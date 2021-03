Alkerdeel - Slonk Chronique Slonk

Slonk annonce une envie de détaler comme un lièvre pris dans un rituel satanique ! Une illustration osée, frôlant le ridicule, à laquelle s’ajoutent des titres de morceaux aux allures d’onomatopées : il y avait de quoi avoir peur, le black metal cherchant à puiser dans le sludge et le punk pouvant s’avérer particulièrement grotesque. Joie, ce grotesque est clairement recherché, vénéré et réussi ici, comme une orgie où la sauvagerie entêtante d’un





Il est donc temps de chausser ses bottes de pluies, pour aller gaiement patauger dans l'épaisse boue qui s'étale sur ces quatre titres. Il aura fallu cinq ans pour qu'Alkerdeel se décide enfin à empoigner la pelle pour aller déterrer les restes de Slonk. La langue sert d'ailleurs le propos, toute en consonnes agressives, pour une musique qui ne l'est pas moins. Une production étouffée, mais qui vient donner un relief et une place étonnantes aux rares incursions mélodiques qui percent, sans mal, le bourdonnement incessant des cordes (ce « Vier », bordel !), une section rythmique qui bourre, et finit, épuisée, par péniblement claudiquer (« Zop »), et ce chant, distingué, caractéristique, hurlant à la mort entre deux gouttières, trois grammes dans le sang, toute la rage et la détresse du péquin moyen. Les yeux dans le vague, marmonnant, Slonk traîne ses guêtres entre ruelles aux odeurs de pisse froide et grandes friches laissées à l'abandon, les campagnes environnantes, celles où l'on a le fusil facile, tant pour chasser son prochain civet que pour éloigner les curieux. Plus Van Groeningen que Poelvoorde, en somme. Un disque de gueules cassées, de portraits des oubliés, des lambdas, des quelconques, tous résignés, et finalement si attachants...





La formation continue donc à développer des atmosphères ternes, voire fatalistes comme l’illustre parfaitement la seconde moitié de « Trok ». Néanmoins, elle semble aussi se dévoiler davantage sur ce dernier album et accentuer le trait sur le côté black metal et occulte – que ce soit sur la forme ou le fond (cf. le rageur « Eirde »). Mu par le sentiment d’urgence dégagée par la musique ainsi que le chant totalement habité de Pede, votre corps se met mécaniquement en marche. À l’image de Klaus Kinski dans Aguirre, la colère de dieu, dont l’introduction de « Vier » (composée par Stadt) renvoie, votre quête sur la voie de la main gauche se poursuit avec une opiniâtreté aveugle. Tel un dément acharné vous avancez, traversant moult champs désolés et cours d’eau, malgré la volée de coups assenée par les riffs nerveux et le rythme qui s’emballe fiévreusement. Une déflagration crue mais au fort pouvoir addictif comme cette lumière que vous désirez ardemment ou encore ses lignes de basse obsédantes (en particulier sur le magistral titre introductif). Éreinté, rien ne vient perturber votre ascension. L’intensité de « Zop » couplé au jeu de batterie très véloce et la grosse influence d-beat qui se dégage vous pousse dans votre folie. Ô Lucifer ! L’odeur de soufre que vous sentiez en fin de « Vier » (toujours lui) et sur « Eirde » avec ses mélodies hallucinées et ténébreuses à souhait revient mais plus marquée en fin d’album. « Trok », où la chute vertigineuse. Les mélodies malsaines et tortueuses sonnent votre entrée dans le chaos infini. Une noirceur éclatante qui vous remue les tripes par sa rugosité mais aussi, surtout, par ce flot d’émotions qui se déverse à partir de la 4ème minute.





2021 - ConSouling Sounds / Babylon Doom Cult Records Black Metal/Punk notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : (4) 7.8/10

plus d'infos sur Alkerdeel

Black Metal/Punk - 2005 - Belgique

formats CD, Vinyl / 05/02/2021 - ConSouling Sounds, Babylon Doom Cult Records

nouveaute A paraître le 5 Février 2021

écoutez Ecoute intégrale

Zop

tracklist I. Vier

II. Eirde

III. Zop

IV. Trok

Durée : 37 minutes

line up Pui / Guitares

Nieke / Batterie

Pede / Vocaux

QW / Basse

voir aussi Alkerdeel

Lede

2016 - ConSouling Sounds

