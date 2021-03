Celestial Sanctuary - Soul Diminished Chronique Soul Diminished

Soul Diminished, celui-ci marque en quelque sorte un nouveau départ pour la formation de Cambridge dont le line-up a été pas mal chamboulé depuis ses premiers pas en 2019. En effet, à l’exception du chanteur/guitariste et membre fondateur Thomas Cronin, les trois garçons qui l’accompagnent sont tous des pièces rapportées arrivées chez Celestial Sanctuary entre 2020 et 2021 et dont il s’agit ici de la première véritable contribution.



Malgré ces nombreux mouvements de personnels, le groupe anglais conserve ici le cap fixé par Soul Diminished les deux titres de cette première démo naturellement retravaillés pour l’occasion. Du coup, si la formule du groupe reste effectivement inchangée, en tout cas dans les grandes lignes, on perçoit quand même un désir d’aller de l’avant et de se détacher de sa plus grosse influence tout en continuant à lui rendre hommage. Un bon point pour Celestial Sanctuary même s’il est vrai que l’inverse ne m’aurait absolument pas dérangé.



Une fois encore parfaitement balancé, le Death Metal des Anglais va ainsi se partager entre passages mid-tempo plombés et parfois même un poil bovins (merci la production compacte dont le mastering a été confié à John-Bart van der Wal (Beast Of Revelation, Corrupted Saint, Entrapment, Mutilatred...) lors desquels on ne manquera pas de dodeliner de la tête en signe d’approbation et de plaisir, accélérations nettement plus soutenues qui là encore feront travailler nos cervicales avec en bonus quelques bonnes suées et entre les deux de brèves séquences dont le groove rappellent à juste titre l’influence de Bolt Thrower chez Celestial Sanctuary (pour rappel, le nom du groupe est issu d’un titre de The IVth Crusade).



Dans ma chronique de



Premier essai longue durée transformé pour les Anglais qui sans réinventer la roue livrent avec Soul Diminished un premier album particulièrement solide et convaincant pour tout ceux qui n’ont pas peur de s’ennuyer à l’écoute d’un Death Metal n’ayant pas en tête la quête du BPM le plus élevé. Celestial Sanctuary n’est pas du genre à faire des excès de vitesse et son intérêt particulièrement prononcé pour les mid-tempo groovy lui confère d’autres atouts qui ne doivent pas être ignorés. Du coup, si les derniers albums de Vastum ou Necrot ont su titiller chez vous votre corde sensible, il serait bien visé de votre part de ne pas passer à côté de cette sortie tout à fait digne d’intérêt. Un petit peu plus d’un an après la sortie de sa première démo ( Mass Extinction ) parue sur Brutal Cave Productions, les Anglais de Celestial Sanctuary font aujourd’hui leur retour avec la sortie sur Redefining Darkness Productions (et Sewer Rot Records pour la version cassette) de leur premier album. Intitulé, celui-ci marque en quelque sorte un nouveau départ pour la formation de Cambridge dont le line-up a été pas mal chamboulé depuis ses premiers pas en 2019. En effet, à l’exception du chanteur/guitariste et membre fondateur Thomas Cronin, les trois garçons qui l’accompagnent sont tous des pièces rapportées arrivées chez Celestial Sanctuary entre 2020 et 2021 et dont il s’agit ici de la première véritable contribution.Malgré ces nombreux mouvements de personnels, le groupe anglais conserve ici le cap fixé par Mass Extinction avec un Death Metal qui continue de prêter intelligemment allégeance (c’est à dire en évitant la copie carbone pure et simple) au grand monarque qu’est Bolt Thrower tout en prenant soin de s’en éloigner petit à petit dans l’espoir de tendre désormais vers quelque chose d’un peu plus personnel (sans pour autant briller par son originalité). Notons d’ailleurs que l’on retrouve au tracklisting deles deux titres de cette première démo naturellement retravaillés pour l’occasion. Du coup, si la formule du groupe reste effectivement inchangée, en tout cas dans les grandes lignes, on perçoit quand même un désir d’aller de l’avant et de se détacher de sa plus grosse influence tout en continuant à lui rendre hommage. Un bon point pour Celestial Sanctuary même s’il est vrai que l’inverse ne m’aurait absolument pas dérangé.Une fois encore parfaitement balancé, le Death Metal des Anglais va ainsi se partager entre passages mid-tempo plombés et parfois même un poil bovins (merci la production compacte dont le mastering a été confié à John-Bart van der Wal (Beast Of Revelation, Corrupted Saint, Entrapment, Mutilatred...) lors desquels on ne manquera pas de dodeliner de la tête en signe d’approbation et de plaisir, accélérations nettement plus soutenues qui là encore feront travailler nos cervicales avec en bonus quelques bonnes suées et entre les deux de brèves séquences dont le groove rappellent à juste titre l’influence de Bolt Thrower chez Celestial Sanctuary (pour rappel, le nom du groupe est issu d’un titre de).Dans ma chronique de Mass Extinction , j’indiquais également qu’il y avait quelque chose de plus moderne dans l’approche des Anglais. Une sorte de groove pataud hérité en partie de la scène Punk/Hardcore et qui le rapprochait de formations contemporaines telles que Malignant Altar, Tomb Mold, Sanguisugabogg ou 200 Stab Wounds. Et bien si cela ne m’a pas sauté aux oreilles avant (alors que c’est quand même finalement assez flagrant), vous pouvez désormais y rajouter à cette liste les Californiens de Vastum et Necrot qui, au-delà de puiser également tous les deux du côté de chez Bolt Thrower, possèdent en effet ce même genre de dynamique implacable qui, derrière l’usage de nombreux mid-tempos, réussissent pourtant à insuffler une énergie particulièrement communicative et entrainante à leur Death Metal (suffit de les voir sur scène pour s’en rendre compte même si effectivement cela risque d’être un petit peu compliqué en ce moment...). Si vous avez ainsi un tant soit peu d’accointances pour le sujet, vous aurez alors probablement du mal à résister à des séquences comme celles que l’on peut trouver sur "Soul Diminished" à 1:31, "Relentless Savagery" à 0:46, "Wretched Habits" à 0:48, les deux premières minutes de "Suffer Your Sentience" ou bien encore "Yearn For The Rot" à 1:45 qui en dépit de leur rythme relativement posé nous impose de headbanger dans des grands mouvements de va-et-vient. Et c’est bien évidemment la même gymnastique en plus intense que l’on va appliquer lorsque le ton se corse à coups de blasts et tchouka-tchouka sur-vitaminés comme par exemple sur l’entame de "Rid The Gormless", "Relentless Savagery" à 1:35, "Wretched Habits" à 1:41, "Mass Extinction" à 1:25 ou "Yearn For The Rot" à 0:43. Simple, efficace et sans prise de tête, le Death Metal de Celestial Sanctuary ne demande effectivement pas beaucoup d’effort pur être apprécié à sa juste valeur. Une immédiateté qui même sur la longueur ne semble pas lui être préjudiciable dans la mesure où l’envie d’y revenir persiste au fil des écoutes.Premier essai longue durée transformé pour les Anglais qui sans réinventer la roue livrent avecun premier album particulièrement solide et convaincant pour tout ceux qui n’ont pas peur de s’ennuyer à l’écoute d’un Death Metal n’ayant pas en tête la quête du BPM le plus élevé. Celestial Sanctuary n’est pas du genre à faire des excès de vitesse et son intérêt particulièrement prononcé pour les mid-tempo groovy lui confère d’autres atouts qui ne doivent pas être ignorés. Du coup, si les derniers albums de Vastum ou Necrot ont su titiller chez vous votre corde sensible, il serait bien visé de votre part de ne pas passer à côté de cette sortie tout à fait digne d’intérêt.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2021 - Redefining Darkness Records Death Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : (2) 7/10

plus d'infos sur Celestial Sanctuary

Death Metal - 2019 - Royaume-Uni

nouveaute A paraître le 26 Mars 2021

tracklist 01. Rid The Gormless (03:48) 02. Soul Diminished (04:35) 03. Relentless Savagery (03:23) 04. Wretched Habits (04:16) 05. Suffer Your Sentience (05:00) 06. Mass Extinction (03:40) 07. Yearn For The Rot (05:36) 08. Endless Chasm (04:31) 09. Formless Entity (02:35)

Durée : 37:24

line up Thomas Cronin / Chant, Guitare

Matt Adnett / Guitare

Jay Rutterford / Basse

James Burke / Batterie

voir aussi Celestial Sanctuary

Mass Extinction (Démo)

2019 - Brutal Cave Productions

Essayez aussi Obituary

Inked In Blood

2014 - Relapse Records Authorize

The Source Of Dominion

1991 - Putrefaction Records Hate Storm Annihilation

Storm of Flames

2014 - Autoproduction Vader

The Empire

2016 - Nuclear Blast Records Gorguts

The Erosion Of Sanity

1993 - Roadrunner Records