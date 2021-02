Sanctum - On The Horizon Chronique On The Horizon

Les groupes capables de faire honneur aux Anglais de Bolt Thrower en allant marcher ouvertement sur leurs plates-bandes sont en ce qui me concerne extrêmement rares. On a bien tenté durant toutes ces années de me faire passer des vessies pour des lanternes avec bon nombre d’ersatz au mieux de qualité médiocre au pire complètement à côté de la plaque mais rien n’y fait puisqu’à l’exception de quelques élus jugés particulièrement dignes d’intérêt (War Master, Frozen Soul, Runemagick, Slugathor, Desecresy, Chaosbringer...), il est rare que j’arrive à retrouver chez d’autres ce qui chez le groupe de Coventry me procure à chaque fois des frissons. À cette courte liste s’ajoute néanmoins les Américains de Sanctum qui malheureusement bouffent les pissenlits par la racine depuis maintenant plus de dix ans...



Formé en 2004 à Seattle, le groupe a vu passer dans ses rangs des membres aujourd’hui impliqués dans des formations telles que Slutvomit, Abysmalist et Primal Rite. Durant ses quatre années d’existence, la formation américaine a sorti deux EPs (Enslaved et Sanctum), un split en compagnie des excellents Stormcrow ainsi que ce premier album intitulé On The Horizon. Paru en 2008 sur 20 Buck Spin Records, cette version CD embarque avec elle l’intégralité des titres de ces deux précédents EPs pour un total de quinze titres et presque quarante-sept minutes.



Du coup, vous l’aurez compris, ce n’est pas l’originalité qui va étouffer ici les musiciens de Sanctum puisque ces derniers vont s’inspirer très largement du Bolt Thrower des débuts, celui des trois premiers albums aux sonorités Punk/Hardcore/Thrash encore évidentes (le spectre de leurs compatriotes de Sacrilege planant effectivement lourdement sur ces trois premières productions) pour donner vie à ses compositions ultra agressives, sombres et désespérées. Entre Crust (l’ambiance apocalyptique, l’intensité dégagée, la teneur du propos...) et Death Metal (le chant, la production, la lourdeur de l’ensemble...), la musique des Américains va donc reprendre à son compte une grande partie de ce qui a toujours fait la particularité des Anglais à commencer par un riffing Punk/Metal particulièrement belliqueux qui rappellera de bons souvenirs à tous les amateurs du duo Barry Thomson et Gavin Ward pour ce jeu si particulier et ces mélodies souvent fières et conquérantes mais qui comme chez les Anglais puent parfois la défaite et le désespoir... On va également retrouver ce goût prononcé pour les séquences mid-tempo qui tel un char d’assaut vont venir nous briser les os (les premières parties de "In The Shadow Of Death", "False Hope" et "Victory Or Defeat") et ainsi permettre de rompre avec ces autres passages marqués par une énergie Punk particulièrement redoutable malgré la simplicité évidente de ces assauts menés la rage au ventre... Bref, quelques éléments clefs qui à défaut de participer à l’élaboration d’une identité propre à Sanctum ravira à n’en point douter les fans de In Battle There Is No Law!, Realm Of Chaos: Slaves To Darkness et War Master.



Les sept titres qui suivent, s’ils s’inscrivent évidemment dans le même registre, possèdent néanmoins un côté beaucoup plus Punk, que ce soit dans le chant plus Crust que Death Metal de Kevin Sanberg (enfin surtout sur les quatre titres de Enslaved), dans le riffing toujours très largement inspiré par celui de Bolt Thrower mais néanmoins beaucoup plus direct (l’influence la plus évidente ici est clairement celle de In Battle There Is No Law!) et dans la construction même de ces compositions souvent beaucoup plus courtes que celles proposées sur On The Horizon. Moins nuancés et un poil plus primitifs, ces quelques titres ne manqueront pas pour autant de faire leur effet et constituent au passage un ajout non négligeable pour qui n’aurait pas spécialement envie de partir en quête de ces deux EPs. À noter également ces samples tirés de Mad Max 2: The Road Warrior (servant d’introduction à "Chaos Lord" et de conclusion à "Slay Before You Die") qui ne manqueront pas également de vous mettre dans l’ambiance !



Aux amoureux de Bolt Thrower, ce premier album de Sanctum possède a priori tout pour vous plaire. De ces riffs victorieux et désabusés à ces atmosphères conquérantes en passant par ces mid-tempo lourds et destructeurs sans oublier ces accélérations Punk salvatrices, on va retrouver chez le groupe de Seattle une bonne partie de l’ADN de la formation anglaise. Il n’y a donc ici rien de bien original à se mettre sous la dent mais dans la mesure ou les groupes marchant avec talent dans les pas de Karl Willetts et sa bande se font rares, on ne manquera d’apprécier le Death/Crust de Sanctum à sa juste valeur. L’ennuie avec ce disque c’est qu’une fois terminé, on ne peut que se lancer dans un marathon des albums de Bolt Thrower à commencer par les trois premiers. Du coup, vous m’excuserez mais j’ai un programme chargé qui m'attend !

2008 - 20 Buck Spin Records Death Metal / Crust notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Sanctum

Death Metal / Crust - 2004 † 2008 - Etats-Unis

tracklist 01. Scepter Of Pestilence (02:57) 02. In The Shadow Of Death (04:04) 03. False Hope (04:19) 04. Victory Or Defeat (03:38) 05. On The Horizon (01:49) 06. And We Press On (04:00) 07. This Downward Path (03:49) 08. Last Breath (04:09) 09. Chaos Lord (03:45) 10. Enslaved (02:15) 11. Holier Than Thou (02:01) 12. Slay Before You Die (02:26) 13. Hault The Machine (02:12) 14. Sanctum (01:42) 15. Last Breath (03:41)

Durée : 46:47

line up Kevin Sanberg / Chant

Nick Cantu / Guitare

Andy Dell / Guitare

Stephen Velasco / Basse

Jeremy Meier / Batterie

parution 18 Février 2008

thrashothèque 1 personne possède cet album

