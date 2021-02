Dead / Undergang - Dead / Undergang Chronique Dead / Undergang (Split 7")





Alors bien sûr, cette sortie n’intéressera encore une fois que les plus assidus, les autre ayant définitivement fait une croix sur ce genre de support bien souvent trop cher et trop court pour être suffisamment intéressant. Tant pis pour eux...



C’est aux vétérans de Dead, groupe de Death/Grind dont la formation remonte tout de même à 1990, à qui revient l’honneur de déflorer la face A de ce split. Oui, "déflorer" car si vous ne l’aviez pas encore remarqué, ce titre intitulé subtilement "Missile To Uranus" révèle à travers ce jeu de mot ce manque de tact et de finesse qui caractérise le trio depuis maintenant plus de trois décennies. Bref, loin de moi l’idée de jouer les vierges effarouchées mais une chose est sûre, gare à vos fesses !

C’est sur une introduction très orchestrale rappelant les films de propagande spatiale des années 60 que le trio allemand va ouvrir ces festivités annales (car c’est bien de ça dont il s’agit hein : "My missile to Uranus speeds towards your very back door"). Pour autant, loin de la jouer gros bourrin, Dead va plutôt chercher à prendre son temps, déroulant ainsi son riffing entêtant calé sur un mid-tempo au groove tranquille mais addictif. Servi par une production moderne et compacte qui ne manquera pas de faire son petit effet, "Missile To Uranus" est néanmoins marqué par quelques accélérations bien senties à 1:42 puis un petit peu plus tard à 3:24 qui vont ainsi permettre de relever l’intensité de ce morceau comme il se doit et ainsi faire de ces cinq minutes un moment plutôt agréable malgré le caractère un brin passe-partout et peut-être un peu trop tranquille de cette composition.



Sur la face B, Undergang va s’occuper de nous régaler une fois de plus grâce à une pièce inédite de près de cinq minutes toujours aussi baveuse et sanguinolente. Débuté par un court sample horrifique avec femme qui crie et rugissement bestial effrayant, "Blodhøst" va très vite voir se succéder séquences mid-tempo lourdingues au groove débordant et passages plus soutenus menés notamment à base d’accélérations Punk toujours aussi efficaces et de blasts aussi brefs que bien sentis. Le tout nous est bien évidemment servi à travers une production granuleuse et dégoulinante fidèle à cette image de groupe crasseux qu’à toujours cultivé Undergang depuis ses débuts en 2008. Aussi, s’il n’y a là rien de bien nouveau de la part des Danois, "Blodhøst" fait preuve néanmoins d’une belle dynamique et de suffisamment de variété pour rendre une fois de plus cette recette - pourtant vue et revue - toujours aussi agréable et efficace.



