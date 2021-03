Fallen Forest - Giants Frost Battered Chronique Giants Frost Battered (Compil.)

Fallen Forest est un duo finlandais dont les premiers balbutiements avérés remontent à 2019, année durant laquelle le groupe a sorti coup sur coup deux démos intitulées simplement Demo I et Demo II. Proposées à l’époque soit au format cassette soit au seul format numérique, celles-ci se sont récemment retrouvées compilées d’abord en cassette via le label Tempest Tome Tapes puis en vinyle grâce à Livor Mortis qui a profité de l’occasion pour rebaptiser cette compilation Giants Frost Battered.



De Fallen Forest on ne sait aujourd’hui pas grande chose si ce n’est tout de même que le duo est composé de Coniferous Myst et Argonui, tous les deux membres de l’excellent projet Somme dont j’espère pouvoir vous parler prochainement. Un curriculum vitae particulièrement engageant qui laisse espérer de bonnes choses de la part de cette entité versée, comme vous pouvez vous en douter, dans l’exercice d’un Black Metal forestier aux ambiances brumeuses et boisées.



Prise l’une et l’autre séparément, ces deux démos partagent les mêmes caractéristiques à commencer par un goût particulièrement prononcé pour les pistes d’ambiance (sous forme d’introductions et de conclusions) sur fond de claviers un brin désuets et de samples empruntés à mère nature : le vent qui souffle, la pluie qui dégringole, le tonnerre qui résonne, le feu qui crépite, l’eau qui coule... Un programme labellisé Nature & Découvertes qui va néanmoins permettre de poser les bases de ces atmosphères sylvestres que le duo ne va pas manquer d’entretenir à coups de mélodies atmosphériques tout au long de ces quelques titres. Titres d’ailleurs servi dans les deux cas par une production sommaire, volontairement crue et abrasive avec ce qu’il faut de souffle et de grain (tout en restant parfaitement compréhensible), dans un esprit se voulant bien évidemment le plus proche possible de cette vision que se font les deux protagonistes du Black Metal en général c’est à dire tout sauf amical, bienveillant et chaleureux et très largement inspiré par la seconde vague norvégienne du début des années 90. Du coup, si cela vous gratte les oreilles à l’écoute de ces deux démos, n’y voyez là rien d’anormal, les riffs étant volontairement rachitiques, la batterie lointaine et la voix encore plus fantomatique.



À la différence de Somme mené la baïonnette fièrement dressée, Fallen Forest va jouer la carte d’un Black Metal beaucoup plus atmosphérique. Si les parties rapides ne manquent pas (notamment sur des titres comme "The Forest Weeps" et "Stars In The Sky"), les prédispositions du duo finlandais en matière de riffs entêtants et de séquences plus aérées et vaporeuses (pistes instrumentales comprises) font qu’ici le propos s’avère bien plus nuancé. Et à vrai dire, l’équilibre est plutôt bien trouvé puisque si on fait les comptes on trouve effectivement deux introductions instrumentales ("Prologue - Blood Of Betrayers" et "Hymn Of Medieval Storms"), deux titres au rythme particulièrement lancinant caractérisés par une certaine répétition au caractère entêtant ("Northern Snow" et "Calling To The Wind"), deux morceaux beaucoup plus agressifs et directs qui vont ainsi dynamiser l’ensemble ("The Forest Weeps » et "Stars In The Sky") et enfin deux conclusions instrumentales ("Epilogue - Those Who Walk The Sky" et "Spirit Of Medieval Storms"). Il n’y a évidemment rien d’original dans ces quelques compositions largement inspirés par la scène norvégienne qui a marqué l’histoire mais la qualité des ambiances boisées et médiévales, leur grand pouvoir immersif et la variété du propos (entre titres brumeux et crépusculaires et brûlots incendiaires et nerveux) font qu’il est extrêmement facile de se laisser transporter par ce genre de Black Metal sans grandes surprises mais extrêmement bien ficelé et surtout réellement habité.



Compilation pour le moins homogène, Giants Frost Battered ravira à n’en point douter les amateurs de Black Metal authentique aux ambiances particulièrement saisissantes. Le seul véritable souci est qu’il faudra vous contenter de choper tout cela en MP3, les supports physiques étant malheureusement introuvables à prix décents et cela depuis belle lurette...

2021 - Livor Mortis Black Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Fallen Forest

Black Metal - Finlande

tracklist 01. Prologue - Blood Of Betrayers (01:08) 02. Northern Snow (05:27) 03. The Forest Weeps (03:55) 04. Epilogue - Those Who Walk The Sky (04:10) 05. Hymn Of Medieval Storms (01:20) 06. Stars In The Sky (04:50) 07. Calling To The Wind (05:46) 08. Spirit Of Medieval Storms (03:41)

Durée : 30:17

line up Coniferous Myst / Chant, Synthétiseur

Argonui / Guitare

thrashothèque 1 personne possède cet album

