxe Occlusion - Exponential Decay Chronique Exponential Decay (Démo)



Formé en 2020 sur la base d’un duo, on retrouve au sein de Perilaxe Occlusion un certain Kaveh Afshar que quelques-uns d’entre-vous ont peut-être déjà croisé chez d’autres formations telles qu’Into Oblivion, Korrosive ou Protokult (mais on ne va pas se mentir, vous ne devez pas être nombreux). En ce qui me concerne ce n’est pas le cas, aussi cette première sortie est donc l’occasion de faire plus ample connaissance avec ce duo qui nous arrive de l’Ontario.



Crise sanitaire oblige, le groupe a mis à profit ces temps de réclusions forcés qui n’en finissent pas pour accoucher d’une première démo intitulée Exponential Decay. Sortie en décembre 2020 sur Chaos Records (CD) et Epidemia Records (K7), celle-ci bénéficiera dans les prochaines semaines d’un nouveau pressage cassette via Gurgling Gore Records et surtout d’un premier pressage vinyle via Blood Harvest Records. Au programme de cette dernière, trois titres pour une durée relativement conséquente puisque celle-ci s’affiche tout de même à un petit peu plus de vingt-deux minutes.



Alors qu’en est-il de tout cela ? Et bien Perilaxe Occlusion pratique un Death Metal sombre et relativement dense qui n’est pas sans rappeler celui auquel s’adonne déjà leurs compatriotes de Tomb Mold. On va en effet retrouver chez le duo canadien ce même intérêt particulièrement prononcé pour les structures protéiformes plus ou moins complexes et alambiquées, les changements de rythmes insaisissables et, dans une moindre mesure, ce groove d’une efficacité absolument redoutable.

Moins immédiat que ce que nous ont proposé jusque-là leurs collègues de Toronto, le Death Metal de Perilaxe Occlusion se plaît effectivement à s’étirer sur de plus longs formats. Il suffit ainsi de jeter un rapide coup d’oeil à la durée de chaque composition (entre six et huit minutes) pour comprendre que le duo canadien est plutôt du genre à, non pas perdre son temps en circonvolutions inutiles, instaurer une certaine tension avant de venir systématiquement relâcher violemment la pression à coups de séquences particulièrement soutenues. Aussi, chaque titre va suivre dans les grandes lignes (car quelques subtilités sont tout de même bien présentes d’un morceau à l’autre) le même schéma avec pour commencer une longue tirade plus ou moins pesante qui va venir poser les bases de ces atmosphères sombres et tendues qui planent tout au long de ces vingt-deux minutes ("Death Bias Alpha" jusqu’à 2:16, "Skeletal Bifurcation" de 0:30 à 1:27, "Rigid Body Displacement" jusqu’à 3:41). À ces passages plombés où la tension va s’installer inexorablement vont alors se succéder soit ces explosions salvatrices, instants libérateurs de violence que le duo va mener à coups de blasts particulièrement appuyés qui ne laisseront alors aucune chance à l’auditeur d’en ressortir indemne. Soit quelques passages au groove particulièrement bien senti qui ne manqueront pas d’en faire chalouper plus d’un ("Death Bias Alpha" à 3:20 ou "Skeletal Bifurcation" à 1:27). De la même manière, chaque fin de titre est l’occasion pour le duo canadien de calmer le jeu et ainsi laisser retomber la poussière tout en conservant bien évidemment cette espèce de tension largement palpable.



En l’espace de trois titres et vingt-deux minutes, Exponential Decay vient de mettre Perilaxe Occlusion au coeur des discussions de tous les amateurs de Death Metal underground. En effet, il n’y a pas un retour ne serait-ce que mi-figue mi-raisin au sujet de cette première démo particulièrement encourageante. Un fait qui d’ailleurs n’a pas échappé au label Debemur Morti Productions qui annonçait il y a encore quelques jours la signature des Canadiens sur son roster. Reste maintenant à savoir, au delà de ces deux prochaines sorties déjà annoncées (une seconde démo composée et enregistrée avant la sortie de Exponential Decay ainsi qu’un split prévu pour le quatrième trimestre 2021), si le groupe réussira à se dépatouiller de son problème d’inspiration qui semble l’avoir sérieusement affecté ces derniers mois (voir la publication Derrière ce logo illisible se cache un groupe canadien répondant au nom de Perilaxe Occlusion. Un patronyme qui a priori ne présage rien de bon mais qui se veut surtout comme un clin d’oeil à une technique de rendu d'images de synthèse tridimensionnelles connue sous le nom de Parallax Occlusion Mapping. Enfin ça c’est ce que nous apprend Metal Archives parce qu’en ce qui me concerne, je vous avoue que je serais complètement passé à côté. Bref...Formé en 2020 sur la base d’un duo, on retrouve au sein de Perilaxe Occlusion un certain Kaveh Afshar que quelques-uns d’entre-vous ont peut-être déjà croisé chez d’autres formations telles qu’Into Oblivion, Korrosive ou Protokult (mais on ne va pas se mentir, vous ne devez pas être nombreux). En ce qui me concerne ce n’est pas le cas, aussi cette première sortie est donc l’occasion de faire plus ample connaissance avec ce duo qui nous arrive de l’Ontario.Crise sanitaire oblige, le groupe a mis à profit ces temps de réclusions forcés qui n’en finissent pas pour accoucher d’une première démo intitulée. Sortie en décembre 2020 sur Chaos Records (CD) et Epidemia Records (K7), celle-ci bénéficiera dans les prochaines semaines d’un nouveau pressage cassette via Gurgling Gore Records et surtout d’un premier pressage vinyle via Blood Harvest Records. Au programme de cette dernière, trois titres pour une durée relativement conséquente puisque celle-ci s’affiche tout de même à un petit peu plus de vingt-deux minutes.Alors qu’en est-il de tout cela ? Et bien Perilaxe Occlusion pratique un Death Metal sombre et relativement dense qui n’est pas sans rappeler celui auquel s’adonne déjà leurs compatriotes de Tomb Mold. On va en effet retrouver chez le duo canadien ce même intérêt particulièrement prononcé pour les structures protéiformes plus ou moins complexes et alambiquées, les changements de rythmes insaisissables et, dans une moindre mesure, ce groove d’une efficacité absolument redoutable.Moins immédiat que ce que nous ont proposé jusque-là leurs collègues de Toronto, le Death Metal de Perilaxe Occlusion se plaît effectivement à s’étirer sur de plus longs formats. Il suffit ainsi de jeter un rapide coup d’oeil à la durée de chaque composition (entre six et huit minutes) pour comprendre que le duo canadien est plutôt du genre à, non pas perdre son temps en circonvolutions inutiles, instaurer une certaine tension avant de venir systématiquement relâcher violemment la pression à coups de séquences particulièrement soutenues. Aussi, chaque titre va suivre dans les grandes lignes (car quelques subtilités sont tout de même bien présentes d’un morceau à l’autre) le même schéma avec pour commencer une longue tirade plus ou moins pesante qui va venir poser les bases de ces atmosphères sombres et tendues qui planent tout au long de ces vingt-deux minutes ("Death Bias Alpha" jusqu’à 2:16, "Skeletal Bifurcation" de 0:30 à 1:27, "Rigid Body Displacement" jusqu’à 3:41). À ces passages plombés où la tension va s’installer inexorablement vont alors se succéder soit ces explosions salvatrices, instants libérateurs de violence que le duo va mener à coups de blasts particulièrement appuyés qui ne laisseront alors aucune chance à l’auditeur d’en ressortir indemne. Soit quelques passages au groove particulièrement bien senti qui ne manqueront pas d’en faire chalouper plus d’un ("Death Bias Alpha" à 3:20 ou "Skeletal Bifurcation" à 1:27). De la même manière, chaque fin de titre est l’occasion pour le duo canadien de calmer le jeu et ainsi laisser retomber la poussière tout en conservant bien évidemment cette espèce de tension largement palpable.En l’espace de trois titres et vingt-deux minutes,vient de mettre Perilaxe Occlusion au coeur des discussions de tous les amateurs de Death Metal underground. En effet, il n’y a pas un retour ne serait-ce que mi-figue mi-raisin au sujet de cette première démo particulièrement encourageante. Un fait qui d’ailleurs n’a pas échappé au label Debemur Morti Productions qui annonçait il y a encore quelques jours la signature des Canadiens sur son roster. Reste maintenant à savoir, au delà de ces deux prochaines sorties déjà annoncées (une seconde démo composée et enregistrée avant la sortie deainsi qu’un split prévu pour le quatrième trimestre 2021), si le groupe réussira à se dépatouiller de son problème d’inspiration qui semble l’avoir sérieusement affecté ces derniers mois (voir la publication Instagram ) et qui pour le moment l’empêche sérieusement d’envisager la sortie prochaine d’un premier album...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2020 - Epidemia Records Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Perilaxe Occlusion

Death Metal - 2020 - Canada

formats CD / 11/12/2020 - Chaos Records

K7 / 11/12/2020 - Epidemia Records

tracklist 01. Death Bias Alpha (07:00) 02. Skeletal Bifurcation (06:36) 03. Rigid Body Displacement (08:41)

Durée : 22:17

line up XT / Chant, Guitare, Basse

XE / Batterie

parution 11 Décembre 2020

thrashothèque 1 personne possède cet album

Essayez aussi Trenchrot

Dragged Down To Hell (Démo)

2013 - Nihilistic Holocaust Deicide

Overtures Of Blasphemy

2018 - Century Media Records Morbid Illusion

In the Crypt of the Stifled

2018 - Immortal Souls Productions Nocturnus AD

Paradox

2019 - Profound Lore Records Kalopsia

Angelplague

2017 - Horror Pain Gore Death Productions