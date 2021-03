The Crown - Royal Destroyer Chronique Royal Destroyer

Qu’elle semble heureusement lointaine, cette époque où THE CROWN était un groupe de seconde catégorie, oscillant entre des changements de line up inquiétants et l’horizon d’une potentielle disparition de la scène musicale.. 10 ans ou presque plus tard, requinqué après le succès critique et commercial du précédent opus « Cobra Speed Terror », et un line up qui semble avoir trouvé le meilleur équilibre possible entre la nécessité d’avoir encore quelques membres fondateurs (Lindstrand, Tervonen, Olsfelt) pour garder le cap et celle d’avoir un peu de sang neuf pour ne pas stagner… le combo Suédois nous assène un 10e album, nouvel uppercut de Death Metal aux colorations Thrash comme on les aime.



Soulignons d’office que ce « Royal Destroyer » n’aura pas bénéficié du même traitement de qualité que la sublimissime pochette du précédent album : kitch et pas fofolle, ce n’est pas pour son artwork que j’irai vous conseiller de prime abord cet album. Mais à défaut de choyer nos yeux, nos esgourdes seront par contre ravies de ces 10 nouvelles compos, qui s’inscrivent dans la droite lignée de ce que sait faire THE CROWN : du Death rapide, féroce, qui filtre avec des sonorités thrash old school avec une aisance impressionnante sans jamais sonner daté. J’ai senti la patte à nouveau omniprésente d’Olsfelt dans le songwriting, tant au niveau des lyrics (« Motordeath », « Let the Hammering Begin ! », « Full Metal Justice ») que de cette composante Thrash très poussée, mais systématiquement dopée aux hormones du Death Metal (ça blaste dur et sévère, ne cherchez pas des tempos des 80s par ici, on est entre bonhommes). Dans un registre plus mid tempo, « Glorious Hadès » & « Devoid of Light » amènent le côté plus obscur d’un Tervonen au référentiel plutôt porté par MORBID ANGEL ; et quand les astres s’alignent, certaines pépites un peu innovantes sortent du lot, tel cette quasi ballade « We Drift On », petite pépite aux douces mélodies Suédoises qui fait déjà office de classique ; ou l’épique « Beyond the Frail », peut être bien ma préférée de l’album, au refrain magistral d’intensité. Un peu moins emballé j’aurais été par les 2 titres hyper rapides et courts de l’album que sont « Baptized in Violence » (titre d’intro hyper intense mais sans saveur) et le délire Punk/old school Black de « Scandinavian Satan », intégralement chanté dans la langue natale des Scandinaves.



Solide, inspiré et possédant la douce odeur du travail bien fait, ce 10e album de THE CROWN leur permet de franchir ce cap symbolique la tête haute. Qu’il est agréable de voir, de sentir, d’entendre ! ce groupe prendre un pied d’enfer à jouer ensemble et à composer, après les turpitudes du passé que j’évoquais en préambule (j’écris ceci à la lumière de la récente bio et des différentes interviews…) N’hésitez donc pas une seule seconde à inclure ce « Royal Destroyer » dans vos prochaines playlists (ou achats de support physiques, soyons fous) de 2021, c’est la groupie aveugle et enthousiaste que je suis qui vous y incite fortement. Rendez vous dans les commentaires pour savoir si je serai seul au monde…

