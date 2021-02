Blacklisted - Heavier Than Heaven, Lonelier Than God Chronique Heavier Than Heaven, Lonelier Than God

Heavier Than Heaven, Lonelier Than God. Pourtant assez éloigné de ce que j’écoute actuellement, il est retourné par surprise dans mon lecteur CD, cherchant rapidement quoi écouter avant de partir au travail.



Un trajet que j’ai fait plus rapidement que d’habitude, un trafic fluide et un shot de pure énergie hardcore m’ayant temporairement fait oublier le code de la route. Quelle baffe ! Si le groupe m’avait déçu à l’époque de son retour (le testament de déjà-mort Heavier Than Heaven, Lonelier Than God est tout simplement un disque de hardcore de la grande époque du label de Deathwish, un coup de boule ne dépassant pas les vingt minutes et ayant tout compris à ce qu’on peut attendre d’un album de ce genre, soit une succession de morceaux molotov ne s’appesantissant jamais, abandonnant l’idée de jouer des prolongations souvent ennuyeuses. Aucune prétention, aucune volonté d’apporter du neuf : simplement l’envie de partager sa passion de tout casser de la meilleure façon possible, straight to the point à défaut d’être straight.



Mais ce qui étonne le plus à la réécoute de Heavier Than Heaven, Lonelier Than God est que Blacklisted, derrière ses airs de jouisseurs ne cherchant pas l’originalité, parvient à attraper ce supplément d’âme malgré des formats courts sans graisse ajoutée. Cela est rendu possible par une production qui a étonnamment bien vieillie, puissante et souple, à la fois furieuse et claire, laissant aussi bien respirer le groove qu’appuyant l’abrasivité d’un titre comme « I Am Weighing Me Down ». Il y a aussi la prestation de George Hirsch, hurleur en chef qui, plus que de donner une voix à un riffing explosif, apporte une certaine fraicheur dans ce hardcore au cœur gros comme le poing. Il est par ailleurs peu étonnant que le bonhomme divise, ses cris pouvant paraître répétitifs dans leur manière de dicter leurs paroles. Il apporte pourtant quelque chose de personnel à ce hardcore approuvé par Jacob Bannon, à la fois typiquement américain et intimiste. Une manière de hurler vulgaire et sensible à la fois, faisant imaginer quelques drames U.S. avec héros en chemise à carreaux et bonnet laineux lors de « Wish » par exemple. Pas mal, pour un disque qui ne semble au départ chercher qu’à mettre le feu, partout, tout le temps.



2008 - Deathwish Inc. Hardcore notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : (1) 8/10 Webzines : (2) 8.7/10

Hardcore - 2003 - Etats-Unis

tracklist 01. Stations (1:22) 02. Touch Test (1:16) 03. I Am Weighing Me Down (1:43) 04. Always (0:50) 05. Memory Layne (2:19) 06. Circuit Breaker (4:13) 07. Matrimony (1:05) 08. Self-Explosive (1:07) 09. Burning Monk (0:48) 10. Canonized (1:29) 11. Wish (3:24)

Durée : 19 minutes 36 secondes

parution 1 Avril 2008

thrashothèque 1 personne possède cet album

