Kjeld - Ôfstân Chronique Ôfstân

Il y a 6 ans, je vous avais présenté le premier album de KJELD, ce groupe hollandais qui avait fait appel à Christophe Szpajdel pour son logo. Eh bien il remet ça en s’offrant à nouveau un grand nom du milieu, et cette fois-ci un Français. C’est David THIERREE qui a dessiné la pochette de Öfstân, lui qui a créé des œuvres pour BEHEMOTH, IHSAHN, CELESTIA ou encore MÜTIILATION, et qui sera également l’illustrateur du livre qui arrive dans quelques semaines de Sakrifiss (C’est moi !). KJELD fait donc un gros effort sur le visuel afin de mieux habiller sa musique.



Et côté musique, j’avais beaucoup apprécié les compositions de 2015. Une attente longue, mais cependant récompensée dès le premier morceau. Car « Betsjoend » est énorme. C’est une piste qui est d’un niveau incroyable ! On y retrouve tellement de bonnes choses, qui se mélangent dans une harmonie idéale et jouissive. Il y a bien entendu le rythme effréné et l’agressivité bondissante qui caractérise le groupe et qui se retrouvera ensuite sur l’ensemble des 9 nouvelles compositions, et il y a aussi ces claviers qui s’invitent fréquemment chez KJELD. Ces claviers qui remontent à chaque apparition l’intérêt du groupe, qui pourrait passer un peu inaperçu sans. Ces claviers qui ici, sur ce premier morceau, apportent des ambiances spatiales. Mais pas sur tout le titre, car KJELD a vraiment ce talent du dosage, et ne trempe jamais un morceau dans une seule et unique ambiance.. « Betsjoend » est ainsi complété par des choeurs épiques. Et comme si cela ne suffisait pas à ravir nos oreilles, le final du morceau nous achève en ajoutant cette fois-ci des vocaux plus torturés et donc un côté dépressif et mélancolique fort et puissant. C’est bon, terriblement bon. Tellement bon que la piste suivante semble sans grande saveur. Elle a été sacrifiée. « De iensume widner » ne fait de toute façon que 3:30, le temps nécessaire pour se remettre de ce qu’il y avait avant. Et d’ailleurs les émotions repartent après, et même si je n’ai pas vraiment retrouvé le niveau d’excellence du morceau d’ouverture, c’est de peu. Il y a tout le long de cet album des passages où un frisson nous parcourt. La plupart du temps c’est grâce aux ajouts : le clavier (très beaux effets sur « Ôfstân », des ambiances 90’s sur « Wite Fokel »...), des vocaux marquants (choeurs sur « Skaad »), des mélodies claires à la guitare (Mon dieu, les riffs sur « Asbran » et « Falske Doop » !!!).



Alors ça fait un bien fou d’écouter Ôfstân, on se prend vite à son black metal qui réchauffe instantanément. Un peu trop d’ailleurs, car durant 55 minutes les cavalcades ne freinent pratiquement pas et le rythme cardiaque est mis à rude épreuve. Pas d’intro ou d’intermède mais une belle énergie en continu. Bon, c’est ultra efficace, donc ça ne pose pas de problème, mais souffler un tout petit peu plus n’aurait pas fait de mal . Quoi qu’il en soit, c’est un retour très réussi pour ce groupe qui mérite maintenant d’avoir plus d’attention, et de trouver son public.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2021 - Heidens Hart Records Black Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Kjeld

Black Metal - 2003 - Pays-Bas

nouveaute A paraître le 15 Février 2021

tracklist 01. Betsjoend 02. De iensume widner 03. Wylde rixt 04. Ôfstân 05. Asbran 06. Wite fokel 07. Falske doop 08. Skaad 09. Konfrontaasje

Durée : 55:46

voir aussi Kjeld

Skym

2015 - Hammerheart Records

Essayez aussi Infernal War

Axiom

2015 - Agonia Records Bašmu

Enshrined In Eternity

2019 - Autoproduction / Malum Arcana Angmar

Zurück in die Unterwelt

2009 - Ketzer Records Behemoth

Pandemonic Incantations

1998 - Solistitium Records Ifrinn

Ifrinn (EP)

2016 - Iron Bonehead Productions